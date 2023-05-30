نهائي دوري أبطال أفريقيا، أبوتريكة الأكثر تسجيلا قبل موقعة الأهلي والوداد

نهائي دوري أبطال أفريقيا، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

محمد أبوتريكة الأكثر تسجيلا في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويعد محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق الأكثر تسجيلا في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا القلعه برصيد 5 أهداف وهم كالتالي:



1- أحرز محمد أبوتريكة هدفا في شباك فريق النجم الساحلي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2005

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2- سجل محمد أبوتريكة هدفا في شباك فريق الصفاقسي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006



3- أحرز محمد أبوتريكة هدفا في شباك فريق الصفاقسي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006

4- سجل محمد أبوتريكة هدفا في شباك فريق أورلاندو ببراتس الجنوب أفريقي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2013



5- سجل محمد أبوتريكة هدفا في شباك فريق أورلاندو ببراتس الجنوب أفريقي بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2013



4 لاعبين في المركز الثاني

1- سجل محمود الخطيب ثلاثة أهداف في شباك فريق أشانتى كونكورد الغانى في نهائي دوري ابطال افريقيا عام 1982 بواقع هدفين في مباراة الذهاب وهدف فى لقاء الإياب



2- أحرز خالد بيبو ثلاثة أهداف هاتريك في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2001



3- سجل وليد سليمان ثلاثة أهداف في شباك فريق الترجى التونسي بواقع هدفين في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018 وهدف فى إياب نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2012



4- أحرز عمرو السولية ثلاثة أهداف بواقع هدف في شباك فريق الترجى التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018 وهدف في شباك فريق الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020 وهدف في شباك فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2021.

15 مرة وصل فيها الأهلي إلى المباراة النهائية

وصعد المارد الأحمر إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 15 مرة قبل ذلك، حيث فاز في 10 مرة وخسر في 5 مباريات.

مواجهات الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا

1- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1982: الأهلي 4-1 أشانتي كوتوكو الغاني

2- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1983: الأهلي 0-1 اشانتى كوتوكو الغانى

3- نهائي دوري ابطال اوروبا عام 1987: الأهلي 2-0 المريخ السوداني

4- نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2001: الأهلي 4-1 صن دوانز الجنوب أفريقي

5- نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2005: الأهلي 3-0 النجم الساحلي التونسي

6- نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2006: الأهلي 2-1 الصفاقسي التونسي

7- نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2007: الأهلي 1-3 النجم الساحلي التونسي

8- نهائي دورى ابطال افريقيا عام 2008: الأهلي 4-2 القطن الكاميروني

9- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2012: الأهلي 3-2 الترجي التونسي.

10- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2013: الأهلي 3-1 أورلاندو ببراتس الجنوب أفريقي.

11- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2017: الأهلي 1-2 الوداد المغربي.

12- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018: الأهلي 3-4 الترجي التونسي.

13- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020: الأهلي 2-1 الزمالك.

14- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2021: الأهلي 3-0 كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

15- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022: الأهلي 0 -2 الوداد البيضاوي المغربي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والوداد المغربي

وتذاع مباراة الأهلى والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا المغربي على قناة bein sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

كما تذاع مباراة الأهلي والوداد المغربي على قناة أون تايم سبورت الأرضية.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى والوداد المغربي

ويدير اللقاء الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني وعلي تقنية الفيديو VAR التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفي غربال مساعد VAR والكاميروني فومو كارين مساعد ثان على تقنية VAR

11 مباراة جمعت الأهلى والوداد المغربي

والتقى الأهلى مع الوداد البيضاوي المغربي في 11 مباراة حيث فاز الفريق الأحمر في مباريات وتعادل في أربع وخسر في ثلاث مباريات.

1-الأهلى 3-3 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

2- الأهلى 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

3- الأهلى 0-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

4- الأهلى 1-0 الوداد البيضاوي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

5- الأهلى 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

6- الأهلى 0-2 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

7- الأهلى 1-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

8- الأهلى 0-1 إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

9- الأهلى 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

10- الأهلى 3-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

11- الأهلى 0-2 الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022