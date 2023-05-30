نتيجة الدارسين بالسنة التمهيدية بمراكز الثقافة الإسلامية 2023

نشرت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من الدارسين بالسنة التمهيدية بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2022م – 2023م، وهم:



م الاسم المركز الثقافي

1. غادة عبد الغفار عبد الغفار حسن مسجد النور

2. غادي رزق طلبه سلامه مسجد النور

3. سوسن عبد الله أحمد محمد مسجد النور

4. عائشة محمد محمد شحاته مسجد النور

5. هبه محمد جواد عادل مسجد النور

6. عبد الغني محمد عبد الغني عمارة مسجد النور

7. أسماء علي سالم حسن مسجد النور

8. أمل عثمان أحمد إبراهيم مسجد النور

9. محمود ورداني محمد عقرب مسجد النور

10. رشا سيد محمد حسن مسجد النور

11. شريف أبو القاسم السيد مسجد النور

12. محمد عبد التواب عبد التواب إبراهيم مسجد النور

13. هبه عباس سفينة علي مسجد النور

14. سلوى أحمد محمد أحمد الديب مسجد النور

15. حنان حمدي السيد حسنين مسجد النور

16. رامي كرم محمد بدوي مسجد النور

17. عزه عبد الله عجمي رضوان مسجد النور

18. وفاء عباس شحاتة أحمد مسجد النور

19. جهاد حبشي محمد حبشي مسجد النور

20. نجلاء محمود بدوي بيومي مسجد النور

21. عبد الخالق محمد محمد إبراهيم مسجد النور

22. أمال امين شحاته السيد مسجد النور

23. هند رجب محمد السيد مسجد النور

24. همت محمد علي السلكاوي مسجد النور

25. سكينه الحسيني الشيخ محمد المنوفي مسجد النور

26. أحمد حسان جمعه حسين مسجد النور

27. مصطفي خلف الله عبد الرحيم مسجد النور

28. حنان عبد الله محمد حسن مسجد النور

29. سماح مصطفي طه صيام مسجد النور

30. محمد أحمد فهمي صلاح مسجد النور

31. لبنى حسن عبد العزيز حسن مسجد النور

32. محمد فتحي محمد هاشم مسجد النور

33. أسماء عبد الناصر سيد حموده مسجد النور

34. سيد كمال سيد حسن مسجد النور

35. صفيه عيسي محمد صالح مسجد النور

36. مصطفي سليمان عبد الرحمن ربيع القليوبية

37. محمد السيد أحمد أبو كيله البحيرة

38. ثناء محمد حسين صالح البحيرة

39. ناجح مسعود عبد الونيس البحيرة

40. علاء محمد كمال رشوان محمد البحيرة

41. إبراهيم ناجي محمد محمد البحيرة

42. عبد الرحمن مصباح محمد عبد الله البحيرة

43. زينب حمدي محمد عبد الحميد البحيرة

44. عمرو مصطفي عبد المعطي عمار البحيرة

45. رجب مراجع عبيد السقيلي البحيرة

46. هبه أحمد أحمد حسن الرويني البحيرة

47. سهير عبد العزيز عبد الحميد أبو زيد البحيرة

48. راويه عبد الله عبد الحميد البحيرة

49. حسام إبراهيم محمد جاب الله البحيرة

50. هند عبد العزيز عبد الحميد أبو زيد البحيرة

51. أحمد بيومي محمد بكر البحيرة

52. محمد عبد الكريم سالم أبو بكر البحيرة

53. نصر الله مريز عبد الحاكم مريز البحيرة

54. محمد يوسف عبد الفتاح يوسف الديب البحيرة

55. كرم إسماعيل محمد إسماعيل البحيرة

56. هشام شوقي فتحي مرعي البحيرة

57. محمود عبد الحميد محمد العادلي البحيرة

58. محمد حامد عبد الرازق إبراهيم البحيرة

59. عابد فتحي محمد النجار البحيرة

60. عبده محمد عبد الصادق إسماعيل البحيرة

61. حسن أحمد حسن الفقي البحيرة

62. السيد محمود محمود سرور البحيرة

63. شيماء مسعد محمد بدر البحيرة

64. صالح محمد إبراهيم فخر الدين البحيرة

65. قطب أحمد محمد أحمد البحيرة

66. محمد السيد أحمد فريج البحيرة

67. علاء الدين عبد الرحيم محمد البحيرة

68. فاضل علي عبد العزيز فاضل البحيرة

69. سالم مسعد السيد الجنايني البحيرة

70. حمد إبراهيم حمد سليمان البحيرة

71. أحمد خميس إبراهيم كراوية البحيرة

72. عبد الرحمن عصام أحمد السيد إسماعيل البحيرة

73. إسلام إبراهيم الهجرسي محمد عبد الواحد البحيرة

74. نهلة شكري حسنين الخارجة

75. إيمان أحمد عبد اللطيف الخارجة

76. هاجر أسامة عباس الخارجة

77. شيماء سليمان سعد الخارجة

78. ابتسام حمدي محمد الخارجة

79. شيماء عادل عبد الحافظ الخارجة

80. فايزة أحمد خليل الخارجة

81. زينب أحمد فاروق الخارجة

82. شيماء القذافي حسن الخارجة

83. صفية محمود رشوان الخارجة

84. محمد حمود محمد الخارجة

85. أية حسن محمد الخارجة

86. عزة عدلي محمد الخارجة

87. هاجر القذافي حسن الخارجة

88. جمعة راضي حسن محمد المنيا

89. شريف سلامة فرج سالم المنيا

90. حمادة رجب فتحي محمد المنيا

91. أحمد عبدالستار عبدالفتاح كفافي المنيا

92. إلهام يحيى نصار عمر المنيا

93. هبه عبد النعيم رمضان على المنيا

94. سمير محمد محمد عبدالرحمن المنيا

95. نادى محمد حسن محمد المنيا

96. صباح ناصر عبد الحى امين المنيا

97. نعمات عزام عبدالعظيم محمد المنيا

98. محمد فتحي عبدالرحمن حسن المنيا

99. سليمان محمد عبدالحميد عبدالكريم المنيا

100. صلاح رجب جاد عبدالعال المنيا

101. فتحي عبدالسلام يوسف عبدالله المنيا

102. مصطفى فتحي محمد مرشود المنيا

103. سالمة غانم عبدالجواد عبد الجيد المنيا

104. عصام فتحي عبدالحميد أحمد المنيا

105. على حسين على يوسف المنيا

106. علاء فرغلي على حسن المنيا

107. خليفة عربي حسانين محمد المنيا

108. خديجة حمدي عبدالمالك أحمد المنيا

109. محمد محمود محمد عبدالعال المنيا

110. أحمد محمد ربيعة محمد المنيا

111. إبراهيم محمد إبراهيم نور المنيا

112. أحمد محروس زعفر مهني المنيا

113. حسن محمد المضوي عبدالله المنيا

114. إبراهيم عوده مسلم منجي المنيا

115. قطب علام قطب جبر المنيا

116. عبدالعزيز محمود محمد شعبان المنيا

117. قابيل عبدالعزيز قمصان على المنيا

118. محمد كامل عبدالحكيم السيد المنيا

119. فتحي صالح عبدالجواد على المنيا

120. مصطفى محمد كامل عبد الصالحين المنيا

121. محمد ربيع يوسف حسين المنيا

122. سامح محمد إبراهيم الشلقامي المنيا

123. عبدالناصر جمعة حسن حسن المنيا

124. فرحان جمال محمد هلال المنيا

125. سليمان أحمد الرفاعي سليمان المنيا

126. محمود السيد عبدالرحمن عصفور فاقوس

127. صلاح أحمد عبدالسلام فاقوس

128. نجلاء حمدي السيد محمد فاقوس

129. رشا إسماعيل محمد إبراهيم فاقوس

130. عبدالمقصود أحمد محروس عبدالمقصود فاقوس

131. سحر محمد عطية إبراهيم فاقوس

132. هناء سعد محمد عبد الغني فاقوس

133. أسماء سعد محمد عبد الغني فاقوس

134. هبه محمد السيد محمد فاقوس

135. سلوى عبدالرحمن عبدالسلام الشبراوي فاقوس

136. سعد يوسف محمود ابو عزيز المنوفية

137. اسامه عبد العزيز على إبراهيم عبد الله المنوفية

138. عادل عبد الفتاح محمد عمار المنوفية

139. أيمن محمد مختار المنوفية

140. محمد عبد الحميد موسى ابو العنين المنوفية

141. اشرف فهمى محمد عمران المنوفية

142. إبراهيم عبد الله أحمد عبد العزيز نوفل المنوفية

143. عاطف عبد الفتاح محمد الصيفي المنوفية

144. درويش مدنى درويش عنبره المنوفية

145. محمد أحمد جاد شاهين المنوفية

146. ياسر إبراهيم الدسوقي السيد المنوفية

147. حاتم فاروق نبوي المنوفية

148. حسن محمد أحمد أبو غزالة المنوفية

149. سلمى عادل أحمد محمد مرسى نور الدين المنوفية

150. عبد الله الكيلاني أحمد زيدان المنوفية

151. حسين عبد الدايم حسين زهران المنوفية

152. أحمد إبراهيم رمضان السيد المنوفية

153. السيد العشماوي بدوى الجزار المنوفية

154. إبراهيم محمد ابو المعاطي محمد المنوفية

155. إبراهيم عبد الشافي سيد أحمد المنوفية

156. محسن حمدي محمد جمعه المنوفية

157. اسامه السيد عبد المحسن الفرماوي المنوفية

158. علاء الدين عبدالعظيم عبد العاطي شاهين المنوفية

159. موسى محمود موسى محمود عبده المنوفية

160. محمد شوقي حواش المنوفية

161. أحمد عيد عبد النبي الشريف المنوفية

162. محمد على السيد ابو محمد المنوفية

163. إبراهيم عبد الحميد فرج المنوفية

164. حسن سعد حسن عبد الحليم المنوفية

165. ابو اليزيد على ابو اليزيد على المنوفية

166. محمد بسيوني محمد الطويل المنوفية

167. عادل أحمد على أحمد أسيوط

168. مصطفى محمد أحمد عبد المجيد أسيوط

169. حنان أحمد اسماعيل أسيوط

170. حنان أحمد عزوز أسيوط

171. محمود منصور عبد العزيز أسيوط

172. محمد أحمد عبد المعبود أسيوط

173. صلاح ناجح بغدادي أسيوط

174. حسام سعد محمد عثمان أسيوط

175. يس كمال محمد محمد أسيوط

176. حسام محمد محمود عبد الله أسيوط

177. طلعت كمال محمد محمد أسيوط

178. مصباح نور الدين جعفر العاشر من رمضان

179. على محمد اسماعيل سليمان العاشر من رمضان

180. جمال عبد الرحمن محمد محسن العاشر من رمضان

181. متاع عبدالعظيم على محمد العاشر من رمضان

182. فاطمة نوبي محمد حامد محمود العاشر من رمضان

183. رمضان محمد محمود محمد العاشر من رمضان

184. سيد صلاح عطية السيد جبر العاشر من رمضان

185. اسماء حمدين عبد المغنى المرسى العاشر من رمضان

186. عبد الله سعيد عبدالله العاشر من رمضان

187. جيهان امام محمد محمود العاشر من رمضان

188. مريم عوض الشحات عوض العاشر من رمضان

189. محمود محمد محمد سلامة العاشر من رمضان

190. معالى حسين أحمد محمد العاشر من رمضان

191. وليد الشبراوي عثمان أحمد الدقهلية

192. رانيا حسن بكر تمراز الدقهلية

193. سعد الإمام أبو المعا طي الإمام الدقهلية

194. عمرو المتولي محمد عوض الله الدقهلية

195. أحمد محمد إبراهيم إبراهيم سمره الدقهلية

196. محمود مصطفي محمود طه الدقهلية

197. محمود أحمد عبدا لسلام عوض الدقهلية

198. رضا عبدا لعظيم رمضان تقي الدين الدقهلية

199. انس محمد محمود البيومي الدقهلية

200. سارة حسين محمد رمضان الدقهلية

201. وليد السيد محمد عبدالواحد الشراكي الدقهلية

202. محمود العربي عبدالحي علي الدقهلية

203. محمد كامل على الدسوقي الدقهلية

204. عبدالفتاح لطفي عبدالفتاح يوسف الدقهلية

205. إبراهيم عبدالحي إبراهيم السيد الدقهلية

206. زياد وائل عبد البديع محمد الدقهلية

207. أحمد أحمد السيد حسن إبراهيم الدقهلية

208. محمود محمد أحمد جوهر الدقهلية

209. محمد يوسف الإمام العدل الدقهلية

210. اشرف عبد المعز مصطفي حسن المهندس الدقهلية

211. منال محمود محمد رمضان الدقهلية

212. أحمد جمال عبدا لمنعم أبو المعاطي الدقهلية

213. زين أحمد محمد إبراهيم الدقهلية

214. زياد مصطفي الباز عبدالفتاح الدقهلية

215. عبدالرحمن الغالي عمران معوض الدقهلية

216. محمد شعبان أحمد عبد الحافظ الدقهلية

217. فادية إبراهيم صلاح عبدالخالق الدقهلية

218. محمد أحمد المنسوب عبيد الدقهلية

219. علاء عبدالتواب بدوي الدقهلية

220. عمرو محمد الحسيني محمد الدقهلية

221. محمد فؤاد عبد التواب جوهر دمياط

222. رحاب محمد السيد بدر دمياط

223. حسام صلاح الدين محمد عيسى دمياط

224. مسعد جلال عبده أحمد الزرقاوي دمياط

225. عزه يوسف محمد ابو جمعة دمياط

226. علي حسن علي اسماعيل دمياط

227. إبراهيم أحمد إبراهيم بحيري دمياط

228. رحاب ناجي علي التقاتيبي دمياط

229. تحية سامي الشربيني عبدالخالق دمياط

230. رشا عيسى مصطفى الضويني دمياط

231. عبد الحميد محمد محمد سحلول دمياط

232. ايمان يونس عوض الجنيدي دمياط

233. وائل حافظ محمد طه دمياط

234. محمد علي عزت الاشقر دمياط

235. فاطمة فوزي محمد باشه دمياط

236. ايهاب مصطفى محمد الدنون دمياط

237. محمد قرني حسن محمد بني سويف

238. إيمان محمود عويس بني سويف

239. أحمد سمير طه تمام بني سويف

240. محمد محروس أحمد بني سويف

241. محمود أحمد حلمي محمد بني سويف

242. سعيد سالم عويس بني سويف

243. خلود مبروك سيد نصار بني سويف

244. حسين عبد التواب قرني بني سويف

245. محمد عبده فهمي مبروك بني سويف

246. مصطفي حسني محمد محمود بني سويف

247. صالح تمام عبد الجواد بني سويف

248. السيد محمود عبد السلام بني سويف

249. ندا عاطف علي حسين بني سويف

250. نعناعة عبد السلام راغب بني سويف

251. محمود فتحي علي محمود بني سويف

252. أسماء محمد علي فهمي بني سويف

253. نادية طه يونس محمود بني سويف

254. هناء أحمد عبد الله بني سويف

255. محمود عبد الغفار حامد بني سويف

256. محمد أحمد محمد حسن بني سويف

257. مؤمن جمال عبد الفتاح بني سويف

258. مرفت عبد السلام سيد بني سويف

259. عبد الرحمن خميس شعبان بني سويف

260. علي جمال عبد الوهاب بني سويف

261. مبروك سيد كامل بني سويف

262. محمود علي علي حسن بني سويف

263. عيد شعبان شحاتة بني سويف

264. محمود فوزي صادق بني سويف

265. عبد العزيز على عبد العزيز حماد سوهاج

266. هالة خالد عبد المطلب سيد سوهاج

267. أميمه مصطفى خلف أحمد سوهاج

268. موسي إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم سوهاج

269. محمد أحمد محمود عبد الحافظ سوهاج

270. عبد الرحمن صابر عبد الرحمن على سوهاج

271. منى عبد اللطيف السيد شهاب الدين سوهاج

272. سمية إبراهيم حسانين السيد سوهاج

273. وفاء اسماعيل نور الدين اسماعيل سوهاج

274. أبو الحمد على محمد ابو عوف سوهاج

275. ناصر أحمد اسماعيل أحمد سوهاج

276. مازن على عبد الراضي محمد سوهاج

277. مصطفى محمود عبد الراضي محمد سوهاج

278. محمد أحمد حسن حجازي سوهاج

279. بسمة صلاح أحمد عبد الوهاب سوهاج

280. عبد الناصر عبد الحميد محمود عبد العزيز سوهاج

281. على صابر على أحمد سوهاج

282. لبنى أحمد عبد الوهاب رفاعي سوهاج

283. جمال السيد محمد عبد العال سوهاج

284. سليمان أحمد الراوي عمران سوهاج

285. قدري عبد النعيم عبد الحميد سوهاج

286. زكريا محمود عباس عبد الله سوهاج

287. حنان السيد نعمان مهران جنوب سيناء

288. صباح إبراهيم محمد منصور جنوب سيناء

289. أحمد محمد عبدالرحمن حسن الزقازيق

290. محمد فوزي زكي محمد الزقازيق

291. محمد حامد عناني صالح الزقازيق

292. عصام محمد عناني سالم الزقازيق

293. أمينة عطية عبده عبدالقادر الزقازيق

294. وائل محمد فتحي سيف اليزل الزقازيق

295. أحمد سليمان مصطفى سليمان الزقازيق

296. أشرف محمد سليم محمد الزقازيق

297. محمد نجيب ربيع أحمد محمود الزقازيق

298. أحمد عبدالله إبراهيم عطية الزقازيق

299. دنيا يحيي زكريا حامد محمد الزقازيق

300. محمد صلاح أحمد محمود الدحار الزقازيق

301. مصطفى حظ عبدالودود عبدالشكور الزقازيق

302. محمود أحمد السيد مهدي الزقازيق

303. أمير ياسر هلال إبراهيم الزقازيق

304. محمد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد الزقازيق

305. عبدالفتاح محمد أمين نصر الزقازيق

306. عبدالعزيز وليد أبو العلا أبو العلا الزقازيق

307. شيماء عبد ربه إبراهيم عبد ربه قنا

308. انتصار حسين محمد قنا

309. فاطمة عبد المقصود عبد الحافظ قنا

310. صحر عزت أحمد سعد قنا

311. ثناء محمد ذاكر محمد قنا

312. حسام صالح محمود عبد العاطي قنا

313. أحلام أحمد إبراهيم علي قنا

314. صابرين أبو الحمد دكروني الراوي قنا

315. صلاح رزق الله حسن سالمان قنا

316. أميمة محمد حرز الله متولي قنا

317. رقية جابر أحمد سيد قنا

318. سحر محمد خلف الله حمدان قنا

319. عصام محمد أحمد محمد قنا

320. وفاء عبد العارف خليل عبد السميع قنا

321. محمود حسن شريف حسن قنا

322. عبير شعبان أحمد حسن قنا

323. علي عبد الحميد عدب محمد قنا

324. أحمد حشمت خلف الله قنا

325. علي محمد عبد الحليم الطاهر قنا

326. سامي بركات السيد أحمد قنا

327. داليا أحمد محمود علي قنا

328. هاني شاكر محمد اسماعيل قنا

329. محمد عبد الحميد عبد الفتاح قنا

330. عبد الرحمن تركي صادق قنا

331. محمود عبد المنعم شفيق قنا

332. رمضان أحمد مصطفي أحمد قنا

333. سمر عبد الله محمود محمد قنا

334. أسماء يوسف محمد قنا

335. علي أبو خطوة علي حسين قنا

336. رحمة محمود تكروني قنا

337. مرتضي حسين أحمد محمود قنا

338. محمد سيد مصطفي قنا

339. محمد أبو الخير محمد علي قنا

340. محمود أحمد محمد حسن قنا

341. حسن لطفي عمر عثمان قنا

342. صابر محمد عباس قنا

343. ربيع عبد السلام محمد أحمد قنا

344. سيد محمد شهدي حسن قنا

345. محمد إبراهيم محمد رمضان قنا

346. سمير عبد الله حسن طنطاوي قنا

347. سامح عبد الرحيم سالم قنا

348. محمود سعد أبو الحسن قنا

349. محمد سيد عبد الغني محمد قنا

350. أحمد حسن محمد أحمد قنا

351. محمد محمد فتح الله ابو فجور محرم بك

352. محمود إبراهيم الدسوقي محرم بك

353. محمود عبد الحكيم محمود منصور محرم بك

354. السيد عوض محمد عوض محرم بك

355. ام كلثوم محمد الامين محمد حسان محرم بك

356. أحمد عبد الباسط محمد الشرنوبي محرم بك

357. محمد محمود ابو الفضل أحمد محرم بك

358. نعمه على حسن حمدان محرم بك

359. اميره قاسم إبراهيم علواني محرم بك

360. سوزان محمد يوسف ابو زيد محرم بك

361. نجلاء محمد خليل إبراهيم محرم بك

362. السيد عبد العزيز السيد سليمان محرم بك

363. أحمد توفيق إبراهيم حسين محرم بك

364. حبيبه سعيد عبد المنعم اسماعيل عبد الفتاح محرم بك

365. اسماء جمال عبد الوهاب عبد العزيز محرم بك

366. عمر السيد إبراهيم عبد المجيد محرم بك

367. عائشة حسين سعد حسن حسين محرم بك

368. يحيى محمد حسن عبد العال محرم بك

369. عمر اشرف عرجاوي عيسى محرم بك

370. منال أحمد مطاوع السيد محرم بك

371. منال أحمد أحمد همام محرم بك

372. مها سعد أحمد علي محرم بك

373. سلوى فتحي عبد الخالق محمد الحضري محرم بك

374. عبده الشناوي عبد الحميد محمد محرم بك

375. عمرو محمد يوسف ابو زيد محرم بك

376. رضى على السيد ابو زيد محرم بك

377. محمد سعد أحمد عبد الرحمن محرم بك

378. فاطمه عبد الستار على عبد الهادي سرحان محرم بك

379. مصطفى عبد العزيز مندور ابو بكر محرم بك

380. خيري فتحي عطا الله يوسف محرم بك

381. عبد الجابر محمود إبراهيم مرعى محرم بك

382. مصطفى الشربيني مصطفى الشربيني محرم بك

383. عبد العزيز سعد إبراهيم البنا محرم بك

384. شاكر عبد الحافظ عبده محرم بك

385. إبراهيم محمد إبراهيم محمد البربري محرم بك

386. شعبان محمد اسماعيل القزاز محرم بك

387. اسلام محمد أحمد السيد مرسى محرم بك

388. ايمان حسن محمد بخيت محرم بك

389. نعمه إبراهيم عبد الرؤوف وراد محرم بك

390. عبد الحميد محمد عبد الحميد جاد الله محرم بك

391. صابره حسن محمد حسن محرم بك

392. حسين فهمى على فرج عبده محرم بك

393. ايه جمال عبد الوهاب عبد العزيز محرم بك

394. محمود محمد ربيع محفوظ محرم بك

395. انصاف مفتاح السيد مراجع مطروح

396. حامد شريقي سليم شريقي العريش

397. محمد حسن امسلم عوده امسلم العريش

