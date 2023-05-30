الثلاثاء 30 مايو 2023
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اقتصاد

مؤسسة ساويرس: برنامج "باب امل" أخذ وقتا طويلا للتعرف على مدى الوصول للمستهدفين

فاعليات اطلاق الاستراتيجية
فاعليات اطلاق الاستراتيجية الجديدة،فيتو

قالت نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية إن برنامج "باب أمل" أخذ وقتا طويلا للتعرف على مدى إمكانية الوصول للمستهدفين وكان لابد من إثبات نجاح البرنامج في مصر مع شركاء متعددين.

وأوضحت أن برنامج "باب أمل" مبني على أدلة علمية والمؤسسة رصدت نتائج أولية للبرنامج ومدى تحقيق نتائج اقتصادية للمستفيدين خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية.

انطلقت منذ قليل ثالث جلسات فعاليات إطلاق مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لاستراتيجية 2023-2028 للحد من الفقر المدقع وتمكين القادة تحت عنوان" باب أمل للأكثر احتياجا نهج التخرج من الفقر في مصر".

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وتم إطلاق برنامج" باب امل" في مصر في يوليو 2018 بهدف تخريج أكثر من ٢٠٠٠ أسرة من الفقر المدقع في صعيد مصر، اعتمادا على نهج منظمة برك الدولية للتخرج من الفقر المدقع، والذي أثبت نجاحه في أكثر من ٥٠ دولة وكان له أثر كبير في حياة الأسر الفقيرة في مجتمعات وسياقات متنوعة.

 

ومع ظهور نتائج واعدة في التقييمات التي أجراها عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر عن البرنامج في مصر، تخطط مؤسسة ساويرس حاليا لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج والتي تستهدف دعم أكثر من 3600 أسرة لتحقيق المرونة الاقتصادية والحماية الاجتماعية والشمول المالي وتمكين المرأة.

وتهدف هذه الجلسة إلى مناقشة الدروس المستفادة من تنفيذ برنامج باب أمل في مصر وتمهيد الطريق للتوسع علي المستوى الوطني.

ويحضر في هذه الندوة كل من نور سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، واميرة الشال مدير سياسيات اول بمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الاوسط، ورتجي اسعد الأستاذ بكلية همفرى للشئون العامة جامعة مينيسوتا.

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