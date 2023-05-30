الثلاثاء 30 مايو 2023
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سياسة

طلب إحاطة بشأن إنشاء ممشى الزمالك الجديد

ممشى أهل مصر، فيتو
ممشى أهل مصر، فيتو

تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة البيئة، ووزير الموارد المائية والري بشأن إنشاء ممشى الزمالك الجديد.

 

مخالفة قانون الري

وقال في طلبه إن إنشاء الممشى يعد مخالفا لقانون الموارد المائية والري رقم (147) لسنة 2021، والخاص بآليات وشروط البناء علي نهر النيل، كما أن لبنائه آثارًا واضحة علي تلوث مياه النيل، ومن ثم تأثر المناطق المجاورة له بأكملها، ويعد تأثر المنشآت المجاورة ذات الطبيعة الأثرية من أبرز انعكاسات بناء الممشي.

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الاعتبارات البيئية 

وتابع: تتجلي أزمة الانعكاسات البيئة والثقافية للتوسع المعماري في تكرار نمطها دون حاجة واضحة تجعل منها أولوية ينبغي تغليبها علي الإعتبارات البيئية، خاصة عند وجود بديل يوفر نفس الخدمات كممشي أهل مصر في المنطقة ذاتها.

انتقد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ما تشهده منطقة الزمالك من أعمال في بعض الحدائق وعمل مشروعات مثل ساحات انتظار السيارات، مشددا على ضرورة وقف هذه المشروعات.

 

وقال النائب: جزيرة الزمالك رئة من رئات القاهرة ويسكنها نحو 50 ألف نسمة، وبها حدائق تاريخية، إلا أنه فوجئ الأهالي بأن بعض الحدائق يتم إزالة الأشجار وتحويلها لساحات انتظار للسيارات، وهو ما يتعارض مع مبادرة الرئيس زرع مليون شجرة، فضلا عن توجه مصر في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.

وأشار رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن الأهالي يطالبون بوقف أي تعدي على الحدائق، موضحا أن هناك 4 خدائق تاريخية وحديقة تراثية، مشددا على ضرورة دراسة أي مشروع قبل التنفيذ ووقف ما يتم من تعديات على حدائق الزمالك.

ولفت الدكتور أشرف حاتم، إلى أن ممشى أهل مصر أمام ماسبيرو "جيد"، إلا أن ما توجه الحكومة المزمع بإنشاء ممشى مماثل في منطقة الزمالك أيضا دون دراسات أثر بيئي أو دراسات فنية، مؤكدا أن هناك اعتراضات عليه من السفارات والبيئة والري.

 

إقبال متوسط على ممشى أهل مصر في أول أيام العيد بالقاهرة (صور)

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وبرر رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، رفض إقامة ممشى بالزمالك، قائلا:  سيزيد من دخول الناس للمنطقة، مشددا على ضرورة إعادة النظر في المشروع المزمع، نظرا لعدم وجود أي دراسات أو فائدة منه.

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