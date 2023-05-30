حيل بسيطة وغير مكلفة لتمنحي بيتك الصغير المزيد من الاتساع

البيت ضيق المساحة، يسبب لبعض الزوجات حالة من الملل والشعور بالضيق، خاصة بعد مرور سنوات من الزواج، ومع وجود الأبناء يزداد الشعور بضيق مساحة البيت، إلا أن هناك دائما حلول وحيل عند خبراء الديكور، لمنح البيت بمختلف أركانه المزيد من الاتساع.

وتؤكد خبيرة الديكور ياسمين محمود، أن هناك العديد من الحيل المختلفة التي يمكنك اللجوء إليها، لتمنحي مختلف غرف البيت المزيد من الاتساع، والشعور بالراحة عند الدخول للغرفة، مهما كانت مساحتها ضيقة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

-إعلانات-

نصائح عامة للمزيد من الاتساع

ديكورات البيت

وتقدم خبيرة الديكور مجموعة من النصائح والحيل، التي يمكنك تطبيقها على مختلف أركان البيت وغرفه، للشعور بالمزيد من الاتساع.

الإضاءة

من العوامل الهامة في التأثير على مساحة الغرفة، هي الإضاءة، ولمنح الغرفة المزيد من الاتساع يفضل استخدام الإضاءة الخفيفة، مع الاستعانة بالإضاءة الجانبية على الحوائط فهي تمنح الغرف المزيد من الاتساع.

الجدران

لابد أن تكون الجدران هادئة، وليست مزدحمة بالتابلوهات والصور، حتى يمكنها أن تعكس مزيدا من الضوء، مما يجعلك تشعرين ومن بالغرفة بالمزيد من الاتساع.

اختيار الأرضيات

اختيارك للأرضيات المزخرفة أو السجاد المزخرفة، ينعكس على الجدران ويمنحك الشعور باتساع المكان.

اختيار الألوان

اختيارك للألوان الناعمة والألوان الأحادية للحوائط كالكريمي، والبيج، والرمادي أو ألوان الباستيل الباردة يعطي شعورا بالاتساع والرحابة، كما يجب أن يكون السقف دائما أخف لون في الغرفة.

اختيار قطع الأثاث

اختيار ووضع الأثاث في الغرفة من الامور التي تحدد مدى اتساعها، لذلك يفضل الإبقاء على القطع الكبيرة في مقابل الحوائط كلما أمكن ذلك.

ألوان الأثاث

يفضل اختيار ألوان الأثاث هي نفسها أو مشابهة لألوان الجدران والأرضيات.

حيل لجعل غرفة السفرة أكثر اتساعا

غرفة سفرة اكثر اتساعا

وتوضح ياسمين؛ أن هناك العديد من الحلول الديكورية البسيطة التي يمكنها أن تجعل غرفة السفرة أكثر اتساعا مع إضفاء الجمال والرقي عليها، والتي توضحها في السطور التالية.

الجدران

وضع بعض اللوحات الجميلة التي تحمل رسومات على الجدران تعطي الغرفة بعدا أكبر، على أن تحتوي اللوحات على ألوان مختلفة.

الأثاث

يمكنك إعطاء الإحساس باتساع مساحة غرفة السفرة الصغيرة بصريا، باستخدام مائدة مستديرة وكراسي سفرة بدون أيدي.

إضافة ارتفاع

عليكي تعزيز وتأكيد ارتفاع غرفة السفرة بعمل خطوط عمودية من الطلاء في زوايا الغرفة، مع ألوان فاتحة ساطعة، مما يعطي الغرفة زاوية مختلفة بارتفاع أعلى.

ألوان محايدة

على الرغم من أن البعض لا يفضلها، لكن تظل الألوان المحايدة هي الأفضل لغرفة السفرة، لأنها تعطي المكان اتساعا.

تعزيز مزاجك

يمكنك إضافة لمسة رومانسية للمكان، بوضع أباجورة بأضواء ملونة وردية اللون، فهذا يعزز الحالة المزاجية.

حيل إعطاء حمامك الصغير المزيد من الاتساع

الحمام صغير المساحة

وتشير مهندسة الديكور إلى أن هناك العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها منح حمامك صغير المزيد من الاتساع، مما يجعلك تشعرين بالراحة.

لون الحوائط

استخدام اللون ونقيضه في الحوائط من الأمور التي تعطي تجعل الحمام يبدو ضيقا، لذلك لابد أن تكون كل الحوائط بنفس اللون، على أن يكون اللون فاتحا، فالألوان الغامقة توحي بالضيق.

لون السقف

عندما يأخذ السقف نفس لون الحوائط، ستلاحظين أن الحمام أصبح يبدو أكبر من ذلك بكثير.

لون الأرضية

إن استطعتي أن تجعلي الأرضية مزيجا بين لون الحوائط ولونا اخر، فهذا سيمنحك اتساعا مضاعفا.

حوض الاستحمام

واحدة من الطرق التي تجعل الحمام أكثر اتساعا، هو استخدام الزجاج حول حوض الاستحمام، بدلا من الستارة.

المرايا

احرصي على وضع مرآة كبيرة في الحمام، فهي تعطي مساحة مضاعفة للحمام.

الضوء الطبيعي

الاهتمام بوصول الضوء الطبيعي للحمام من الأمور التي تمنحه أيضا اتساعا، فإذا كان الحمام به نافذة، فيفضل استخدام ستائر خفيفة شفافة، للسماح بدخول الضوء.