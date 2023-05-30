قرار إسرائيلي بوقف البناء في دير بلوط بالضفة، وإنشاء بؤرة استيطانية بسلفيت

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرار إلى الفلسطينيين بوقف البناء في منازلهم وزراعاتهم الواقعة في بلدة دير بلوط بالضفة الغربية، في الوقت الذي بدأ فيه مستوطنون في نهب أراضٍ بمحافظة "سلفيت" التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية؛ تمهيدا لإنشاء مستوطنة عليها.

وسلمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إخطارات لوقف العمل والبناء في منازل مأهولة، وأخرى قيد الإنشاء، وغرف زراعية في دير بلوط غرب سلفيت.

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17 إخطارا بوقف العمل والبناء

وأوضحت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال سلمت إخطارات 17 إخطارا بوقف العمل والبناء في 7 منازل مأهولة بالسكان، و5 قيد الإنشاء، و5 غرف زراعية، في منطقة ضهر رجال شمال البلدة، مملوكة لـ17 مواطنًا فلسطينيًا.

من جهة أخرى نصب مستوطنون مسلحون، اليوم الثلاثاء، خيامًا على أراضي المواطنين، في منطقة خربة شحادة ببلدة دير استيا غرب سلفيت.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان نظمي سلمان، بأن عددًا من مستوطني "حفات يائير"، على أراضي بلدة دير استيا نصبوا خيامًا في خربة شحادة، تمهيدًا للاستيلاء عليها، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة هناك.

إقامة بؤرة استيطانية

وأوضح سلمان، أن الهدف من إقامة بؤرة استيطانية ربط المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين بين البلدة وقراوة بني حسان ببعضها البعض، وقطع الطرق الداخلية والتواصل بين الأراضي الزراعية للبلدتين.

المسستوطنون ونهب مزيد من أراضي الفلسطيني، فيتو

وأشار إلى أن المستوطنين يحاولون منذ سنوات السيطرة على اللرية، حيث بدأ الاستيلاء على الخربة بقطع الطريق الزراعية التي تصلها بدير استيا، منذ إقامة البؤرة الاستيطانية "حفاة يائير" في إطار التوسع وتهويد الأراضي.

يشار إلى أنه قبل شهور، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 10 إخطارات بوقف البناء بمنازل في بلدة دير بلوط، غرب سلفيت.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن سلطات الاحتلال سلمت إخطارات بوقف البناء بمنازل قيد الإنشاء وبعضها مأهول بالسكان في منطقة النشر غرب البلدة.

يشار إلى أن عدد الإخطارات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دير بلوط وصل خلال الشهور الثلاثة الأخيرة إلى ما يقارب 45 اخطارا.

اعتقال فلسطيني

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا واستولت على جرافة، من بلدة دير بلوط، غرب سلفيت.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن سامر عبد الله واستولت على جرافة من منطقة “السهل” في البلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرا، سبعة أطفال من بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

اعتقال أطفال

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأطفال السبعة بعد أن احتجزتهم لعدة ساعات على الحاجز العسكري المقام عند مدخل البلدة، وهم: أسيد نصر عبد الله (17 عاما)، وعز رباح قاسم (17 عاما)، وعيسى كامل قاسم (15 عاما)، وأسامة أنور مصطفى (15 عاما)، ومحمد حسام موسى (16 عاما)، ومحمد سمير مصطفى (14 عاما)، وسيف رباح قاسم (15 عاما).

عودة المستوطنين إلى "حومش"

وفي موقع آخر، في الأراضي الفلسطينية، تُشكّل عودة المستوطنين إلى مستوطنة "حومش" التي أخلتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 2005، بالتزامن مع رحيلها عن أرض قطاع غزة، مقدمة للاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية في ظل رعاية كاملة من الحكومة.

وبحسب مراقبين، تكمن خطورة عودة المستوطنين إلى "حومش" أنها تأتي ضمن خطط الضم والاستيلاء التي تسعى إليها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، وزيادة المستوطنات بالضفة الغربية، وعزل القرى والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض.

وأضافوا أنّ هذه الخطوة من شأنها أن تهدد حياة الفلسطينيين القاطنين في محيط المستوطنة، وتَعرُّضهم لاعتداءات المستوطنين المتطرفين، وحرق منازلهم، والاعتداء على ممتلكاتهم، خاصة أنّ من سيتواجد بتلك المستوطنة أكثر اليهود تطرفًا.

وتتربع مستوطنة "حومش" على جبل القبيبات في بلدة برقة في نابلس شمالي الضفة الغربية، وتمتد على أراضي بلدة سيلة الظهر بمحافظة جنين.

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