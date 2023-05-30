اختناق 50 عاملا بمصنع ملابس بسبب سوء التهوية في المنوفية

دفع مرفق إسعاف المنوفية بعدد من السيارات لأحد مصانع الملابس الموجود بالمنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم وذلك لنقل 50 عاملا بعد حدوث حالات اختناق بسبب سوء التهوية.

وأكد مصدر طبى أنه جرى نقل العمال للمستشفى التعليمى بشبين الكوم لتلقى الإسعافات الأولية.

جدير بالذكر أن حالات الإختناق وقعت قبل ذلك فى ذات المصنع خلال شهر ديسمبر الماضى حيث أصيب بالإختناق حينها أكثر من 100 حالة.

ومن جانبه أمر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حينها بتشكيل لجنة من مديريات الصحة والقوى العاملة والإدارة العامة لشئون البيئة والتفتيش والمتابعة بالديوان العام لتفقد موقع الإختناق وإعداد تقرير مفصل يتضمن أسباب واقعة الإختناق ومراجعة كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والاشتراطات البيئية بالمنطقة، مكلفًا وكيل وزارة الصحة برفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة ومتابعة الحالات علي مدار الساعة.

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حالات الاختناق

وكان 45 عاملا بمصنع ملابس بالمنطقة الحرة بشبين الكوم فى محافظة المنوفية، أصيبوا باختناق بسبب أدخنة مصنع صناعة معسل مجاور قبل ان يرتفع رقم المصابين لأكثر من 100 حالة، وتم نقل المصابين للمستشفى التعليمي لتلقي الإسعافات الأولية.

وكان اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور شبين الكوم يفيد بإستقبال المستشفى التعليمى لـ 45 حالة اختناق لعمال بمصنع ملابس بسبب أدخنة مصنع مجاور لصناعة المعسل، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد عرفة رئيس مباحث شبين الكوم لمعاينة الموقف واتخاذ ما يلزم.