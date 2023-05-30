الثلاثاء 30 مايو 2023
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رياضة

مدرب صن داونز: لن أرحل عن الفريق ولدي عروض من شمال أفريقيا

رولاني موكوينا مدرب
رولاني موكوينا مدرب صن داونز الجنوب أفريقي، فيتو

أكد رولاني موكوينا، مدرب فريق صن داونز الجنوب أفريقي، أنه مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة ولن يرحل رغم تلقيه عروضا من بعض أندية شمال أفريقيا خلال الفترة الماضية.

وقال مدرب صن داونز في تصريحات لصحيفة "farpost" الجنوب أفريقية: "سيصدر صنداونز بيانًا رسميًا قريبًا في هذا الشأن.. يمكنني أن أخبرك أنني سأكون هنا في الموسم المقبل، أحب صن داونز، وأحصل على دعم لا يصدق من النادي والرئيس".

وأضاف رولاني موكوينا: "رغم أني تلقيت عروضا من أندية شمال أفريقيا، لن أرحل عن تدريب الفريق ومستمر في صن داونز".

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كانت تقارير صحفية أشارت إلى أن المدرب باتريس كارتيرون اتفق على تدريب صنداونز، لكن الفرنسي قال في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، إنها أنباء غير صحيحة على الإطلاق.

من ناحية أخرى، عبر رولاني موكوينا، المدير الفني لماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، عن أسفه عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا وضياع حلم التتويج بالنجمة الثانية بعد نسخة 2016.

 

تصريحات مدرب صن داونز بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا

وقال موكوينا في تصريحات لقناة سوبر سبورت الجنوب أفريقية، إن فريقه كان قريبا من التتويج باللقب في هذه النسخة ولكنه مازال بحاجة للتعلم.

وأضاف المدير الفني لصن داونز: "علينا أن نتعلم من هذه التجارب المؤلمة، إنها دروس مهمة والتجارب تصنع البطل".

وواصل: "سنفوز بلقب دوري الأبطال حتما.. سوف يستغرق الحلم موسما آخر أو أكثر.. ولكنني واثق بأننا سنفعل ذلك".

وأتم المدرب صاحب الـ36 عامًا قائلا: "سنحلل المباراة لتعلم الدروس.. وأتمنى التوفيق للوداد في نهائي دوري الأبطال ".
 

وتأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تعادل مع مضيفه صن داونز (2-2)، في إياب نصف النهائي.

وكان الوداد قد تعادل في مواجهة الذهاب (0-0)، ليستفيد من قاعدة التسجيل خارج الأرض، ويضرب موعدا مكررا مع الأهلي في النهائي القاري.

 

عقدة ملاعب جنوب أفريقيا تحاصر الوداد أمام صن داونز 

ونجح الفريق المغربي في كسر عقدة ملعب لوفتوس فيرسفيلد الخاص بنادي صن داونز، وهو الذي لم يستطيع الوداد تحقيق الفوز عليه خلال أي مناسبة سابقة، والذي تحول إلى عقدة ملازمة للفريق البيضاوي.

وخلال آخر 6 أعوام، لعب الوداد على نفس الملعب 7 مباريات، 5 منها أمام صن داونز ومرتين أمام كايزر تشيفز، وجميعها في دوري أبطال أفريقيا.

ولم يسبق لفريق الوداد أن انتصر على صن داونز أو كايزر تشيفز في جنوب أفريقيا، حيث تعادل مرتين وخسر في 5 مناسبات.

وخسر الوداد في ربع نهائي نسخة 2017 أمام صن داونز (0-1) على ملعب "سوبر سبورت بارك" وعاد ليواجه نفس الفريق في دور المجموعات لنسخة 2018 على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، وانتهى اللقاء بالتعادل (1-1).

وفي 2019، خسر الوداد أمام مضيفه صن داونز في دور المجموعات (1-2) على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، قبل أن تتكرر المواجهة بينهما في نفس النسخة بالدور نصف النهائي وانتهت المباراة بالتعادل السلبي وتأهل الوداد بافضلية انتصاره ذهابا (2-1).

وكانت آخر مواجهة بين الوداد وصن داونز في دور المجموعات بنسخة 2020، وخسر ممثل المغرب بهدف دون رد على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد".

بينما واجه الوداد، نظيره كايزر تشيفز مرتين في نسخة 2021، الأولى بدور المجموعات وخسر الفريق البيضاوي على ملعب سوكر سيتي (0-1) وتعادلا علي نفس الملعب في إياب نصف النهائي سلبيا، ليودع بطل المغرب البطولة بعدما خسر ذهابا (0-1) في الدار البيضاء. 

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صن داونز رولاني موكوينا مدرب صن داونز دوري أبطال أفريقيا باتريس كارتيرون الأهلي

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