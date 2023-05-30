التموين: توريد 1500 طن زيت خام لصالح البطاقات

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة محدودة رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بنحو 1000 طن زيت صويا، 500 طن زيت عباد لصالح البطاقات التموينية.

وأكدت وزارة التموين أن تقديم العروض لكامل الكمية أو جزء منها، ومن المقرر ان يتم تسليم خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو ٢٠٢٣.

وأوضحت وزارة التموين جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، على ان تكون باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

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صرف السلع التموينية

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات لشهر يونيو المقبل.

وحددت وزارة التموين نصيب الفرد من السلع التموينية خلال شهر يونيو، والذي يبلغ 50 جنيها للفرد، وتقل حصة الفرد الخامس والسادس لتصل إلى 25 جنيها.

ويحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين يوميا على 5 أرغفة خبز بإجمالي 150 رغيفا على مدار الشهر، وفي حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز وتوفير استهلاكه سيحصل على "فارق نقاط الخبز‏" على هيئة سلع، بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره.

نصيب الفرد من السلع التموينية

ويبلغ نصيب الفرد من السلع التموينية على البطاقات خلال شهر يونيو، كالآتي:

صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت.

صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.

صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 كيلو للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر