ماهر همام لـ فيتو: أيمن أشرف يستحق فرصة بالأهلي وكولر أخطأ في تصريحاته

ماهر همام، أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق أن أيمن أشرف مدافع القلعة الحمراء يستحق المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق

وقال ماهر همام في تصريحات لـ فيتو إن أيمن أشرف لاعب كبير ويملك خبرات كبيرة سواء مع النادى الأهلى أو منتخب مصر ولابد من حصوله على فرصة المشاركة خلال الفترة المقبلة خاصة في مباريات الدوري الممتاز الذي اقترب الأهلي من الفوز به بنسبة كبيرة.

وواصل همام تصريحاته قائلًا" السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلى أخطأ في تصريحاته عن أيمن أشرف فكان يجب أن يمنحه فرصة المشاركة حتى يستطيع الحكم عليه بشكل حقيقي داخل المستطيل الأخضر بدلا من أن يتحدث في وسائل الإعلام عن عدم اقتناعه بمستواه الفنى وأنه أقل من جميع المدافعين المتواجدين بالفريق.

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رد الخطيب علي تصريحات كولر

كشفت مصادر داخل الأهلي كواليس رد فعل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تجاه تصريحات كولر المدير الفني للفريق ضد أيمن أشرف لاعب الأهلي خلال مؤتمر مباراة سيراميكا كليوباترا أمس.

وقالت مصادر مطلعة داخل الأهلي: الخطيب لم تعجبه تصريحات كولر ضد أيمن أشرف وتحفظ عليها في حديثه مع المقربين منه خاصة في ظل التزام اللاعب الصمت طوال الموسم وعدم إثارة أي أزمة رغم عدم مشاركته ولو دقيقة واحدة مع السويسري.

وأوضحت المصادر أن الخطيب استمع إلى تصريحات كولر في المؤتمر بعد المباراة وتواصل هاتفيا مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وطلب منه نقل رسالته إلي كولر بشأن ضرورة الحفاظ علي جميع اللاعبين خاصة وأن ضغط المباريات قد يجبره علي الاستعانة بأي منهم وأن الموسم لم ينته بعد.

واوضح الخطيب في حديثه مع عبد الحفيظ أهمية الحفاظ على أبناء النادي خاصة وأن ايمن أشرف واحد من كباتن الفريق ولم يثر أي أزمة وكان أساسيا طوال المواسم الأخيرة.

الخطيب طلب من عبد الحفيظ الاجتماع مع كولر ونقل رسالته للحفاظ على استقرار الفريق وغرفة الملابس قبل مواجهتي الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما أكد الخطيب في حديثه مع عبد الحفيظ إن رسالته إلي كولر ليست تدخل في عمله الفني ولكنها تبقي ضمن الحفاظ على ثوابت النادي في الحفاظ علي صورة أبناء الأهلي أمام الجميع مع تأكيد الدعم الكامل للخواجة في مسيرته مع الفريق.

رد فعل أيمن أشرف على تصريحات كولر

اتخذ أيمن أشرف لاعب الأهلي قرارا عاجلا بعد الهجوم الذي تعرض له من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المؤتمر الصحفي أمس عقب مباراة سيراميكا كليوباترا والتي شهدت تأكيد كولر علي أن استبعاد اللاعب أمر فني بحت وإن مستواه أقل من المدافعين الموجودين بالفريق.

وعلمت فيتو أن أيمن أشرف تواصل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وطلب عقد جلسة عاجلة علي هامش مران الفريق من أجل شكوى المدير الفني للفريق بسبب الهجوم عليه في وسائل الإعلام وتصعيد الأمر إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأكد ايمن أشرف للمقربين منه إنه التزم الصمت طوال الموسم حفاظا على علاقته بالنادي وجماهيره ولكن تصريحات السويسري ضده تحمل هجوما لم يعتاد عليه لاعبي الفريق.

وشدد ايمن أشرف لبعض زملائه داخل الفريق إن كولر كان من الممكن إن يكتفي بالتأكيد علي أن الأمر فنيا فقط ولكنه خرج وأعلن أنه أقل من المدافعين المتواجدين بالفريق وإنه لا يستحق فرصة المشاركة كما حدث مع جميع اللاعبين.