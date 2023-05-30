الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

إزالة 29 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمراكز أسيوط

حملة إزالة بأسيوط،
حملة إزالة بأسيوط، فيتو

 قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 29 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمراكز أسيوط والفتح ومنفلوط ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 للإزالات والتي بدأت في 27 مايو الجاري وتستمر حتى 16 يونيو المقبل لإزالة التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولًا بأول وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين والمخالفين.

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إزالة 26 حالة تعدي 

وأوضح المحافظ إنه تم إزالة 26 حالة تعد على أراضي أملاك دولة مباني بمساحة 1584 متر مربع مباني فضلا عن إزالة 3 حالات بالمباني على أراضي زراعة خاصة بمساحة 260 مترا مربعا بمراكز أسيوط والفتح ومنفلوط لافتا إلى أن تلك الحملات تمت بإشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.

 

الموجة 21 للازالات 

وأكد اللواء عصام سعد أنه لا تهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة 21 الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم وعدم التهاون أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على المجاري المائية موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار الحملات اليومية والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة والإبلاغ بها أول بأول.

 

تنفيذ 44 قرار إزالة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ21 للإزالات بأسيوط

إزالة 13 حالة تعد على أراضي زراعية ومخالفة في أسيوط


كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
تجدر الإشارة أن الموجة 21 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى منها في 29 أبريل الماضي وانتهت في 19 مابو الجارى تليها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو حتى 16 يونيو المقبل على أن تختتم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو القادم.

 

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