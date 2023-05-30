الإصابة تضرب 3 لاعبين من الوداد قبل مواجهة الأهلي

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن هناك 3 لاعبين في صفوف الوداد البيضاوي، مهددون بالغياب عن مباراة الأهلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

إصابة 3 لاعبين في الوداد

وبات من المؤكد غياب الظهير الأيمن الجزائري حسين بن عيادة عن مباراة الأهلي بسبب الجاهلية البدنية.

كما تعرض المهاجم السنغالي جونيور بولي سامبو لإصابة في الكاحل وحتى الآن ليس جاهزا من الناحية الطبية والبدنية لمباراة الأهلي، وغاب عن آخر مباراة لفريق الوداد في الدوري المغربي.

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كما يعاني لاعب الوسط عبد الله حيمود من إصابة منذ مباراة صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وغاب عن آخر مباراة لفريق الوداد.

زهير المترجى في صدارة هدافي مباريات الأهلى والوداد

ويحتل زهير المترجى نجم فريق الوداد البيضاوي المغربي صدارة هدافي تاريخ مواجهة فريقه أمام الأهلى برصيد 3 أهداف حيث سجل هدف في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020 وهدفين في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا في العام الماضي 2022.

الجدير بالذكر أن الثنائي مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي ووليد الكرتى نجم الوداد المغربي السابق وبيراميدز الحالي يحتلان المركز الثاني برصيد هدفين لكل لاعب، حيث سجل الأول هدفن فى مباراة ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017 وهدفن آخر في مباراة ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017، وأحرز الثانى هدفًا في إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017 وهدف آخر في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017.

الوداد المغربي، فيتو

طاقم تحكيم مباراة الأهلى والوداد المغربي

ويدير اللقاء الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني وعلي تقنية الفيديو VAR التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفي غربال مساعد VAR والكاميروني فومو كارين مساعد ثان على تقنية VAR.

11 مباراة جمعت الأهلى والوداد المغربي

والتقى الأهلى مع الوداد البيضاوي المغربي في 11 مباراة حيث فاز الفريق الأحمر في 4 مباريات وتعادل في أربع وخسر في ثلاث مباريات.

1-الأهلى 3-3 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

2- الأهلى 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

3- الأهلى 0-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

4- الأهلى 1-0 الوداد البيضاوي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

5- الأهلى 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

6- الأهلى 0-2 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

7- الأهلى 1-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

8- الأهلى 0-1 إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

9- الأهلى 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

10- الأهلى 3-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

11- الأهلى 0-2 الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022