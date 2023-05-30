خبراء يناقشون الحلول المبتكرة لخلق فرص العمل

انطلقت منذ قليل رابع جلسات فاعليات إطلاق مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لاستراتيجية 2023 -2028 لمكافحة الفقر وتمكين القادة.

وتعقد الجلسة تحت عنوان الحلول المبتكرة لخلق فرص العمل: التدريب وتنمية المشروعات الصغيرة، حيث يعد التوظيف محل أكبر التحديات التي تواجه التركيبة السكانية المصرية وسوء العمل وصانع السياسات.

ومع تزايد عدد السكان وصولا إلى 104 ملايين في عام 22 فيوجد ما يقرب من 60% منهم تحت سن 30 عاما وتتراوح أعمار 40% من السكان ما بين 10 و30 عاما وبالتالي فإنه من المتوقع أن تتفاقم مشاكل سوق العمل في الفترة ما بين ٢٠٣٠ إلى 2050.

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وعلى الرغم من انخفاض معدلات البطالة إلى ٧.٤% في الريع الثاني من عام 2022، يقدر معدل البطالة بين الشباب بنسبة 17.8 في عام 2021 وفقا لمنظمة العمل الدولية.

في هذه الجلسة يناقش هذه القضية وعصر تدخلات تنمية المشروعات الصغيرة على خلق فرص العمل وتأمل هذه الجلسة في السماح لوضع السياسات بتحديد التدخلات التي لها تأثيرات متوسطة وطويلة المدى بالإضافة الى استدامة التخفيف من حدة الفقر.

يدير الجلسة ميس أبوحجاب مديرة البرامج بمؤسسة ساويرس، والمتحدثون هم : ريهام رزق، رئيسة وحدة النمذجة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

إشراق السيسي، مدير ادارة تمويل البنوك بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نصر حمدى، رئيس مجلس إدارة جمعية عطاء بلا حدود

محمد عبد الحكيم استشاري تعاوني جمعية شباب مصر، سامي عبد الرحيم مدير برنامج بقطاع التمكين الاقتصادي بمؤسسة ساويرس.

وقال نصر حمدى رئيس مجلس إدارة جمعية عطاء بلا حدود، إن محافظة أسيوط تبلغ ٤.٥ مليون نسمة والشباب يمثل ثلث عدد السكان، والمحافظة ارتبط اسمها بالجماعات الدينية مما انعكس بشكل سلبي علي المحافظة بصورة كبيرة.

ولفت إلى أن هناك فجوة بين احتياجات سوق العمل وبين الخريجين، علاوة علي ذلك هناك صعوبة في تواجد الفتيات في المناطق الصناعية والافضلية في المحافظة للتوظيف الذاتي وليس العمل لدى الغير وبالتالي فإن برامج التدريب التي تنتهي إلى العمل الذاتي هي المستمرة معانا.