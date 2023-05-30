أخلاقيات البحث العلمي محاضرة بقصر ثقافة حسن فتحي بالأقصر

ينظم ثقافة الأقصر، عدة فعاليات وأنشطة وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "سلبيات وايجابيات الألعاب الإلكترونية وتأثيرها على الطفل"، وأوضح على عبد المالك مفهوم الألعاب الإلكترونية والسلبيات وآثارها على الطفل من الناحية الصحية وآثارها الإيجابية عليه، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان" توظيف التراث في الأعمال "أوضح عمرو عبد الصبور ظاهرة التراث التى تعد من أهم الموضوعات التى كانت اهتمام كثير من النقاد الدارسين.



وضمن مبادرة التعليم والبحث العلمي عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "طرق التعليم" أوضح العادلي حسان أن التعليم من أهم مقومات الحياة وأساليب التعليم والدراسة، وعقدت محاضرة بعنوان "أخلاقيات البحث العلمي" تحدث سيد صدقي عن تعريف البحث العلمي وأهميته ومجالات البحث وأخلاقياته، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "مكونات الحاسب الآلي "أوضحت إيفون إيليا تعريف الحاسب الآلي ومكوناته والجزء البرمجي والمادي، ووحدات الإدخال والإخراج.

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كما عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "دلالة صورة الآلة في الفن السومري" أوضحت د. شيرين فتح الله مفهوم الفن الشعبي حيث يعد من أهم مصادر الاستبهام، وأفكار جديدة تعبر عن زخارف فنية، بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان" اللغة العربية لغة القرآن الكريم" تحدث سيد صدقى فهمى عن اللغة العربية وخصائصها وهى لغة القرآن الكريم وأهميتها وفوائد تعلمها، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة إعادة تدوير الزجاجات الفارغة وعمل أشكال تستخدم في المنزل نفذتها مني فتحي، كما نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بعنوان "فن وابتكار" نفذتها رنا محمد.

وأقامت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة قرأت كتاب بعنوان" محمد حسين هيكل" تأليف حسين فوزي النجار سردتها فاطمة محمد وتحدث المؤلف عن شخصية حسين هيكل، وتأثيره على الأوسط السياسية الأدبية، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الطفل دوري ثقافي لرواد القصر أدارته حنان عبد الظاهر، بجانب ذلك أعد القصر عرض كورال أطفال بقيادة حجاج أحمد مدرب الكورال.



وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "تكريم الإسلام للمرأة في الحقوق والواجبات" تحدث الشيخ مدحت عبد الستار عن المرأة قبل الإسلام والظلم الذي كان عليها وحق المرأة في الميراث والحياة والتعليم، واخيرا في العصر الحديث حقها في المناصب القيادية الهامة في المجتمع، بجانب ذلك نفذ القصر ورشة فنية "عمل فانوس رمضان" نفذها موهبة من مواهب القصر الطالب محمد طارق.

وتضمنت أيضا عرض إنشاد دينى بقصر ثقافة حسن فتحي للمنشد على سيد "مدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وكذلك أعد قصر ثقافة الطود عرض إنشاد ديني للمنشد نصر محمد بعنوان "الف صلاة على الحبيب"، وأمسية شعرية للشاعر عبد الغفور عبدالله ألقى قصائد "رحلت من غير ميعاد، عتمه"، والشاعر ناجي فؤاد قصيدة بعنوان "زيارة مفاجئة"، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان" تثنية"، بينما أعد قصر ثقافة الأقصر عرض لفرقة الأقصر للآلات الشعبية وقدمت أغاني الفلكلور بقيادة الريس قرشى، ونفذت ورشة فنية "فن إستخدام الخيش" نفذتها شيماء سعيد باستخدام قماش خيط، مسدس شمع.



يذكر أن الفعاليات المقدمة تأتى ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.