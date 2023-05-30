الموت يطوي صفحة الحاخام الإسرائيلي صاحب التصريحات المعادية لمصر والدول العربية، جيرشون وجه إساءات للمصريين، ونتنياهو: فقدنا رجلًا عظيمًا

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الحاخام الإسرائيلي زعيم الطائفة الأرثوذكسية الليتوانية، جيرشون إدلشتاين، عن عمر ناهز 100 عام.

وفاة الحاخام الإسرائيلي صاحب التصريحات العدائية ضد العرب

وتسبب الحاخام الإسرائيلي في إثارة الجدل مؤخرا بتصريحاته العدائية ضد المصريين والعرب.

وذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن يشارك مئات الآلاف في جنازته ظهر اليوم الثلاثاء، وسيتم إغلاق العديد من الطرق الرئيسية وسط تل أبيب أمام حركة المرور.

Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevin məzarı önünə və şəhid olmuş əsgərlərin xatirəsini əbədiləşdirən Şəhidlər Xiyabanına əklil qoymaqdan şərəf duydum. pic.twitter.com/MKtt5qzkpT -إعلانات- May 30, 2023

وتجدر الإشارة إلى أن الحاخام إدلشتاين أدلى بتصريحات في وقت سابق خلال درس ديني قال فيها: "في أرض إسرائيل، نحن محاطون بالأعداء من جميع الجهات، من هنا وهناك، كل الأمم حولنا تكرهنا، ومصر من بينهم، نحن نحتاج لمعجزة إلهية للخلاص من أعدائنا".

إلا أن مكتب إدلشتاين في وقت سابق نشر رسالة توضيحية باللغة العربية بعد موجة الغضب التي سببتها تصريحاته حول مصر، قائلا: "لقد شوه الكلمات الأصلية للحاخام الذي أشار إلى أن مصر في علاقات سلمية مع إسرائيل. من العار ان يكون هناك من يستخدم كلام الحاخام للتحريض والكذب".

وجاء في بيان الحاخام: "بعد كلمة لرئيس المعهد الديني اليهودي، تم ترجمتها ونشرها بوسائل إعلام مصرية، أثير الغضب في صفوف المصريين إثر تلك التصريحات التي نُسبت إليه في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي العربية، والتي جاء فيها أن مصر على رأس الدول التي تكره اليهود، وأنه يجب وضع حد لأعداء إسرائيل، ولذلك ننوه أنه تم إخراج الأشياء من سياقها، وأصدرنا الإيضاحات من منزل الحاخام باللغتين العربية والإنجليزية".

وكشف الإعلام العبري أن مسؤولين مصريين طلبوا من تل أبيب إصدار توضيحات حول هذه التصريحات العدائية مما جعل بيت الحاخام يصدر إيضاحا بهذا الشأن باللغتين العربية والإنجليزية.

ومن جانبه ذكر قار روي كياس، المحلل الإسرائيلي والكاتب الصحفي بصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، في تدوينة له على حسابه بموقع "تويتر" إن الحاخام جيرشون إدلشتاين، زعيم الطائفة الأرثوذكسية الليتوانية، أثار غضبا حادا في مصر بعد تصريحات نسبت إليه في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي العربية، والتي جاء فيها أن مصر على رأس الدول التي تكره اليهود وأنها على رأس كل أعداء إسرائيل، زاعما أيضا أنه تم فهم تصريحات الحاخام بصورة مختلفة من سياقها.

الحاخام الإسرائيلي، فيتو

وفي وقت سابق قبل وفاته، تم نقل الحاخام الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس حكماء التوراة "ديجال هاتوراه"، إلى المستشفى في شافوت وأقيمت أمس صلاة خاصة في جميع أنحاء إسرائيل والعالم من أجل شفائه، ولكن صباح اليوم تدهورت حالته وأعلن الأطباء وفاته.

الحاخام الإسرائيلي، فيتو

موكب جنازة الحاخام

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية، بأن حوالي 2000 ضابط شرطة سيؤمنوا موكب الجنازة، حيث سيتم إغلاق العديد من الطرق أمام حركة المرور، بما في ذلك الطرق الرئيسية في بني براك ورمات جان وكذلك في منطقة تقاطع جاها.

وقالت هاآرتس إنه بعد وفاة إدلشتاين، يبدو أنه لأول مرة منذ قيام إسرائيل لا يوجد خلف واضح لقيادة الجمهور الأرثوذكسي الليتواني، فالمرشحون للقيادة هم الحاخام دوف لاندو والحاخام موشيه هيليل هيرش، رؤساء ييشيفا سالفودكا في بني براك.

ونعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدلشتاين على حسابه بتويتر قائلا إن "شعب إسرائيل فقد رجلا حكيما وزعيما عظيما".

كما كتب نتنياهو أن "الحاخام إدلشتاين كان مشبعا بحب إسرائيل لجميع الناس. وقد دفعه اهتمامه الحساس بتحديات الجيل إلى الإرشاد والتوجيه والتوجيه والتقوية والتشجيع".

من هو الحاخام غيرشون إدلشتاين

غرشون إدلشتاين Gershon Edelstein ولد 18 ابريل 1923، وهو “روش يشيفا” التابع لـ مدرسة بونبج الدينية والزعيم الروحي لحزب ديجيل هاتوراه في إسرائيل، كما أنه يعتبر أحد الحاخامات الأكثر تأثيرًا في الحركة الحريدية في إسرائيل، إذ شكلت الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين وفقًا لتعليماته الروحية.

دراسته

درس گيرشون يراجميئيل إدلشتاين في مدرسة بونبج في بني براك على يد الحاخام شموئيل روزوفسكي، وأصبح فيما بعد “مدرسة الروش”، وهو المنصب الذي يشغله اليوم، جنبًا إلى جنب مع الحاخام باروخ دوف بوفارسكي.

بعد وفاة الحاخام أهارون يهودا ليب شتينمان، الزعيم الروحي لحزب ديجيل هاتوراه السياسي، في عام 2017، أصبح الحاخام إدلشتاين الزعيم الجديد المشترك إلى جانب الحاخام حاييم كانيفسكي.

وبعد وفاة حاييم كانيفسكي عام 2022، أصبح إدلشتاين القائد الوحيد. وهو أيضًا عضو في المجلس الأعلى لصنع السياسة الحاخامية في إسرائيل.

وفي 29 مارس 2023 قام رئيس الشاباك رونان بار في زيارة سرية لرئيس الطائفة الليتوانية إدلشتاين إلى منزله في بني براك وأبلغه بالتفاصيل الأمنية المواكبية للاحتجاجات.

