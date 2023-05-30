الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تعليم الأقصر تنظم أول جلسة تثقيفية لأولياء أمور الصم وضعاف السمع

جانب من انعقاد الجلسة،
جانب من انعقاد الجلسة، فيتو

حضر الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أول جلسة تثقيفية لأولياء أمور الطلاب الصم وضعاف السمع، لتكون أول فعالية ينظمها المركز الإشاري لنشر ثقافة لغة الإشارة بمحافظة الأقصر، في مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالزناقطة

 

كما حضر اللقاء هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية وإيمان عبد العال مدير عام التعليم العام.

   وقال الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر عن المركز الإشاري، إن الأصم يعاني معاناة مضنية لضعف فهم من حوله له، ومن هنا جاء دور المركز الإشاري الذي يرنو من خلاله إلى نشر ثقافة لغة الإشارة بين فئات المجتمع بأسْرِه.

-إعلانات-

   وأضاف خالد أنه نستهدف في البداية أولياء الأمور، وبعض العاملين بالمدارس الحكومية باعتبارهم أكثر الفئات احتكاكًا بأبنائنا من الصم، ثم نتطرق بعد ذلك لكافة المؤسسات التي سيتعامل معها الأصم مثل البنوك، البريد، محطات السكة الحديد، الرعاية الصحية، والتأمين والمعاشات، وغيرها.

 وفي السياق ذاته تم عقد اجتماع مجلس الأمناء بالمحافظة بمقر المركز الإشاري، وذلك بحضور رؤساء مجلس الأمناء بالإدارات التعليمية، لتعريفهم بالمركز وأهدافه، وأيضًا لمناقشة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة.


وعلى مدار اللقاء استمع وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر إلى آراء العديد من أولياء الأمور، والذين أبدوا سعادة بالغة بهذه الخطوة، وذلك بعد معاناة طويلة في بيوتهم إزاء ضعف التواصل بينهم وبين أبنائهم ؛ لعدم درايتهم بلغة الإشارة، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر. 
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية المحلية والعالمية. 

 

الأقصر الصم ضعاف السمع وكيل تعليم الأقصر فيتو

مواد متعلقة

رئيس لجنة السياحة الثقافية: 20% زيادة في الإقبال السياحي بالأقصر

أخلاقيات البحث العلمي محاضرة بقصر ثقافة حسن فتحي بالأقصر

إزالة حالتي تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة بالأقصر

تركيب 25 حفاضة خيول جديدة لعربات الحنطور بالأقصر

تدريب 233 شابا بأرمنت ضمن مبادرة أملك في عملك بالأقصر

مدير تضامن الأقصر: تنفيذ 10 دورات تدريبية ضمن مشروع مودة بإسنا وأرمنت

تعرف على قرارات اجتماع مجلس جامعة الأقصر الـ 51

حقوق وواجبات المرضى، ندوة لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

حبس مرتضى منصور 3 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب الخطيب

انفراد، أول رد فعل من الخطيب على تصريحات كولر ضد أيمن أشرف

الحبس 3 سنوات للمتهمين بسرقة رفات متوفى وطلب نصف مليون جنيه لإعادته

السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف وزارة التربية والتعليم (فيديو)

طلب إحاطة بشأن إنشاء ممشى الزمالك الجديد

تصل إلى 20 سنة وغرامة نصف مليون جنيه.. عقوبات حيازة الحيوانات الخطرة بعد تصديق الرئيس

بنسبة نجاح 87.5%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

Advertisements

منوعات

المزيد

سر تحول مياه مدينة البندقية في إيطاليا للون الأخضر

ريانة برناوي تختتم تجاربها العلمية في الفضاء

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

طالبة تقتل 18 من زملائها حرقًا بسبب هاتف محمول في جورج تاون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق المحلية

أخر تحديث لأسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

بكامل قواها العقلية.. تفاصيل إحالة المتهمة بإنهاء حياة طفلها بفاقوس للجنايات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل أوقاف القاهرة: من يحب الرسول لا يكذب ولا يأكل الحرام

تفسير حلم المزمار في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة ومؤلمة

تفسير رؤية الغراب في المنام وعلاقتها بالمتاعب والأخبار السيئة والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية