الاتصالات: التقاضي عن بعد بالمحاكم يوفر مليار جنيه سنويا

بدأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي، مناقشة الموازنه العامة للدوله الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتيه والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي.

منظومه التحول الرقمي

وأكد النائب احمد بدوي رئيس اللجنه أن وزارة الاتصالات حققت إنجازات كبيرة ترجمتها الارقام والمساهمات الواقعيه التي قدمتها للموازنة العامه او للمجتمع بالاضافه الي جهودها في الارتقاء بمنظومه التحول الرقمي.

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وأضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بأن لجنة الاتصالات داعمة لكل جهود التطوير والتحديث التي تقوم بها وزارة الاتصالات، بما يواكب خطة القيادة السياسية في السير نحو الجمهوريه الجديدة.

من جهته أكد المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن قطاع الاتصالات اكثر القطاعات نموا في الحكومه ولدينا ٦ مناطق تكنولوجيا والقرية الذكيه نسعي دائما أن ننمي ونطور عوائد الإيجارات

تطبيق منظومة التقاضي عن بعد

وشدد هندي بأن تطبيق منظومة التقاضي عن بعد في المحاكم وفر للدوله مليار جنيه سنويا، مؤكدا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصدد إنشاء منصة معلوماتية تعمل من خلال الذكاء الاصطناعي، بجانب استخدام اساليب ونماذج للتنقيب عن المياه الجوفية وتخزينها.

لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

ومن جانبها وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، على مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية والمقدرة بمليار و267 مليون جنيه للعام المالي 2023/2024.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبد المعطي، مستشار رئيس الهيئة.

موازنة هيئة الرقابة المالية

بلغت تقديرات إجمالي الاستخدامات مليار و267 مليون للعام المالي الجديد مقابل مليار و255 مليون جنيه للعام المالي الجاري.

كما بلغت تقديرات جملة المصروفات 817 مليون جنيه العام المالي الجديد مقابل 825 مليون جنيه للعام المالي الجاري.

زيادة الإيرادات

وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن موازنة الهيئة كفء لأنها تشهد زيادة في تقديرات الإيرادات وانخفاض في المصروفات.

موازنة معهد الخدمات المالية

كما وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، على مشروع موازنة موازنة معهد الخدمات المالية والمقدرة بخمسين مليون جنيه للعام المالي 2023/2024.

كما بلغت تقديرات جملة الإيرادات 24 مليون و500 ألف جنيه العام المالي الجديد، مقابل 21 مليون و850 ألف جنيه للعام المالي الجاري.

كانت الهيئة أصدرت عدة قرارات تنظيمية بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التمويل غير المصرفي، حيث قد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (91) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلي والتخصيم، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (92) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (121) لسنة 2018 بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (93) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (164) لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (94) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (56) لسنة 2020 بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وشروط وضوابط الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي.