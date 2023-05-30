ضياء عزاوي يفوز بجائزة النيل للمبدعين العرب

حصد الفنان العراقي ضياء عزاوى جائزة النيل للمبدعين العرب لعام 2023، وأعلن ذلك المجلس الأعلى للثقافة بعد اجتماعه اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

جوائز الدولة 2023

وكانت القائمة القصيرة للمرشحين للحصول على جوائز الدولة في فروعها المختلفة ضمت الأسماء التالية:

جائزة النيل

ترشح في فرع الآداب كل من: المترجم الكبير الراحل د. محمد عناني، والشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة.

وترشح في فرع الفنون، كل من: الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والفنان التشكيلى الكبير عبد السلام عيد.

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وترشح للحصول في فرع العلوم الاجتماعية، كل من: الدكتور على الدين هلال، الدكتور محمد صابر عرب.

وترشح في فرع المبدعين العرب، كل من: الفنان ضياء عزاوى (العراق)، د. عبد الله الغذامى (السعودية).

جائزة الدولة التقديرية

و ترشح في الآداب كل من: الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردى، الروائية هالة البدرى، الدكتور صابر عبد الدايم، الدكتور أحمد يوسف، الشاعر حسين القباحى، الدكتور أحمد تيمور، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين بالجائزة.

وترشح في الفنون كل من: الدكتور أشرف زكى، الدكتورة دليلة الكردانى، الدكتور مجدى البيلى، الدكتور نهى برادة، الموسيقار هانى شنودة، د. هناء ضاحى، على ان يفوز ثلاثة من المرشحين بالجائزة.

وترشح فى العلوم الاجتماعية كل من الدكتور إسماعيل جمعة، الدكتور السيد فليفل، الدكتور الغريب زاهر، الدكتور حسام لطفى، الدكتور حسن السعدى، الدكتور صلاح سالم، الدكتور عادل عبدالله، المستشار عبد المجيد محمود، على أن يفوز أربعة من المرشحين بالجائزة.

جائزة الدولة للتفوق

و ترشح في فرع الآداب كل من القاص والروائى حسن عبد الموجود، الشاعر والناقد فتحى عبد السميع، الروائى محمد إبراهيم طه، الراحل الدكتور مصطفى سليم، على أن ينال الجائزة اثنين من المرشحين.

ترشح فى الفنون، كل من: المخرج أحمد إسماعيل، د. رانيا يحيى السيناريست عمرو سمير عاطف، الفنان فتحى عفيفى، على أن ينال الجائزة اثنين من المرشحين.

وفى جائزة الدولة للتفوق فرع العلوم الاجتماعية، ترشح كل من: الدكتور أحمد رجب، الدكتور السيد سليمان، الدكتور حسن سلامة، الدكتور خلف الميرى، الدكتور محمد المنسى، الدكتورة هناء الجوهرى، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين.