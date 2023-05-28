الأحد 28 مايو 2023
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منوعات

ذعر في إسرائيل، والسبب "صرصار"

صرصار يثير الرعب
صرصار يثير الرعب في تل أبيب، فيتو

تسبب صرصور في استنفار أمني بعدما أثار ذعر رواد مقهى بشارع ديزنجوف في قلب تل أبيب بإسرائيل، أمس السبت.

وذكر موقع (والا) الإسرائيلي أن حالة من الفوضى اندلعت في المقهى بعد رؤية الصرصور، وتم رصد سقوط طاولات ومقاعد وأواني الطعام أرضا، ليتم استدعاء الشرطة بعدما ساد اعتقاد بوجود حادث أمني.

ذعر في تل أبيب بسبب صرصار، فيتو

صرصور تحت الطاولات

وقال موقع (والا): إن تحقيقات الشرطة توصلت إلى أن سبب الصراخ كان رؤية صرصور تحت الطاولات، مما أثار فزع امرأة أسقطت منضدتها أرضا ليعتقد رواد المقهى أن هناك مشكلة أمنية.

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وذكر الإعلام المحلي أن شخصين تعرضا لإصابات طفيفة جراء تحطم الزجاج في أثناء محاولتهما الفرار من موقع الحادث.

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صرصور إسرائيل تل أبيب شارع ديزنجوف موقع والا الإسرائيلي

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