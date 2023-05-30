الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

ضياء عزاوي يفوز بجائزة النيل للمبدعين العرب

وزيرة الثقافة في
وزيرة الثقافة في اجتماع الأعلى للثقافة، فيتو

حصد الفنان العراقي ضياء عزاوى جائزة النيل للمبدعين العرب لعام 2023، وأعلن ذلك المجلس الأعلى للثقافة بعد اجتماعه اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. 

 

جوائز الدولة 2023 

 

وكانت القائمة القصيرة للمرشحين للحصول على جوائز الدولة في فروعها المختلفة ضمت الأسماء التالية:

جائزة النيل

ترشح في فرع الآداب كل من: المترجم الكبير الراحل د. محمد عناني، والشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة.

 

وترشح في فرع الفنون، كل من: الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والفنان التشكيلى الكبير عبد السلام عيد.

-إعلانات-

 

وترشح للحصول في فرع العلوم الاجتماعية، كل من: الدكتور على الدين هلال، الدكتور محمد صابر عرب.

 

وترشح في فرع المبدعين العرب، كل من: الفنان ضياء عزاوى (العراق)، د. عبد الله الغذامى (السعودية). 

 

جائزة الدولة التقديرية

و ترشح في الآداب كل من: الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردى، الروائية هالة البدرى، الدكتور صابر عبد الدايم، الدكتور أحمد يوسف، الشاعر حسين القباحى، الدكتور أحمد تيمور، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين بالجائزة.

 

وترشح في الفنون كل من: الدكتور أشرف زكى، الدكتورة دليلة الكردانى، الدكتور مجدى البيلى، الدكتور نهى برادة، الموسيقار هانى شنودة، د. هناء ضاحى، على ان يفوز ثلاثة من المرشحين بالجائزة.

 

وترشح فى العلوم الاجتماعية كل من الدكتور إسماعيل جمعة، الدكتور السيد فليفل، الدكتور الغريب زاهر، الدكتور حسام لطفى، الدكتور حسن السعدى، الدكتور صلاح سالم، الدكتور عادل عبدالله، المستشار عبد المجيد محمود، على أن يفوز أربعة من المرشحين بالجائزة.

 

جائزة الدولة للتفوق

و ترشح في فرع الآداب كل من القاص والروائى حسن عبد الموجود، الشاعر والناقد فتحى عبد السميع، الروائى محمد إبراهيم طه، الراحل الدكتور مصطفى سليم، على أن ينال الجائزة اثنين من المرشحين.

 

ترشح فى الفنون، كل من: المخرج أحمد إسماعيل، د. رانيا يحيى السيناريست عمرو سمير عاطف، الفنان فتحى عفيفى، على أن ينال الجائزة اثنين من المرشحين.

 

وفى جائزة الدولة للتفوق فرع العلوم الاجتماعية، ترشح كل من: الدكتور أحمد رجب، الدكتور السيد سليمان، الدكتور حسن سلامة، الدكتور خلف الميرى، الدكتور محمد المنسى، الدكتورة هناء الجوهرى، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين.

وزيرة الثقافة تتفقد تطوير أوبرا الإسكندرية، وتؤكد: أحد المراكز المتفردة (صور)

قصور الثقافة تختتم اختبارات مشروع ابدأ حلمك بالعريش، وقبول 60 متقدما

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جوائز الدولة 2023 جائزة النيل جائزة الدولة التقديرية جائزة الدولة للتفوق جائزة النيل للمبدعين العرب المجلس الأعلى للثقافة

مواد متعلقة

وزيرة الثقافة تتفقد تطوير أوبرا الإسكندرية، وتؤكد: أحد المراكز المتفردة (صور)

تدشين الدورة العاشرة من مهرجان الطبول الدولي ووزيرة الثقافة أبرز الحضور (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

حبس مرتضى منصور 3 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب الخطيب

انفراد، أول رد فعل من الخطيب على تصريحات كولر ضد أيمن أشرف

الحبس 3 سنوات للمتهمين بسرقة رفات متوفى وطلب نصف مليون جنيه لإعادته

السيسي يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف وزارة التربية والتعليم (فيديو)

رسائل السيسي للمتقدمين للالتحاق بوظائف وزارة التعليم وطلبة دورة الفروسية رقم (1)

بنسبة نجاح 87.5%، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

طلب إحاطة بشأن إنشاء ممشى الزمالك الجديد

Advertisements

منوعات

المزيد

سر تحول مياه مدينة البندقية في إيطاليا للون الأخضر

ريانة برناوي تختتم تجاربها العلمية في الفضاء

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

طالبة تقتل 18 من زملائها حرقًا بسبب هاتف محمول في جورج تاون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق المحلية

أخر تحديث لأسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

بكامل قواها العقلية.. تفاصيل إحالة المتهمة بإنهاء حياة طفلها بفاقوس للجنايات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل أوقاف القاهرة: من يحب الرسول لا يكذب ولا يأكل الحرام

تفسير حلم المزمار في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة ومؤلمة

تفسير رؤية الغراب في المنام وعلاقتها بالمتاعب والأخبار السيئة والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية