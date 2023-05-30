الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

مكتبة الإسكندرية تنعى الدكتور محمد حمدي إبراهيم

مكتبة الإسكندرية،
مكتبة الإسكندرية، فيتو

تنعى مكتبة الإسكندرية والعاملون بها، ببالغ الحزن والأسى، العالم والمترجم الدكتور محمد حمدي إبراهيم الذي وافته المنية أمس الاثنين 29 مايو 2023؛ آملين أن يتغمده الله عز وجل بواسع رحمته.

 

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ويتقدم الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية نيابة عن إدارة المكتبة وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرة ومحبي الراحل راجين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.


جدير بالذكر أن الراحل د. محمد حمدي إبراهيم يعد من أبرز مترجمي اليونانية في العالم العربي، وقد عمل أستاذًا للأدب اليوناني عقب حصوله على دكتوراه في الأدب اليوناني عام 1972، وخلال مسيرته المهنية تولى عددا من المناصب الرفيعة أبرزها رئاسته لقسم اللغة اليونانية الحديثة وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة، ومقرر للجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، بالإضافة إلى عضويته بعدة لجان داخل المجلس.


نُشر له أكثر من خمسة وسبعين عملًا بحثيًا بما في ذلك كتب وترجمات من اليونانية واللاتينية بالإضافة إلى الإنجليزية، وقدم العديد من الترجمات المميزة أبرزها ترجماته للشاعر اليوناني "كفافيس"، وقدم أيضا ترجمات: "حياة ألكسيس زوربا ومغامراته" لنيكوس كازانتزاكيس، ومختارات من الشعر اليوناني الحديث.


حصل حمدي إبراهيم على عدة جوائز، من بينها: دكتوراه شرفية من جامعة بانتيون - أثينا - أكتوبر 2019، جائزة الدولة للتميز في الأدب من وزارة الثقافة، جائزة التميز من جامعة القاهرة في الدراسات اللغوية والأدبية وهي أعلى جائزة تمنحها جامعة القاهرة في العلوم الإنسانية.

 

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