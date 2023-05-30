رجل يفتح فكي تمساح ليخرج رأسه بأعجوبة

بأعجوبة، نجا رجل أسترالي بحياته بعد تعرضه لـهجوم تمساح في المياه المالحة، أثناء سباحته في منتجع في كوينزلاند بأستراليا.

شرح ماركوس ماكجوان، البالغ من العمر 51 عامًا، بالتفصيل كيف تمكن من إخراج رأسه من بين فكي التمساح، بعد أن أصيب ببعض الجروح.

ونُقل ماكجوان جوا إلى مستشفى قريب بالجزيرة، قبل أن يطير إلى كيرنز شمالي ولاية كوينزلاند لتلقي مزيد من العلاج.

هجمات التماسيح غير شائعة

وتعد هجمات التماسيح غير شائعة في أستراليا، رغم وقوع العديد من الحوادث في الأشهر الأخيرة.

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وقال ماكجوان في تصريح إنه كان يسبح في الماء مع مجموعة من الناس على بعد نحو 28 كيلومترا (17.3 ميلا) قبالة جزيرة هاجرستون بالقرب من كيب يورك، عندما انقض عليه التمساح من الخلف.

قال الرجل: "اعتقدت أنها سمكة قرش، لكن عندما اقتربت منه أدركت أنه تمساح. وتمكنت من فتح فكيه بما يسمح بإخراج رأسي".

تمساح صغير السن

وقال: إن التمساح، الذي يُشتبه في أنه صغير السن، عاد مرة أخرى ليهاجمه، لكنه تمكن من دفعه بعيدا، بعد أن تعرض لعضة في يده.

وتقول إدارة البيئة في كوينزلاند إنها ستحقق في الحادث، لكن "قد يكون من الصعب تحديد موقع التماسيح في المحيط المفتوح؛ لأن الحيوانات غالبا ما تبحر عبر عشرات الكيلومترات يوميا".

"منتجع فاخر خاص مملوك لعائلة"

ويصف منتجع جزيرة هاجرستون نفسه بـ "منتجع فاخر خاص مملوك لعائلة". والجزيرة بأكملها، على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال كيرنز، متاحة للإيجار بـ 7600 دولار أسترالي في الليلة (أي ما يعادل 4063 جنيه استرليني؛ و4979 دولارا أمريكيا).

وتنتشر التماسيح في الشمال الاستوائي لأستراليا، الذي شهد سلسلة من الهجمات مؤخرا.

إطلاق النار على تمساح

ففي فبراير، أطلق الحراس النار على تمساح يبلغ طوله 4.2 م (13.4 قدما)، بعد أن هاجم رجلا وافترس كلبه عند رصيف بعيد لأحد القوارب شمال كيرنز.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، عُثر على رفات الصياد كيفن دارمودي البالغ من العمر 65 عاما داخل تمساح يبلغ طوله 4.1 مترا على نهر كينيدي القريب، وهو الهجوم القاتل الثالث عشر في كوينزلاند منذ بدء تسجيل الأرقام القياسية في عام 1985.

"التماسيح المثيرة للمشكلات"

وفي إطار برنامج إدارة كوينزلاند، يجرى إبعاد "التماسيح المثيرة للمشكلات" من المناطق التي تهدد فيها السلامة العامة، وفي حالات نادرة، يجرى التخلص منها بالقتل الرحيم.

ومنذ حظر صيد التماسيح في عام 1974، تضاعف عددها في الولاية، حيث كانت أقل من 5 آلاف، ليصل عددها اليوم إلى نحو 30 ألف تمساح.

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