398. أحمد حسن أحمد محمد البحر الأحمر

399. محمود عبد الخالق إبراهيم البحر الأحمر

400. حجاج فولى على دسوقي البحر الأحمر

401. أبو الحجاج فؤاد حسا نين أحمد البحر الأحمر

402. محمود حسني والي الفيوم

403. محمود فراج محمد الفيوم

404. أحمد طلعت أحمد الفيوم

405. ابو بكر صلاح عبد الحليم الفيوم

406. إبراهيم مجاهد سيد الفيوم

407. عائشة اشرف عبد الحليم الفيوم

408. رمضان معوض حزين الفيوم

409. خالد علي محمود الفيوم

410. سيد شعبان شيمي الفيوم

411. محمود عيد مسعود الفيوم

412. اسماعيل أحمد امين الفيوم

413. سيد عيد مسعود الفيوم

414. طه سيد محمد الفيوم

415. رمضان جمعة حسين الفيوم

416. صلاح عبد التواب حسين الفيوم

417. سعيد طه سعيد الفيوم

418. ايمن إبراهيم صوفي الفيوم

419. محمد ربيع أحمد ميزا ر الفيوم

420. مصطفي سعد صوفي الفيوم

421. جمال سعداوي عبد الغني الفيوم

422. ايمن قرني محمود الفيوم

423. محمود سالم محمد الفيوم

424. محمد عبد المنجد شعبان الفيوم

425. جهاد أحمد عبد المنعم الفيوم

426. محمد جمال عبد الرازق الفيوم

427. محمد فاروق عبد التواب الفيوم

428. أحمد عبد الغني حسن محمد الفيوم

429. أحمد رجب أحمد الفيوم

430. رمضان محمود أحمد الفيوم

431. خالد بكار عبد الحفيظ الفيوم

432. هند محي الدين كامل الفيوم

433. اسراء شعبان محمد الفيوم

434. محمود جمال عبد التواب الفيوم

435. أحمد اسامة اسماعيل محمد الفيوم

436. ايمن زينهم اسماعيل الفيوم

437. شهد عبد الحميد أحمد الفيوم

438. محمود شعبان علي عبد الله الفيوم

439. اسماء حمدي سيد الفيوم

440. عبد الرحمن محمد عامر الفيوم

441. محمود ممدوح سالم الفيوم

442. غادة جمعة رجب الفيوم

443. أحمد شعبان أحمد حسان الفيوم

444. ياسمين محمد عيد الفيوم

445. عبد العزيز رمضان امين الفيوم

446. أحمد سيد محمد الفيوم

447. محمد كيلاني محمد الفيوم

448. نيرمين مجدي محمود الفيوم

449. عماد السيد عبد الحميد الفيوم

450. بسملة علي عبد الفتاح الفيوم

451. اسماء صلاح محمد الفيوم

452. بدران عبد السلام عبد الكريم الفيوم

453. عماد محمد عبد الحليم الفيوم

454. سلوى طلبه محمود طلبه بور سعيد

455. نعيمه محمد نجيب عبده عامر بور سعيد

456. اسلام محمد فؤاد الشامي بور سعيد

457. سميرة طلبه محمود طلبه بور سعيد

458. محمد محمد محمد حسنين بور سعيد

459. نبويه السيد عبده عبد الله بور سعيد

460. زينب أحمد أحمد غنيم العجمي

461. جمال جوهري عبدالنبي مطاوع العجمي

462. هاني السيد سالم عبدالله العجمي

463. عبير عبد المقتدر ابو المكارم العجمي

464. فاطمه زكريا محسن شحاته العجمي

465. سناء فؤاد محمد العجمي

466. منى أحمد السيد العجمي

467. محمود عبد السلام محمد العجمي

468. إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم العجمي

469. مصطفى أحمد السيد العجمي

470. أيناس شعبان سعيد العجمي

471. ماجده محمد سالم العجمي

472. هناء أحمد أحمد العجمي

473. سعاد محمد حسين العجمي

474. أيناس محمد عبد المنعم العجمي

475. أمنية محمد رجب العجمي

476. إيمان صلاح الطيرى العجمي

477. محمد أحمد رمضان العجمي

478. حسين محمد حسين على العجمي

479. محمد أحمد اسماعيل مصطفى العجمي

480. إبراهيم مصطفى على العجمي

481. عبد الغنى أحمد محمد العجمي

482. محمد ايمن أحمد شكري العجمي

483. حسن سعيد حسن دومه العجمي

484. جابر محمد سلامه العجمي

485. موزه سليم سليمان العجمي

486. أحمد سامى محمد أحمد العجمي

487. ايمان محمد عبد الستار العجمي

488. محمد حسام الدين رضوان العجمي

489. محمد عبدالرازق السيد العجمي

490. مريم إبراهيم عبد الرحمن العجمي

491. ادهم عبد العزيز محمود العجمي

492. أحمد محمد حسن الكفراوي العجمي

493. سحر عيد عبد الدايم العجمي

494. رجب عطيه عبد الوكيل العجمي

495. محمود ناجى سعد جبر العجمي

496. حسين أحمد طه حسن العجمي

497. عبد الحكيم عبده عبد المولى العجمي

498. محمد عبد المالك أحمد بخيت الإسماعيلية

499. عبدالعال علي عبدالله عبد المتعال الإسماعيلية

500. محمد فتحي حسن محمد الإسماعيلية

501. شيماء محمد إبراهيم محمد الإسماعيلية

502. أحمد عبدالرحمن إبراهيم حسن الإسماعيلية

503. محمد محمد برعي مبارك الإسماعيلية

504. عبدالله بدوي محمد سيد الإسماعيلية

505. محمود صلاح محمد علي الإسماعيلية

506. سليمان إبراهيم دهشان سليمان الإسماعيلية

507. صابر عبدالمقصود سعد أحمد الإسماعيلية

508. نجوى عطوه أحمد عطوه الإسماعيلية

509. هانم محمد محمود عبدالعال الإسماعيلية

510. عبدالرحمن فراج محمد سليمان الإسماعيلية

511. هاني عبد الكريم السنوسي محمد الإسماعيلية

512. محمد أحمد غريب حامد الإسماعيلية

513. وفاء عزازي السيد أبو العنين الإسماعيلية

514. نصر أحمد أحمد حسن الإسماعيلية

515. أحمد مسعد حنفي سيد الإسماعيلية

516. محمد أبو القاسم محسن محمد الإسماعيلية

517. محمد سليمان فرج حسين الإسماعيلية

518. أمينة إيهاب محمد أحمد الإسماعيلية

519. دعاء محمود عوض حسن الإسماعيلية

520. زكية مصطفى إبراهيم خليل الغربية

521. زينب جابر محمود أحمد بدر الغربية

522. عبد الرحمن عبد الفتاح أبو العلا الغربية

523. مصطفى عبد العزيز محمد الغمري الغربية

524. نادر الصابر عبد المقصود خطاب الغربية

525. محمد أحمد عبد السميع الزناري الغربية

526. إبراهيم محمد محمود قنديل الغربية

527. أحمد عبد الفتاح كامل عيسى كفر الشيخ

528. سماح محمد أحمد محمد عاصي كفر الشيخ

529. عزه عمر عمر السويس

530. ابتسام سعيد السيد السويس

531. هبه حسن عبدالحميد السويس

532. ناديه حسوب محمد السويس

533. محمد علي محمد عبد القوي السويس

534. ندى محمد السيد السويس

535. حنان أحمد جمعة السويس

536. هند شوقي عبدالرحيم السويس

537. رشا كمال محمد السويس

538. نادية السيد محمد سليمان السويس

539. وفاء عامر أحمد طلبه السويس

540. ماجد حربي عبدالوهاب السويس

541. أشرف محمد سليم السويس

542. محمد فاروق بدوى كليب أسوان

543. نهله عبدالسميع عبدالرحيم الطيب أسوان

544. سميرة محمد إبراهيم موسى أسوان

545. فاطمه عبدالرازق شاهين باشا أسوان

546. ليلى عويس أحمد شيخون أسوان

547. هاله عبدالستار محمود أحمد أسوان

548. شريفه حسن أحمد ابو الحجاج أسوان

549. نفيسة محمد عيد سيدين الداخلة

550. محمد سيد كامل محمد الداخلة

551. مهدي محمد مهدي سيد الداخلة

552. أحمد محمد سيد عبد الرحمن الداخلة

553. إبراهيم عبدالله عبد السلام الداخلة

554. محمد أبو السعود على منصور الداخلة

555. منصور عمران عبد القادر عبدا لحميد الداخلة

556. أحمد حسن إبراهيم سليمان الداخلة

557. يوسف رجب أحمد على الأقصر

558. خالد عبد العاطي أحمد الأقصر

559. حجاجي عيد حسانين أحمد الأقصر

560. محمود حسن أحمد محمد الأقصر

561. نهاد سعيد محمود الأقصر

562. محمود السيد حسن طه الأقصر

563. محسن كامل مصطفى الأقصر

564. أحمد محمد عبدالرحمن محمود الأقصر

565. سناء محمد الطاهر إبراهيم الأقصر

566. وفاء عبدالمجيد حباشي الضوى الأقصر

567. فاطمة صدقي أحمد الحداد الأقصر

568. ايمان أحمد على متولى الأقصر

569. عبدالله السيد امام بين السرايات

570. منصور حمودة محمد بين السرايات

571. محمد محمود ابو المجد بين السرايات

572. أحمد سعيد عبد الحميد بين السرايات

573. حسام الدين عيد محمد بين السرايات

574. سعد صابر محمد بين السرايات

575. أحمد شعبان عبد القادر بين السرايات

576. محمد عدلي غريب بين السرايات

577. ابراهيم عبد الجواد خلف بين السرايات

578. محمود عثمان ابو العلا بين السرايات

579. فرج محمود إبراهيم أحمد بئر العبد

580. سالمان غنيم مسلم عليان بئر العبد

581. عبدالله إبراهيم علي الجزار بئر العبد

582. أحمد اجميعان حمد حمدان بئر العبد

583. يحيى أمير عواد عامر بئر العبد

584. أحمد عقيل سليم عقيل بئر العبد

585. إبراهيم سالم سالمان سالم بئر العبد

586. محمود رمضان علي إبراهيم بئر العبد

587. محمود سالم سالمان فرحان بئر العبد

588. عبدالله عزت مسعد سعد بئر العبد

589. حسام أشرف سلمان محمد بئر العبد

590. محمد مهدي بركة سالم بئر العبد

591. عمر محمد فاروق أحمد بئر العبد

592. زهرة عيد سالمان حسن بئر العبد

593. إيمان شعيب إبراهيم سليمان بئر العبد

594. ايمن حمدي طه خيرالله الاستقامة

595. حلمي رشاد صبحى عمر الاستقامة

596. رضا عبدالكريم عبد الهادي الاستقامة

597. محمود محمد سيف الاستقامة

598. أحمد عبدالله سلامة الاستقامة

599. إبراهيم أحمد إبراهيم الاستقامة

600. السيد مصطفى مراد الاستقامة

601. رباب عبدالعزيز أحمد الاستقامة

602. محمد حميدو عبد حسين الاستقامة

603. عبدالله محمد على خليل الاستقامة

604. عمر حسن عبدالمالك الاستقامة

605. عبدالله عبدالرازق سعد عبده الاستقامة

606. رمضان قطب فكرى حامد الاستقامة

607. أحمد شوقي حامد الاستقامة

608. محمد عطية حزين حسن الاستقامة

609. مصطفى عبدالرحمن عيسوي الاستقامة

610. عبدالله محمود فرج منصور الاستقامة

611. أحمد أحمد عبد النبي حسن الاستقامة

612. حامد ناصف عبدث الرازق الاستقامة

🔸ثانيًا: من لهم حق دخول الدور الثاني في مادة أو مادتين فقط، وهم:

