الأربعاء 31 مايو 2023
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سياسة

9 إعفاءات للهيئات الشبابية، أبرزها الضرائب العقارية

ممارسة الرياضة، فيتو
ممارسة الرياضة، فيتو

قانون الهيئات الشبابية، وضع قانون الهيئات الشبابية عددا من الامتيازات للهيئات الشبابية منها الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات.

 

وتنص المادة «27» على أن تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات والإعفاءات الآتية:

 

1. عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللمحافظ المختص إزالة أي تعدٍ عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

 

2. اعتبار أموالها أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

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 3. الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولت وغيرها من مستندات.

 

قانون الهيئات الشبابية

4. الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبءأدائها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.

 

5. الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للادوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والمهمات التى تستوردها الجهة الإدراية المركزية المحتصة لصالح أنشطة الشباب.

 

ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجخة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.

 

6. الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحاد اللعابت الرياضية بشرط الا يتخللها او يعقبها اى نوع من انواع الملاهى.

 

7.الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأٌل وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

 

8. تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة.

 

9. تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالنبد السابق للأفراد الذين يقل عددهم غن ثلاثين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بسروط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء فى جميع الأحوال.

 

موارد الهيئات الشبابية وفقا للقانون

ونصت المادة «29» من قانون الهيئات الشبابية على أن تتكون موارد الهيئة الشبابية من:

 

1. اشتراكات وتبرعات الأعضاء ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.

 

2. إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها.

 

3. حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأي منشآت أخرى.

 

4. مقابل انتقال وإعارة اللاعبين.

 

5. تسويق اسم وشعار الهيئة والزي الخاص بها.

 

6. التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة الجهات الإدارية المختصة.

 

7. عائد استثمار أموال الهيئة.

 

8. الإيرادات الأخرى التي توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.

 

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