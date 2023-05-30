تعليم مطروح: تجهيز اللجان استعدادا لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة

قام عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بزيارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى حيث التقي الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة الشركة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الاستعدادات قبل إنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 / 2023 في الثاني عشر من يونيو المقبل

واستعرض مدير المديرية خلال اللقاء الاستعدادات النهائية قبل انطلاق امتحانات الثانوية والدعم اللوجيستي الذي تقدمه الشركة لتوفير مياه الشرب لعدد 13 لجنة امتحانية و16 استراحة حكومية بكافة أرجاء المحافظة.

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وأكد الدكتور خالد استعداد الشركة لتقديم كافة أوجه الدعم وتوفير احتياجات كافة اللجان والاستراحات على مستوى المحافظة من مياه الشرب.

وقام وكيل الوزارة بزيارة شركة الكهرباء حيث التقي المهندس طارق ذكي رئيس الشركة وذلك لاستعراض اخر الاستعدادات قبل انطلاق امتحانات الثانوية والدعم اللوجيستي الذي تقدمه الشركة لتعليم مطروح من خلال متابعة استمرارية وتوفير التيار الكهربائى وتأمين عدم انقطاعها بلجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة ومقار الاستراحات الحكومية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

ووجه رئيس الشركة بتقديم كافة أوجه الدعم وتوفير الكهرباء بكافة اللجان والاستراحات على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن زيارته الميدانيه للجهات المعنية تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد اللواء قائد الأقليم وقبل الاجتماع المنتظر انعقاده خلال الأيام القليلة المقبلة برئاسة قائد الأقليم لاستعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق الثانوية العامة وبما يضمن تهيئة المناخ الأمن المناسب لأداء الامتحانات حرصًا على سلامة وصحة الطلاب وجميع المشاركين في الامتحانات مع تذليل أي عقبات بالتنسيق بين كافة الاجهزة بالمحافظة والخروج بالعملية الامتحانية لبر الامان.