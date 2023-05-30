المستندات والشروط، كيف تنقل بطاقتك من محافظة إلى أخرى لصرف السلع التموينية؟

يبحث الكثير من المواطنين عن خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى من أهم الخدمات التي يقدمها موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية ومكاتب التموين لأصحاب البطاقات المقبلين على تغيير محل إقامتهم من محافظة إلى أخرى.

وجاء ذلك بعد قرار فصل محافظات القاهرة الكبرى عن بعضهم في صرف الخبز، حيث اعتبر محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية كلا منها نطاقًا جغرافيًّا مستقلًّا، ويصرف بطاقات المحافظة من ماكينات نفس المحافظة فقط.

-إعلانات-

وتضمن القرار إخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية " سمارت " باعتبار محافظات القاهرة الكبرى، كل محافظة تعد نطاقا جغرافيا مستقلا، حيث تصرف بطاقات المحافظة من ماكينات نفس المحافظة فقط، مستثنيا المناطق المتاخمة بن محافظتي القاهرة والقليوبية، هي "الخصوص والمرج"، ويتم السماح لجميع بطاقات التموين التابعين لتلك المناطق فقط بالصرف من ماكينات المخابز الكائنة بالمناطق المتاخمة أو المزدحمة بن محافظتي القاهرة والقليوبية فقط.

وتقوم وزارة التموين بالتيسير على أصحاب البطاقات للحصول على خدمة تحويل صرف الخبز عن طريق البطاقة من محافظة لأخرى على بوابتي مصر الرقمية ودعم مصر بحيث يتم إجراء التحويل والتفعيل خلال ٢٤ ساعة فقط.

نقل البطاقات عبر مكاتب التموين

وأعلنت وزارة التموين عن الأوراق المطلوبة لنقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى والتي يتم تقديمها من خلال مكاتب التموين.

وجاءت المستندات المطلوبة كالآتي:

صورة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية والتي يكون فيها محل إقامته إلى العنوان المراد نقل البطاقة إليها.

صورة البطاقة الذكية المراد نقلها.

صورة الرقم القومي لصاحب البطاقة.

رقم محمول مسجل بإسم صاحب البطاقة التموينية.

بوابة مصر الرقمية

كما تتيح وزارة التموين، إمكانية نقل البطاقة التموينية عبر بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، عن طريق اتباع عدد من الخطوات، يسبقها إنشاء حساب أولا على البوابة.

1- تسجيل الدخول على الموقع.

2- الضغط على خانة نقل من محافظة إلى أخرى.

3- اختيار الموافقة على الشروط والأحكام بالضغط على أوافق.

4- الضغط على كلمة «التالي».

5- تحديد واختيار المحافظة الجديدة من قائمة المحافظات.

6- تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين وفقًا للمحافظة الجديدة.

7- عرض أكثر من بدال وفقًا لبيانات مكتب التموين.

8- تحديد اسم البدال المراد صرف التموين من منفذه.

9- الضغط على «التالي».

10- بعد ذلك تظهر رسالة إلكترونية بأنه تم ارسال طلبك بنجاح

صرف السلع التموينية

من ناحية أخرى تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات لشهر يونيو المقبل.

وحددت وزارة التموين نصيب الفرد من السلع التموينية خلال شهر يونيو، والذي يبلغ 50 جنيها للفرد، وتقل حصة الفرد الخامس والسادس لتصل إلى 25 جنيها.

ويحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين يوميا على 5 أرغفة خبز بإجمالي 150 رغيفا على مدار الشهر، وفي حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز وتوفير استهلاكه سيحصل على "فارق نقاط الخبز‏" على هيئة سلع، بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره.