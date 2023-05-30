ارتفاع صافي أرباح إيسترن كومباني بنسبة 24% خلال 9 أشهر

أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" نتائج الأعمال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 والتي أظهرت تحقيق إجمالي إيرادات (شاملة الضرائب) بلغت54.827 مليار جنيه، مقابل 51.466 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وبلغ صافي المبيعات 14.609 مليار جنيه، مقابل12.781 مليار جنيه في نفس فترة المقارنة بنسبة نمو بلغت 14%، وبلغ مجمل الربح 6,862 مليار جنيه مقابل 5,723 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 20% عن المدة ذاتها من العام المالي السابق.

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وكشفت نتائج أعمال "إيسترن كومباني" أن هامش مجمل الربح سجل 47% مقابل 45% خلال فترة المقارنة، وسجل صافي الربح بعد خصم الضريبة والمخصصات 5,290 مليار جنيه بنسبة نمو 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي، وسجل النصيب الأساسي للسهم من الأرباح 2.22 جنيه للسهم بنسبة نمو بلغت 26%.

ارتفاع مدخلات الإنتاج والزيادة المستمرة في التكاليف

ومن جانبه قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني": واجهنا تحدي حقيقي في مواصلة تحقيق نتائج إيجابية في الفترة الماضية، ونعمل علي مواصلة هذه النتائج خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج والزيادة المستمرة في التكاليف، ولكن بفضل رؤية الإدارة ومساعدة المختصين، اتخذنا عدة مسارات استراتيجية منها الداخلية من حيث رفع الكفاءة وتحسين الفاعلية، ومنها خارجية لضمان أن تتناسب الأسعار مع التكلفة، وتفادي تحقيق خسائر على المدي الطويل".

وأضاف أمان، "لا تقتصر نظرتنا فقط على المدي القصير، بل ان هناك تحدي حقيقي لتستمر الشركة في تحقيق تلك النتائج في الفترة المقبلة، ونعمل على الحد من تأثير التحديات الاقتصادية بمفهوم إدارة احترافي لإدارة المخاطر".