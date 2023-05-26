مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد في جولة تفقدية لمراكز شباب قطاع الداخلة

أجرى بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة.الوادي الجديد، يرافقه جمعه عطيه وكيل الشباب بالمديرية، على مدار يومين، زيارة تفقدية لبعض مراكز شباب الداخلة، لمتابعة سير العمل داخل الهيئات الشبابية.

تفقدت شوقي، خلال الزيارة، مركز شباب المدينه موط، سجل الحضور والانصراف، وسجلات الأنشطة وسجل الإيرادات والمصروفات بالمركز، كما تفقدت صالة الأنشطة بالمركز وكذلك النظافة داخل مركز الشباب، واتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل المبنى، بوجود مدير المركز، والإداري بالمركز وانتظام السجلات الخاصة بالمركز.

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كما تفقد مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، مركز التخاطب وتنميه المهارات لذوى القدرات والهمم بالداخله، المنتظر افتتاحه قريبًا.

وصرح شوقي، أن مركز التخاطب وتنميه المهارات لذوى القدرات والهمم، يستهدف اصحاب مشكلات، التوحد، وتاخر الكلام ومشاكل النطق، اضطراب فرط الحركة، وتشتيت الانتباه، صعوبات التعلم، وتعديل السلوك" كما تم تزويد المراكز بغرف "تنميه مهارات، تكامل حسي، تنمية تخاطب".

وفى السياق ذاته وجه مدير الشباب والرياضة، بالإهتمام بكافة أعمال الصيانة الدورية للمبنى وأعمدة الانارة، وترشيد استهلاك الكهرباء طبقا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة، والإستعداد التام الانشطه الصيفيه،

واستكمل مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، جولتة التفقدية اليوم الجمعة، بمراكز شباب قطاع الداخله وقطاع شباب بلاط.

تأتى هذه الزيارة فى إطار إهتمام بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة، بالمتابعة المستمرة للهيئات الشبابية والرياضية بكل إدارة فرعية، وضمن سلسلة من الجولات التفقدية والزيارات التى سوف يقوم بها على الطبيعة لمتابعة سير العمل، والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية والوقوف على المعوقات التي تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على أكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الوادي الجديد.

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