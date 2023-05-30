الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
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اقتصاد

خبراء: المجتمع المدني حول العالم يعاني من الانكماش

المجتمع المدني، فيتو
المجتمع المدني، فيتو

انطلقت ثانى جلسات استراتيجية مؤسسة ساويرس التشاركية التي تم إطلاقها اليوم للحد من الفقر وتمكين القادة المجتمعيين، وذلك تحت عنوان " الجمعيات الأهلية والبيئة الحاضنة للمجتمع المدني في مصر: القدرات والتنوع والتحديات".

وأكد الحاضرون أنه تزداد الحاجة في منطقة الشرق الأوسط ووشمال أفريقيا إلى تقوية المجتمع المدني ومؤسساته، وجعلها أكثر مرونة، انطلاقا من الحاجه إلى تحسين الموارد، وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن مشاريعها.

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وتولي مؤسسة ساويرس أهمية كبيرة لبناء قدرات المنظمات الغير حكومية في مصر وتحسين البيئة الحاضنة لتلك المنظمات من اجل تحسين مشاريعها التي تخدم المستفادين بشكل فعال.

وتتعمق هذه الجلسة في مناقشة برنامج قدرات المنظمات غير الحكومية ارتقاء والذي تقوم المؤسسة بتنفيذه ودعم قدرات تلك المنظمات بناء علي معايير مثل جودة تنفيذ المشروعات وانظمة المتابعة والتقييم علي اساس الخبرات والأداء والمهارات والقدرات المتاحة، كما يتحدث المشاركون في الجلسة عن اساليب التجهيز والاستثمار في البيئة الحاضنة للمنظمات غير الحكومية.

ويدير الجلسة فؤاد متياس، قائم بأعمال مدير مشروع مؤسسة كير مصر والمتحدثون هم: عمر لاشين، مستشار وزير التضامن الاجتماعي.
عبد الرحمن ناجى، مدير التعلم والاستراتيجيات بمؤسسة ساويرس،غاده برسوم، أستاذ مشارك ورئيس قسم السياسة العامة والادارة بالجامعة الامريكية، ورفعت عبد الكريم، استشاري الحوكمة  والمجتمع المدني بمؤسسة كير مصر.

وقال عمر لاشين، مستشار وزير التضامن، إن الصورة النمطية للجمعيات تحتاج الي تطوير عن صورتها الحالية.

وأكد رفعت عبد ااكريم استشارى الحوكمة والمجتمع المدني، أن هناك تحديات كبيرة تواجه المجتمع المدني هو التعامل معه كواحدة عامة وليس كجمعيات والمجتمع المصرى لم يستطع أن يبلور رؤية واحدة مشتركة تعبر عن المجتمع المدني ككل، وتجذب اليها شركاء.

ولفت الي ان هناك تحدى ويتمثل في أن المجتمع المدني حول العالم يعاني من الانكماش وهو ما يتطلب أن يعزز الثقة لديه حول العالم، موضحا أن تمثيله في الشأن العام والتعبير عن ممثليه ستكون ضعيفة ولابد أن يكون للمجتمع المدني قدرة على التنظيم الذاتي واكتساب الثقة.

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