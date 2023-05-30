الثلاثاء 30 مايو 2023
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بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم وأكبر تحالف للجامعات في إنجلترا

الأكاديمية العربية،فيتو
الأكاديمية العربية،فيتو

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالسكندرية  اليوم الاثنين بروتوكول تعاون مع - NCUK- , أكبر تحالف للجامعات في إنجلترا.

 

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أقيمت مراسم البروتوكول بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية بحضور  إسماعيل عبد الغفار إرئيس الأكاديمية،وستيوارت سميث المدير التنفيذي لتحالف NCUK.

وعبّر “عبد الغفار” عن سعادته بتوقيعه الاكاديمية بروتوكول مع أكبر تحالف للجامعات في بريطانيا، مشيرًا إلي  NCUK يضم أكثر من 30 جامعة بينها 8 جامعات من ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم.
 

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وأشار إلى أن التعاون مع NCUK يمثل  خطوة هامة في إطار برنامج الأكاديمية للشراكات مع كبريات الجامعات في العالم.


ولفت إلى البروتوكول يتيح دراسة سنة تأهيلية للطلاب الراغبين بالالتحاق بهذه الجامعات من خلال الأكاديمية معربًا عن تطلعه بأن تصبح الأكاديمية مركز لاستقطاب الدارسين من كل دول العالم.

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الأكاديمية العربية الاسكندرية إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمة البحرية

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