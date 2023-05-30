السلع الاستفزازية تثير جدلًا واسعًا بين المصريين، والنشطاء للقهوة: هتوحشينا يا غالية

السلع الاستفزازية، تصدرت السلع الاستفزازية تريند مصر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد إقرار وزارة المالية لزيادة الضريبة على عدد من السلع الاستهلاكية، التي وصفتها بالاستفزازية.

السلع الاستفزازية تثير الجدل

وأثارت السلع الاستفزازية تفاعل واسع وجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، البعض تساءل عن سبب إطلاق اسم السلع الاستفزازية على سلع استهلاكية اعتاد الناس على استخدامها، بينما سخر آخرون من اعتبار القهوة والأجبان من السلع الاستفزازية.

وقال راجي عمار " ياخوانا والله العظيم دة غلط مافيش حاجه فى الكوكب اسمها تفرض رسوم على السلع المعينة علشان الى بيشتريها غنى، الفرق بين الناس بيكون فى ضريبة الدخل فقط لكن مفيش دولة بالعالم بتفرض رسم على سلعة معينه الا فى حاله الاغراق ان تكون دولة بتصدرها وتدعمها علشان تغرق السوق بتاعك بها فقط".

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القهوة من السلع الاستفزازية

عبرت مي صادق عن اندهاشها قائلة: " بقى القهوة الحلوة الطيبة دي من السلع الاستفزازية!".



وسخرت آية يوتا قائلة: "هى السلع الاستفزازية استفزت مين طيب عشان يتهمها بالاستفزاز"

زيادة الضريبة على السلع الاستفزازية، فيتو



وقال نماك نماك: "البسطرمة والفلمنك اتضافت لجدول السلع الاستفزازية" .



وسخر أشرف محمد فقال: " يا محروم من السلع الأستفزازية يانى".



وقالت مروة مأمون: " مش مصدقة ان الروكفور الغلبانه دخلت مع السلع الاستفزازية، هم غالبًا خلطوا بين الدماء الزرقاء والعروق الزرقاء".



وقال خالد ناصر "للقهوة.. طلعتي من السلع الاستفزازية وانا اقول الواحد بيتعصب كتير ليه اتاري انتي السبب".

توفير دولارات لشراء القمح

وعلق سير أبو زيد فقال: "شوية واقعية بدون مبالغة في الرفض والتعالي علي المنطق والعقل في محاولة الوصول الي حلول وقت الازمات لما اوفر دولارات اشتري بها قمح افضل ولا اصرفها علي بعض السلع الاستفزازية افضل؟ اللقمة للغلبان البسيط ولا الدماغ للشبعان.. عشاق القهوة لا تعليق".



وسخر سعداوي محمد قائلًا: "اخفوا القهوة.. محمد معيط بيعتبرها من السلع الاستفزازية.. ممكن تلاقوا مأمور الضرائب جاي ياخدها مصادرة".



وقالت نور الهدي: " فين أيام ما كانوا بيكلموا عن الضريبة التصاعدية دلوقتى بقينا في حقبة السلع الاستفزازية."



وقال محمد زايد "إيه هي السلع الاستفزازية؟ هي أي سلعة أيًا كانت بيشتريها المواطن بحر ماله. وجود فلوس- مهما كانت قليلة- مع المواطن بيستفز... فأي حاجة بيشتريها بفلوسه بتبقى استفزازية!".

السلع الاستفزازية تثير الجدل، فيتو



توفي توم قال: "المفروض البرلمان بتاعنا يعمل شرطة مكافحة السلع الاستفزازية!".



وتساءل هاني صديق "إعفاء نشاط تأجير أو استئجار الطائرات المدنية من ضريبة القيمة المضافة.. كلمني أكتر عن السلع الاستفزازيه كده يا وزير الماليه".

بدأت أخفف في إستخدام إحدي السلع الإستفزازية

وقال إبراهيم الطاير: "بدأت أخفف في إستخدام إحدي السلع الإستفزازية ماهو مش هبقي أنا والولد إللي بيذاكر بالليل هو أولي مني".



وتساءلت مهجة جمال: "بمناسبه فرض رسوم جديدة علي السلع الاستفزازية... هي السلع دي بتستفز مين؟ وبتستفزه ازاي؟ ومين حدد انها استفزازيه اصلا؟ هو اللي بيشتري السلع دي... بينزل الشارع ياكلها ويستفز اللي مش قادر علي ثمنها؟".



وقال يوسف مهران "الولاعات ولعب الأطفال وسماعات الاذن والبن والشكولاته بقوا من السلع الاستفزازية "او سلع الرفاهية" وكله بيصب فمصلحة المواطن".



يذكر أن الحكومة رفعت التعريفة الجمركية على 364 سلعة، تحت مسمى سلع غير ضرورية، سلع استفزازية، بنسب متفاوتة تبدأ من 10% و30% و60% تصل إلى 500%.وذلك وفقا لإعلان الجريدة الرسمية.



وضمت قائمة السلع الاستفزازية (الموز، والأناناس، والكمثرى الأمريكي، والمشمش، واللبان، ومسحوق الكاكاو، والخبز الهش المقرمش، والخبز المعجون بالزنجبيل، وأسماك السالمون والجمبري والاستاكوزى والأجبان ذات العروق الزرقاء، والكفيار، والفواكه الظازجة والمجففة، والبن المحمص والشيكولاتة).



كما ضمت القائمة أيضًا (مستحضرات التجميل والعناية بالجسم، والألعاب النارية، وثقاب الكبريت، والسراجة المخصصة للحيوانات، وسترات وأحزمة النجاة، والكمامات، وأحذية الرياضة، وأغطية الأرضيات والجدران، وأحجار الجرانيت، وأواني الطبخ والمائدة، وأقفال الأبواب والشبابيك، ومراوح المكاتب أو الجدران أو الأسقف، وأجهزة شفط الهواء، ومحامص الخبز، وأجهزة الحلاقة، وأجهزة تصفيف الشعر، وأجهزة استقبال البث التليفزيوني، وشاشات البلازما، ولمبات الفلوروسينت، وورق اللعب، وألعاب الفيديو، وأقلام الحبر الجافة، والرصاص.) وغيرها