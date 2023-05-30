الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تعليم مطروح: تجهيز اللجان استعدادا لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة

تعليم مطروح: تجهيز
تعليم مطروح: تجهيز اللجان استعدادا لانطلاق امتحانات، فيتو

قام عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بزيارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى حيث التقي الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة الشركة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بتكثيف الاستعدادات قبل إنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 / 2023 في الثاني عشر من يونيو المقبل

واستعرض مدير المديرية خلال اللقاء الاستعدادات النهائية قبل انطلاق امتحانات الثانوية  والدعم اللوجيستي الذي تقدمه الشركة لتوفير مياه الشرب لعدد 13 لجنة امتحانية و16 استراحة حكومية بكافة أرجاء المحافظة.

-إعلانات-

وأكد الدكتور خالد استعداد الشركة لتقديم كافة أوجه الدعم وتوفير احتياجات كافة اللجان والاستراحات على مستوى المحافظة من مياه الشرب.

وقام وكيل الوزارة بزيارة شركة الكهرباء حيث التقي المهندس طارق ذكي رئيس الشركة وذلك لاستعراض اخر الاستعدادات قبل انطلاق امتحانات الثانوية والدعم اللوجيستي الذي تقدمه الشركة لتعليم مطروح من خلال متابعة استمرارية وتوفير التيار الكهربائى وتأمين عدم انقطاعها بلجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة ومقار الاستراحات الحكومية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

ووجه  رئيس الشركة بتقديم كافة أوجه الدعم وتوفير الكهرباء بكافة اللجان  والاستراحات على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن زيارته الميدانيه للجهات المعنية تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد اللواء قائد الأقليم وقبل   الاجتماع المنتظر انعقاده خلال الأيام القليلة المقبلة برئاسة قائد الأقليم لاستعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق الثانوية العامة وبما يضمن تهيئة المناخ الأمن المناسب لأداء الامتحانات حرصًا على سلامة وصحة الطلاب وجميع المشاركين في الامتحانات مع تذليل أي عقبات بالتنسيق بين كافة الاجهزة بالمحافظة والخروج بالعملية الامتحانية لبر الامان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاستراحات الحكومية التربية والتعليم بمحافظة مطروح الشهادة الثانوية العامة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة محافظة مطروح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح

الأكثر قراءة

نص التقرير النفسي للمتهمة بقتل ابنها في فاقوس

أخبار مصر: حريق بماركت شهير بالتجمع، قصة خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس، الحكم على مرتضى منصور، سعر الذهب والدولار اليوم

ذكرى رحيلها.. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة، 3 خانوها وهذا ما فعله آخرهم شيخ الطريقة الشاذلية

ترتيب الدوري المصري 2023 قبل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

المصرية للاتصالات تبدأ العام الجديد بأداء متميز.. 14 مليار جنيه إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول 2023 بنسبة نمو 48%

الكلاب الضالة تفرض حظر التجوال على أهالي مركز بني عبيد بالدقهلية

القبض على المتهمين بقتل مسن بالتجمع بسبب خلافات بينهم

انتقاء أفضل الكوادر للالتحاق بوظائف وزارة التعليم بحضور السيسي

Advertisements

منوعات

المزيد

تحد خطير على تيك توك ينهي حياة مؤثر صيني

حظك اليوم توقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق المحلية

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 30-5-2023

المزيد

انفوجراف

وُضع على القائمة السوداء ورفضت دول عربية استقباله وقُيد موته ضد مجهول.. حكايات عمر خورشيد مع السادات وعبد الحليم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحفلة في المنام وعلاقته بعودة الغائب ورزق كثير

تفسير حلم الحجاب في المنام وعلاقته بطهارة الروح ونقاء القلب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية