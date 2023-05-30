استمرار القوافل التعليمية أونلاين لمراجعة مناهج الثانوية العامة بمراكز شباب البحيرة

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة ومؤسسة حياه كريمة فعاليات القوافل التعليمية المجانية للعام الدراسي 2022 /2023 عن طريق الاونلاين، للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك ضمن خطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرعاية دولة رئيس الوزراء.

ويشارك في القوافل التعليمية نخبة من الخبراء المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، وذلك عن طريق الاونلاين بعدد 6 مراكز شباب داخل الإدارات الفرعية بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة مع توفير القاعات والانترنت الخاص بالعرض بكل مركز.

ويتم توفير القوافل بمركز شباب السلام بأبوحمص ومرحز شباب الناصر بإدارة أبو المطامير ومركز شباب مدينة كوم حمادة ومركز شباب المدينة بمركز حوش عيسي ومركز شباب قرية ابراك حمام بمدينة إيتاي البارود ومركز شباب قرية الابعادية بمدينة دمنهور.

ويأتي تنظيم القوافل التعليمية في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على المشاركة في كافة المبادرات التي تطلقها الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كما ان القوافل التعليمية تهدف إلى النهوض بنظام التعليم الأساسي ما قبل الجامعي وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وتقديم خدمات تعليمية مجانية للطلاب.

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جدير بالذكر أن القوافل التعليمية تستهدف أكثر من 700 ألف طالب وطالبة، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور ابراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة وتنفيذ مؤسسة حياه كريمة.

كما تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الاكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.

و يذكر ان جميع هذه الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والاستاذة نجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب واشراف السيد الدكتور ابراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة وكالة المديرية للشباب ادارة البرامج الثقافية والتطوعية ومن خلال اهتمام الدولة بالشباب.