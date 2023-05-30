الثلاثاء 30 مايو 2023
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أخبار مصر

المبادرة الوطنية لتطوير الصناعات المصرية "ابدأ" تخصص 16 مليار دولار من النقد الأجنبي

مبادرة ابدأ، فيتو
مبادرة ابدأ، فيتو

خصصت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعات المصرية  "ابدأ" ١٦ مليار دولار من النقد الأجنبي بتوطين ٢٣ صناعة حتى الآن علاوة على إقامة المشروعات الصناعية الكبرى الذي وصل عددهم إلى ٦٤ مشروعا بالإضافة إلى الشراكة الأجنبية مع ٢٣ شريكًا من ١٢ دولة مختلفة. 

 

 

المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" 

المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

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توفير فرص العمل للشباب

وفي وقت سابق استعرض الدكتور محمد عبدالسميع، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ)، أن المبادرة جاءت بفكرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 في أحد مؤتمرات الشباب والهدف الأساسي منها هو إنتاج مستلزمات الإنتاج الأساسية بدلا من استيرادها من الخارج، وكانت البداية هي إقامة مجمعات صناعية داخل حياة كريمة وبناء وحدات اقتصادية لاستدامة المشروع وتوفير فرص العمل للشباب من خلال تجميع كل المهارات والميزة التنافسية والفرص الاستثمارية بالمراكز والقرى بجانب تأهل الشباب للدخول في مشروعات إنتاجية متنوعة.

واضاف ان المبادرة االوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ)، هي اهتمام الرئيس بتوسيع نطاق المبادرة بحثنا لإيجاد آلية مشتركة للنهوض بالقطاع وجلسنا مع جميع الهيئات والجهات بالمناطق المستهدفة للصناعات المختلفة بجانب دراسة هيكل الواردات وخاصة مع أفريقيا حيث تم التوصل لضرورة إطلاق Platform «منصة» للتوصيل والتشابك بين مختلف الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى، وإقامة صناعات للمواد الخام زراعية وصناعية.

وأشار أن المبادرة رفعت توصيات وتعرض تقارير حول تعديل بعض القوانين ومحفزات جديدة لدعم الصناعة بكل احتياجاتها بجانب تشغيل المصانع المتعثرة، كما أن المبادرة يمكن أن تكون شريكا بحد أقصى 49% وذلك لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإدارة المشروعات إلا في حالة فريدة وهي توطين الاختبارات المعملية الدولية لتكون بديلا للمعامل بالخارج حيث كانت نسبة المساهمة للمبادرة فيها 80%.

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مبادرة ابدأ المشروعات الصغيرة أخبار وزارة التضامن تطوير الصناعه النقد الأجنبى اقتصاد مصر

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