تعليم الأقصر تنظم أول جلسة تثقيفية لأولياء أمور الصم وضعاف السمع

حضر الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أول جلسة تثقيفية لأولياء أمور الطلاب الصم وضعاف السمع، لتكون أول فعالية ينظمها المركز الإشاري لنشر ثقافة لغة الإشارة بمحافظة الأقصر، في مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالزناقطة

كما حضر اللقاء هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام.

وقال الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر عن المركز الإشاري، إن الأصم يعاني معاناة مضنية لضعف فهم من حوله له، ومن هنا جاء دور المركز الإشاري الذي يرنو من خلاله إلى نشر ثقافة لغة الإشارة بين فئات المجتمع بأسْرِه.

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وأضاف خالد أنه نستهدف في البداية أولياء الأمور، وبعض العاملين بالمدارس الحكومية باعتبارهم أكثر الفئات احتكاكًا بأبنائنا من الصم، ثم نتطرق بعد ذلك لكافة المؤسسات التي سيتعامل معها الأصم مثل البنوك، البريد، محطات السكة الحديد، الرعاية الصحية، والتأمين والمعاشات، وغيرها.

وفي السياق ذاته تم عقد اجتماع مجلس الأمناء بالمحافظة بمقر المركز الإشاري، وذلك بحضور رؤساء مجلس الأمناء بالإدارات التعليمية، لتعريفهم بالمركز وأهدافه، وأيضًا لمناقشة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة.



وعلى مدار اللقاء استمع وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر إلى آراء العديد من أولياء الأمور، والذين أبدوا سعادة بالغة بهذه الخطوة، وذلك بعد معاناة طويلة في بيوتهم إزاء ضعف التواصل بينهم وبين أبنائهم ؛ لعدم درايتهم بلغة الإشارة، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



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