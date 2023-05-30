جمارك مطار الغردقة الدولي تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة عبد العال نعمان مدير عام جمارك مطار الغردقة الدولى والدكتور هشام شراره مدير الإدارة، من إحباط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

خطوط الطيران التركية

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا علي رحلة خطوط الطيران التركية أشتبه أشرف خلف مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكبة أجنبية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية.

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وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بمعرفة محمد حسام وإشراف عمر ناصر تلاحظ وجود عبوات دوائية.

وقام عاصم بدوي المشرف علي صالة الوصول بتكليف علاء ادريس بتفتيش حقائب الراكبة تفتيشا دقيقًا تبين وجود ١٠ شرائط من عقار الكونترمال المخدر بإجمالي ١٠٠ قرص و2 زجاجة من السائل المخدر بين طيات الملابس.

جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

وقام بالتحريز أبو القاسم ممدوح تحت إشراف عمر البارودي بحضور محسن الشيعيني من الأمن الجمركي وعصام عباس مدير الإدارة.

وقرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٣ وإحالة الراكبة للنيابه بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ والمطارات وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركية.