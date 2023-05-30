المشاركون في إطلاق استراتيجية 2023-2028 يؤكدون أهمية الشراكات لتعظيم الاستفادة من الموارد

استعرض عدد من المشاركين في فاعليات اطلاق استراتيجية 2023_2028 للحد من الفقر وتمكين القادة والتي اطلاقتها مؤسسة ساويرس للتنمية اليوم اهمية الشراكات.

وقال احمد لطفي السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر، إن اهتمامنا مشترك مع موسسة ساويرس بشأن أهمية البحث العملي وبناء السياسيات علي اساس علمية.

واضاف خلال فاعليات اطلاق موسسة ساويرس للاستراتيجية الجديدة لمكافحة الفقر، اننا مركز بحثي عالمي يستهدف مكافحة الفقر بالادالة العلمية وفي سبيل ذلك نقوم ببناء شراكات علي ارض الوقع، مشيرا إلى ان الحكومة لاعب اساسي ولكنها لا تستطيع العمل لوحدها لذلك تلجأ الي المجتمع المدنى في التنمية.

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ولفت الي ان هناك شراكة مع الحكومة وجهاز تنمية المشروعات ونظمنا في ٢٠١٥ و٢٠١٦ تدريبات لاصحاب المشروعات، لافتا الي انه كان هناك تردد وخوف في بداية الدراسة بينما الان اصبحت لها اهمية كبيرة هذه الدراسة.

من جانبها قالت سلمي فتحي، رئيسة قسم الاستدامة بماجد الفطيم للتجزئة، أننا نعتز بالشراكة مع موسسة ساويرس، لافتة الي ان اهم من الشراكة هي اختيار الشريك، مضيفة أن نقطة الانطلاق في التنمية للمجموعة كانت من خلال الشراكة مع موسسة ساويرس.

وأوضحت روزة عبد الملك مديرة قطاع الشراكات بموسسة ساويرس، أن الشراكة تمنح فرصة لتبادل الخبرات وكان هناك تحدى للموسسة بالكامل بسبب الشراكات، مضيفة أن موسسة ساويرس تهتم بالشريك معها ولابد ان يكون لديه نفس القيم والشفافية التي تتمع بها موسسة ساويرس نفسها.

في سياق متصل قالت مي علي بابكر الطاهر المديرة الاقليمية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية، إن الشراكات في قلب عمل البنك الاسلامى ولدينا استراتيجية طويلة الاجل لها والاهداف الاستراتيجية للبنك وموسسة ساويرس مترابطين في مجال دعم المراة ومكافحة الفقر، مؤكدة أن البنك الاسلامى متواجد في مصر منذ عام ١٩٥٤م ولدينا استثمارات تصل الي ١٩ مليار دولا بالشراكة مع الحكومة والمؤسسات الأخرى.

وأشارت إلي ضرورة بناء الشراكات المعرفية لتطوير قدرات الاعضاء، وتعظيم الشراكات الاستفادة من الموارد المحدود وشراكتنا مع موسسة ساويرس تضمن استغلال الموارد بافضل صورة.

وانطلقت منذ قليل جلسة مطولة تحت عنوان:" الكل اكبر من مجموع الاجزاء..قوة الشراكات" وذلك خلال فاعليات اطلاق الاستراتيجية التشاركية الجديدة (2023_2028) للحد من الفقر وتمكين القادة المجتمعيين.

وتؤمن مؤسسة ساويرس بقوة الشراكات في اثراء تدخلات التنموية من خلال تبادل المعلومات والمعرفة سواء كانت ماليه او غير ذلك، وكذلك افضل الممارسات من منطلق انه لا يوجد فرد مؤسسه تعرف كل شيء.

وتسلط هذه الجلسة الضوء على قوه الشركات في مجال التنمية الاجتماعية، وب وبالنظر الى مؤسسة ساويرس خلال الخمس سنوات الماضية فاننا ندرك اهميه التوسع مع شركائنا على امل سد الفجوة بين الجهات العاملة في مجال التنمية الاجتماعية ووتعظيم الاستفادة من الموارد.

وتقدم هذه الجلسة مفاهيم عامه حول الشراكات ووالاساس المنطقي وراءها حيث يناقش المتحدثون فوائد وتحديات الشراكة في مجال التنمية، علاوة على ذلك سوف تتعمق في اساليب وطرق بناء الشراكات.

ويدير هذه الجلسة محمد لطفي، مسئول اول بقطاع الشركات بمؤسسه ساويرس للتنمية والمتحدثون هم احمد السيد، المدير التنفيذي لمعامل عبد اللطيف جميل لمكافحه الفقر بالشرق الاوسط ووشمال افريقيا، سلمى فتحي رئيس قسم الاستدامة، بماجد الفطيم للتجزئة ومي علي بابكر، المدير الاقليمي للمكتب الاقليمي لمجموعه البنك الاسلامي التنمية بالقاهرة وروزة عبد الملك، مدير قطاع الشركات بمؤسسة ساويرس.