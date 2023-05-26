كشري: الشناوي يعاني من الإجهاد بسبب ضغط المباريات وتمنيت مواجهة صن داونز

الأهلي، أكد أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعاني من ضغط المباريات مما يعرضه للإجهاد في أغلب الفترات مع القلعة الحمراء.



وقال أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "محمد "الشناوي" حارس فريق الأهلي يعاني من الإجهاد بسبب ضغط المباريات ويجب أن يحصل على الراحة الكافية لاستعادة مستواه الفني المعروف عنه".

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وأضاف: "محمد الشناوي يعد الحارس الأفضل في مصر حاليًّا والأحق بحماية عرين القلعة الحمراء لسنوات قادمة".

كشري: كنت أتمنى أن يواجه الأهلي "صن داونز"

وأكد أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق أنه كان يتمنى مواجهة فريق الأهلي مع فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا لتعويض الخسارة الكبيرة في مشوار البطولة الإفريقية.



وشدد أحمد كشري: "في رأيي كنت أتمنى أن يواجه فريق الأهلي نظيره "صن داونز" في نهائي دوري أبطال أفريقيا لأنه لديه أخطاء قاتلة في خط الدفاع يمكن استغلالها من جانب لاعبي الأهلي".



وأتم: "فريق الوداد المغربي فريق قوي على ملعبه ولا يستهان به ويجب أن يحقق نتيجة إيجابية وفوز مريح في مباراة الذهاب أمام بطل المغرب".

وعلى صعيد متصل يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق طلائع الجيش اليوم الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش بالدوري المصري

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة على ملعب الكلية الحربية.



القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتذاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

35 مباراة جمعت الأهلي وطلائع الجيش

والتقى الأهلي مع طلائع الجيش في 35 مباراة بواقع 32 مباراة في بطولة الدوري الممتاز ومباراتين في بطولة كأس مصر ومباراة في بطولة كأس السوبر المحلي.

واستطاع الأهلي الفوز في 26 مباراة وحسم التعادل نتيجة 7 مواجهات بين الفريقين وفاز فريق طلائع الجيش في مباراتين.

ونجح لاعبو الأهلي في إحراز 63 هدفًا في شباك فريق طلائع الجيش بينما أحرز لاعبو طلائع الجيش 16 هدفًا في شباك الأهلي.