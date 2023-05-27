السبت 27 مايو 2023
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خطوات تشغيل ميزة عزل الضوضاء في هواتف آيفون

هواتف آيفون، فيتو
هواتف آيفون، فيتو

يجهل العديد من مستخدمي هواتف آيفون أن هواتفهم  التي تعمل  بنظام التشغيل iOS 16.4   يضم ميزة عزل الضوضاء التي تقوم  بعزل الأصوات المزعجة المحيطة حيث تعمل  على إعطاء الأولوية لصوت المُستخدم في المكالمات الهاتفية والتخفيف من أصوات الضجيج المحيطة وخلال السطور التالية نستعرض خطوات تشغيل ميزة عزل صوت الضوضاء والمكالمات فى هواتف آيفون.

 

تفعيل  ميزة  عزل الضوضاء 

- عند إجراء مكالمة هاتفية في آيفون وفى الظروف العادية فى حال عدم تفعيل الخاصية، يلتقط ميكروفون الهاتف الأصوات الموجودة في البيئة المحيطة، ولكن مع خاصية عزل الصوت، يميز التعلم الآلي هذه الأصوات، ويحجب أي ضوضاء بحيث يسمع الطرف الآخر الصوت بشكل واضح.

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- من أجل تفعيل خاصية عزل الصوت يتم فتح تطبيق الهاتف والبدء بإجراء مكالمة هاتفية صوتية مع شخص ما وبعد بدء المكالمة، يتم سحب الشاشة إلى الأسفل من الزاوية اليُمنى العُلوية للوصول إلى مركز التحكم ثم الضغط فوق زر وضع الميكروفون الموجود بالقرب من الزاوية اليُمنى العُلوية من الشاشة. 

خطوات العودة للنظام العادي 

- الضغط  فوق خيار عزل الصوت وبعدها سيتم تفعيل خاصية عزل الصوت، ويمكن إيقاف تشغيلها في أي وقت عن طريق فتح مركز التحكم مرة أخرى وتفعيل خيار قياسي  بدلًا منها.

وآيفون هي  سلسلة من الهواتف الذكية التي تم تصميمها وتسويقها بواسطة شركة أبل. تستخدم هذه الأجهزة نظام تشغيل آي أو إس للهواتف المحمولة من أبل وتم الإعلان عن الجيل الأول من آيفون من قبل الرئيس التنفيذي لأبل آنذاك ستيف جوبز في 9 يناير 2007. منذ ذلك الحين، أصدرت أبل سنويًا طرزًا جديدة من آيفون وتحديثات آي أو إس واعتبارًا من 1 نوفمبر 2018، تم بيع أكثر من 2.2 مليار آيفون. اعتبارًا من عام 2022، يمثل آيفون 15.6% من حصة سوق الهواتف الذكية العالمية.

وكان آيفون هو أول هاتف يحتوي على واجهة مستخدم مبنية حول شاشة متعددة اللمس يتصل بالشبكات الخلوية أو واي-فاي، ويمكنه إجراء مكالمات، تصفح الويب، التقاط الصور، تشغيل الموسيقى وإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية. 

ومنذ إطلاق آيفون، تمت إضافة المزيد من الميزات، بما في ذلك أحجام الشاشة الكبيرة، تصوير مقاطع الفيديو، العزل المائي، القدرة على تثبيت تطبيقات الأجهزة المحمولة التابعة لجهات خارجية من خلال متجر التطبيقات، والعديد من ميزات إمكانية الوصول.

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