م الاسم المركز مواد الدور الثاني

1. محمد كمال أحمد هيكل النور العقيدة

2. منى حسن توفيق إبراهيم النور قضايا التجديد

3. مصطفي سعيد عبد القادر النور قضايا التجديد

4. شيماء حسن عبد المغنى عبدالموجود المنيا العقيدة

5. امير فتحى خلف محمد المنيا الفقه

6. حسن عبدالمعز محمد حسن المنيا الفقه

7. شحاته خلف محمود إبراهيم المنيا القرآن الكريم

8. أحمد اسماعيل مسعد العبد المنوفية العقيدة

9. أحمد سعيد المرسى الدسوقي سلام المنوفية العقيدة

10. شرف أحمد عبد الفتاح حشيش المنوفية العقيدة

11. محمد عبد الفتاح مشحوت بحيرى المنوفية العقيدة

12. محمود فتحي خليل على المنوفية العقيدة

13. محمود فتحى معوض المنوفية العقيدة

14. معوض عبد النبى معوض صقر المنوفية العقيدة

15. هاني مهنى محمد عصر المنوفية العقيدة

16. شريف عبد المنعم محمد ريحان المنوفية الفقه

17. محمد أحمد محمد منصور المنوفية الفقه

18. محمد رضا اسماعيل اسماعيل المنوفية الفقه

19. محمد سمير على الحداد المنوفية الفقه

20. محمود سعيد أحمد ابو شنب المنوفية الفقه

21. حسناء ياسر مصطفى عبد العليم المنوفية القرآن الكريم

22. حسين محمد حسن حسين أبو زهده المنوفية القرآن الكريم

23. صبري حسن عبد المحسن قوره المنوفية القرآن الكريم

24. محمود السيد مصطفى خضر المنوفية القرآن الكريم

25. اشرف محمد عيسى بركات المنوفية قضايا التجديد

26. حاتم صالح عبد المحسن السيد الصاوي المنوفية قضايا التجديد

27. زاهي السيد محمد السوداني كفر الشيخ الفقه

28. محمد حسن عبده تاج الدين كفر الشيخ الفقه

29. ماجدة فرج حسن حسن كفر الشيخ الفقه

30. خليل عبد العارف خليل قنا القرآن الكريم

31. هلال سليم محمد عبد الرحيم قنا القرآن الكريم

32. فاطمة عبد الحميد محمود قنا قضايا التجديد

33. أحمد عادل صلاح عيسى القليوبية الفقه

34. ياسمين أحمد محمود الفيوم العقيدة

35. أحمد فهمي أحمد الفيوم القرآن الكريم

36. محمد عبد الله أحمد الفيوم القرآن الكريم

37. حجاج رمضان عبد المنعم الفيوم قضايا التجديد

38. رمضان عويس رمضان الفيوم قضايا التجديد

39. أحمد جمعة رمضان الفيوم قضايا التجديد

40. حسام الدين جمعة محمد الفيوم قضايا التجديد

41. شعبان نقراشي محمد قنديل الفيوم قضايا التجديد

42. أسامة رزق جمعة الفيوم قضايا التجديد

43. إبراهيم محمد إبراهيم الفيوم قضايا التجديد

44. حمادة فتحي عبد الحميد الفيوم قضايا التجديد

45. أحمد جمال محفوظ الفيوم قضايا التجديد

46. ايناس توفيق مسعود الفيوم قضايا التجديد

47. محمود خميس عبد الحميد الفيوم قضايا التجديد

48. عاشور خميس عبد العزيز الفيوم قضايا التجديد

49. محمد عبد الستار رياض الفيوم قضايا التجديد

50. وليد صلاح بليدي الفيوم قضايا التجديد

51. محمد مفرح أحمد الفيوم قضايا التجديد

52. ايمن عبد النبي محمد الفيوم قضايا التجديد

53. سعاد عجمي والي الفيوم قضايا التجديد

54. رانيا جمال عبد العزيز الفيوم قضايا التجديد

55. اسماء خالد علي الفيوم قضايا التجديد

56. مؤمن محمد علي الفيوم قضايا التجديد

57. رانا محمد فتحي الفيوم قضايا التجديد

58. أروه عبدالعزيز محمد عبدالعزيز فاقوس القرآن الكريم

59. أمل صلاح أحمد حسن موسى فاقوس القرآن الكريم

60. أحمد كمال البسيوني عمر عوض الغربية العقيدة

61. رحمه جابر محمود أحمد بدر الغربية العقيدة

62. فؤاد عبد العليم إبراهيم خاطر الغربية العقيدة

63. أحمد جابر علي سليمان الغربية الفقه

64. السيد محمد إبراهيم فرج سرور الغربية الفقه

65. عمرو شبل متولي أبو زيد الغربية الفقه

66. ياسر محمد غازي السيد الغربية الفقه

67. سهير فؤاد عليوه العجمي القرآن الكريم

68. هيام السيد على العجمي القرآن الكريم

69. أسماء ناصر محمد عبدالراضي السويس العقيدة

70. فاروق مصطفى السقطى مصطفى سوهاج الفقه

71. محمد رمضان هريدى محمد سوهاج الفقه

72. عبد الله محسن عبد الرحيم عبد الهادى سوهاج الفقه

73. محمد عبد اللطيف حسانين حسن سوهاج القرآن الكريم

74. منى حسن محمد على سوهاج القرآن الكريم

75. محمود عبدالسلام علي محمد مصطفى الزقازيق القرآن الكريم

76. محمد جودة محمد يوسف الزقازيق قضايا التجديد

77. ايمان محمد سعد السيد جبل دمياط العقيدة

78. حسن سامي حسن ابو عبده دمياط العقيدة

79. هشام نبيل عبد العليم عريف دمياط العقيدة

80. ايمان محمد السعيد عيسى دمياط القرآن الكريم

81. محمد طارق أبو الفتوح أحمد الدقهلية القرآن الكريم

82. محمد السيد عبدالعزيز عسكر الدقهلية القرآن الكريم

83. محمود محمد سيد قرين جنوب سيناء القرآن الكريم

84. هدى عابدين طه بين السرايات العقيدة

85. طه حسين ابوقريش بين السرايات العقيدة

86. عبده محمد أحمد بين السرايات عقيدة

87. ماجدة سعيد محمد عبد العليم البحيرة القرآن الكريم

88. هبة عبدالمجيد حباشى الضوى الأقصر قضايا التجديد

89. ايمان بسطاوى عبد الغنى محمد أسوان العقيدة

90. محمد محمود بدوى أسوان القرآن الكريم

91. محمد السيد حسن حسين شعلان الإسماعيلية الفقه

92. دعاء أحمد مصطفي امام النور الفقه - قضايا التجديد

93. محمد على أحمد أبوزيد المنيا الفقه - العقيدة

94. شرين صابر عبدالحكيم أحمد المنيا الفقه - العقيدة

95. شيماء جمال ربيع عبدالله المنيا الفقه - العقيدة

96. أحمد فتحي محمد عبدالحكم المنيا القرآن الكريم - الفقه

97. ماهر عبد الحميد صالح دهمان المنوفية الفقه – العقيدة

98. محمد أحمد محمد مسلم المنوفية الفقه - العقيدة

99. محمد أمين محمد ابو النجا المنوفية الفقه - العقيدة

100. سماح رجب السيد شعبان المنوفية القرآن الكريم - العقيدة

101. محمود سعيد الماوري درويش المنوفية القرآن الكريم – الفقه

102. عبد الحكيم عبد الصادق محمد سالم المنوفية القرآن الكريم – الفقه

103. السيد سعيد عبد المعبود نصر المنوفية القرآن الكريم – الفقه

104. محمد إبراهيم على امين كفر الشيخ القرآن الكريم - العقيدة

105. أحمد عاطف محمد قنا الفقه - قضايا التجديد

106. أحمد شاكر محمد عادل القليوبية الفقه - العقيدة

107. محمد نصر السيد سعيد القليوبية الفقه – العقيدة

108. محمد صبري أحمد حسانين القليوبية الفقه – قضايا التجديد

109. رضا محمد جمعة الفيوم القرآن الكريم - قضايا التجديد

110. اماني محمد فاروق الفيوم القرآن الكريم - قضايا التجديد

111. إبراهيم محمود محمد بسيوني الغربية الفقه - العقيدة

112. أحمد علي محمد خليفة الغربية الفقه - العقيدة

113. أماني فؤاد محمد حسن الغربية الفقه - العقيدة

114. عبد الفتاح محمد عبد القادر الوكيل الغربية الفقه - العقيدة

115. علي محمد أحمد هاشم الغربية الفقه - العقيدة

116. محمد فايز عبد النبي غنيم الغربية الفقه - العقيدة

117. محمد مصطفى عبد الغني أبو رحمه الغربية الفقه - العقيدة

118. وفاء محمد محمد أبو الخير الغربية الفقه - العقيدة

119. فاطمة السيد خليل السويس الفقه - العقيدة

120. محمد شكري محمد طه الدقهلية الفقه - العقيدة

121. مروة مغاوري فؤاد الخارجة الفقه - العقيدة

122. عبير حسين موسى محمد أسوان الفقه - العقيدة

123. مريم ياسر السيد أحمد عبدالله الإسماعيلية الفقه - العقيدة

124. محمود عبدالرحمن محمد عبدالمجيد الإسماعيلية الفقه - العقيدة

125. شيماء عبد الباسط إبراهيم علي الإسماعيلية الفقه - العقيدة

126. الشيماء أحمد محمد عمر الإسماعيلية الفقه - العقيدة

127. اميمة عبدالله أبو هريره الاستقامة الفقه - العقيدة

128. خالد عبدالعزيز هارون الاستقامة الفقه - قضايا التجديد



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ثالثًا: ما عدا من سبقت أسماؤهم من الغائبين أو المعتذرين أو لهم إعادة في أكثر من مادتين عليهم مراجعة المركز الذي يدرسون به، وسيكون لهم حق الإعادة في العام القادم لمن أراد رابعًا: سنعلن لاحقًا مواعيد اختبار الدور الثاني وجدوله.



