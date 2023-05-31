قصة إنشاء الإذاعة المصرية وسر انتشار شعار هنا القاهرة

في مثل هذا اليوم من عام 1934 بدأت الإذاعة المصرية بثها لأول مرة بالاتفاق مع شركة ماركوني، وقد مُصِّرَت في عام 1947 وألغي العقد مع شركة ماركوني، وكان عدد محطات الإذاعة المصرية في بدايتها أربع محطات.

كيف بدأ البث الإذاعي المصري؟

بدأ البث الإذاعي في مصر في عشرينيات القرن العشرين وكانت إذاعات أهلية، إلى أن بدأ بث الإذاعة الحكومية المصرية في 31 مايو 1934، وكانت أولى الكلمات التي خرجت عبر الأثير قالها أحمد سالم هنا القاهرة.

-إعلانات-

أصبحت هنا القاهرة أيقونة جميع المحطات الإذاعية المصرية، وتلقفها المذيعون والمذيعات قبل بداية البرامج وفي الفواصل بكل حماس وبكل انتماء ومن أعماق قلوبهم وكانوا يهتفون «هنا القاهرة».

حسب الكاتبة والباحثة ريم زايد، عرفت مصر الإذاعة في مرحلة مبكرة عن باقي الإذاعات العربية، فقد كان أول ظهور لها عام ١٩٢٥، وكانت على شكل إذاعات أهلية يملكها أفراد وتعتمد في تمويلها على الإعلانات ومن بين هذه الإذاعات راديو فاروق ـ فؤاد ـ فوزية ـ سابو.

توضح زايد أن معظم هذه المحطات كانت ضعيفة الإرسال ولا تغطي أكثر من الحي الذي تذيع منه‏،‏ ومعظمها أقيمت في غرفة أو شقة صغيرة‏،‏ وكانت تتعرف على رغبات مستمعيها عن طريق الخطابات والمكالمات‏،‏ حيث كان يحمل البريد يوميًّا إلى بعض هذه المحطات ثلاثين أو أربعين خطابًا‏.

وأضافت الباحثة: صدر المرسوم الملكي الذي حدد ضوابط وشروط العمل الإذاعي ومنها الحصول على ترخيص للعمل وفى ٢٩ مايو ١٩٣٤ تم إيقاف جميع الإذاعات الأهلية وتم التعاقد مع شركة ماركوني على إنشاء الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية وقضى العقد المبرم بين الجانبين أن تكون الحكومة هي المحتكرة للإذاعة وأن الشركة موكلة من الحكومة في إدارتها وإنشاء برامجها لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.

ومقابل الإدارة تتلقى الشركة حصة من حصيلة رخص أجهزة الاستقبال، قدرها 60% وإنشاء لجنة عليا للإشراف على البرامج، تتكون من خمسة أعضاء ثلاثة منهم تعينهم الحكومة وعضوان تعينهما الشركة.

تلفت زايد إلى أن أول رئيس لهذه اللجنة العليا هو الجراح المصري علي باشا إبراهيم، والعضو الثاني هو حافظ عفيفي باشا والعضو الثالث حسن فهمي رفعت باشا.

وعن البداية الحقيقية للبث الإذاعي المصري، تقول زايد أنه بدأ بتلاوة لآيات من القرآن الكريم بصوت الشيخ القارئ الراحل محمد رفعت، واستمر إرسال اليوم الأول لمدة ٦ ساعات، وكانت أول الأسماء التي شاركت في هذا اليوم أم كلثوم وعبد الوهاب والشاعر علي الجارم.

وتضيف: في الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة مساء انطلق صوت المذيع أحمد سالم مفتتحًا البث الإذاعي، وهو يقول هنا القاهرة سيداتي وسادتي أولى سهرات الإذاعة المصرية في أول يوم من عمرها تحييها الآنسة أم كلثوم.

تختتم: انتهى عقد شركة ماركوني مع الحكومة المصرية في ٣٠ من مايو ١٩٤٤ وفي ١٩٤٧ تم تمصير الإذاعة.