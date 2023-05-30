تحذير عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023 بشأن كتابة رقم الجلوس

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذيرا مهما وعاجلا إلى جميع طلاب الثانوية العامة 2023، لكتابة رقم الجلوس بطريقة صحيحة بورقة إجابة البابل شيت، خلال امتحانات نهاية العام 2022-2023.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجب تدوين طلاب الصف الثالث الثانوي رقم الجلوس بورقة إجابة البابل شيت عن طريق ملء الخانات الخاصة برقم الجلوس من اليسار إلى اليمين ثم يقوم بتظليلها.

كتابة رقم الجلوس على ورقة البابل شيت بالثانوية العامة 2023

وكانت الوزارة أتاحت عن إتاحة الفيديو التوضيحي الخاص بالتعليمات والإرشادات الهامة المتعلقة بورقة الإجابة لطلاب الثانوية العامة على الموقع الرسمى للوزارة.

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نظام البابل شيت بالثانوية العامة 2023

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوضيح كافة الخطوات المتعلقة بورقة الإجابة لامتحانات الثانوية العامة.

ويتضمن الفيديو شرحا تفصيليا مبسطا وإرشادات هامة للطلاب لطريقة الإجابة عن أسئلة امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023، للجزء الخاص بورقة إجابة البابل شيت وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية.

وفيما يلي رابط اللينك الخاص بالفيديو على موقع الوزارة

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت تنبيه مهم وعاجل لجميع طلاب الثانوية العامة 2023 قبل انطلاق امتحانات نهاية العام 12 يونيو المقبل.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي جميع طلاب الثانوية العامة 2023، بضرورة عدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أي أجهزة رقمية (كمبيوترات بجميع أشكالها).

كما وجهت وزارة التربية والتعليم على ضرورة مصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

امتحانات الثانوية العامة

كما نص التنبيه على عدم قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويُستثنى من ذلك رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، استعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ضوء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للورقة الامتحانية، فقد تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

كما أكد الوزير أن الوزارة حرصت على طمأنة طلاب الثانوية العامة وإطلاعهم على مواصفات الورقة الامتحانية مبكرًا، واستعرض في هذا السياق نموذجًا توضيحيًّا لورقة إجابة الطالب والذي يضم الجزء المخصص للإجابة عن الأسئلة المقالية، والبابل شيت، مؤكدًا أنه على الطالب أن يكتب بياناته في الجزء المخصص لذلك على ورقة الإجابة والأسئلة أثناء عقد الامتحان، وكذا التأكد من صحة كتابة أرقام الجلوس، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب منتصف مايو القادم.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وأوضح الوزير أن ورقة الأسئلة تم تنظيمها ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة، والجزء الثاني يشتمل على أسئلة لها درجتان، أما الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره، مشيرًا إلى أن الأسئلة المقالية في النسخ الاختبارية الأربعة (أ، ب، ج، د) يكون لها نفس الأرقام، ولا يتم تبديلها، وبالنسبة لأسئلة مواد اللغات (العربية - الأجنبية) فى حالة وجود أسئلة بدرجتين مع أسئلة بدرجة واحدة كما في القطعة يتم كتابة درجة السؤال بجوار السؤال.

تعديلات امتحانات الثانوية العامة

كما أوضح الوزير أنه تم إجراء تعديلات لعدد ونوع الأسئلة في كل مادة دراسية بما يمنح الطالب الفرصة والوقت الكافي للإجابة والمراجعة، موضحًا أنه تم التشديد على أن تكون الأسئلة واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات في الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.