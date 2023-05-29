صحة البحيرة: ضبط طبيب يُجري عمليات نساء وتوليد مشبوهة بغرفة عمليات غير مرخصة

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة، عن ضبط طبيب يُجري عمليات نساء وتوليد مشبوهة بغرفة عمليات غير مرخصة بمدينة دمنهور

حيث تمكن رجال العلاج الحر من خلال حملة برئاسة الدكتور عبد الحميد الطيباني مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، إلى ضبط عيادة نساء وتوليد فى نطاق مدينة دمنهور، تبين فيها أن الطبيب يقوم بإجراء عمليات جراحية خاصة بأمراض النساء والتوليد بغرفة عمليات ملحقة بالعيادة، بالرغم من عدم وجود ترخيص لغرفة العمليات، وكذلك حيازته كمية كبيرة من أدوية التخدير والأدوية المخدرة ( جدول أول ) ووجود اقرارات الموافقة على إجراء العمليات للمرضى داخل العيادة بكمية وأعداد كبيرة.

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ويقوم بذلك على الرغم من أن غرفة العمليات غير مرخصة وغير مطابقة لإجراءات أى نوع من التدخلات الجراحية، وتم فحص الأدوية من خلال لجنة من هيئة الدواء، وتم عمل المحضر اللازم، وتم عرضه على النيابة، التى أصدرت قرارها بحبس الطبيب أربعة أيام على ذمة القضية.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية والتراخيص.

و أشاد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بهذا الجهد لفريق العلاج الحر بالمديرية ودمنهور، وقدم الشكر والتحية لفريق العلاج الحر بالمديرية، كما قدم سيادته الشكر لفريق العلاج الحر بدمنهور.

وأكد على ثقته الكاملة فى فرق العلاج الحر، التى لها مكانتها ضمن المنظومة الصحية، وصرح سيادته بأننا سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة الشعب المصري، وأكد كذلك على تكثيف الإشراف والمتابعة الدقيقة والمرور الميداني على المنشآت الطبية الخاصة ( العيادات الخاصة والتخصصية – المراكز الطبية- محلات بيع وتجهيز النظارات – مراكز العلاج الطبيعي – المستشفيات الخاصة - معامل التحاليل – مراكز الأشعة – عيادات الأسنان- مراكز الكلى ) على مستوي جميع مراكز المحافظة.

كما قدم الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية التحية للفريق على هذا الجهد المبذول، وأكد على أهمية دور العلاج الحر في ضبط تقديم الخدمات المقدمة للمرضى بالمنشآت الطبية الغير حكومية لما له من أثر في سلامة المرضى وذويهم.

وأكد على تقديم الدعم الكامل للعلاج الحر، وأنه يتم تقييم دائم ومستمر لجميع المنشآت الطبية الخاصة لبيان مدى اتباع تلك المنشآت لإجراءات ومعايير مكافحة العدوى بأقسام العمليات والأقسام الداخلية، ومراجعة وتقييم الملفات الطبية الخاصة بالمرضى والتأكد من استيفائها الشروط، كما يتم التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة بتلك المنشأت، بالإضافة إلى جميع أعمال السلامة والصحة المهنية.

و أكد الدكتور عبد الحميد الطيباني مدير العلاج الحر بالمديرية، على أنه لن يتوانى لحظة ولن يتردد هو وفريقه فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل مفسد يحاول المتاجرة بصحة الشعب المصري، وأن جميع فرق العلاج الحر على مستوى المديرية والإدارات الصحية همهم الأكبر صحة وسلامة المواطن المصري.



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