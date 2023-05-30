كاديلاك تطلق محركها الجديد للجمع بين البنزين الخالص والهجين

استعرضت شركة كاديلاك، مواصفات تصميم سيارات GT4 التي تنتمي للفئات الرياضية متعددة الاستخدامات كوبيه ويتم تقديم السيارة المدمجة بلمسة خارجية ثنائية اللون، وهي تتمتع بهيكل أنيق مع مصابيح عمودية مشتقة من ليريك الكهربائية. يبلغ طولها 4633 ملم، وعرضها 1878 ملم، وارتفاعها 1563 ملم.

وتعد سيارات XT4 ولكنها أقصر من XT6 ويبلغ قياس قاعدة عجلاتها 2800 مم، مما يضعها مرة أخرى بين الكروس أوفر الأخريين. يمكن الحصول عليها بجنوط مقاس 19 بوصة وحزمة رياضية ذات لمسات داكنة.

-إعلانات-

وتأتي كاديلاك GT4 بشاشة قياسية مقاس 33 بوصة وتبدو المقصورة راقية وترسل أجواء ليريك القوية على الرغم من أن هذه الكروس الجديدة تستخدم منصة مختلفة ويتم بيعها مع محركات الاحتراق.

خيارات المحرك تتنوع بين البنزين الخالص والهجين

وتتميز مقصورة كاديلاك GT4 كذلك بنظام صوت AKG مكوّنًا من 15 مكبرًا ونظام تحكم في المناخ ثنائي المنطقة، ناهيك عن كاميرا بزاوية 360 درجة وباب خلفي كهربائي. تحصل GT4 أيضًا على شاشة عرض كاملة الألوان، ومرآة رقمية للرؤية الخلفية، ومدخل لاسلكي، إلى جانب مقاعد أمامية مدفأة ومهواة مع وظيفة ذاكرة لمقعد السائق.

وجود نظام عادم رباعي، إلا أن كاديلاك جي تي 4 متوفرة بمحركات بنزين توربو بسعة 1.5 لتر و2.0 لتر تستفيد من تقنية هجينة خفيفة ومرتبطة بناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات. الوحدة الأصغر تصلح لـ 208 حصان و270 نيوتن متر تقوم بالدفع بالعجلات الأمامية، في حين أن الوحدة الأكبر تنتج 233 حصان و350 نيوتن متر.

وستعمل سيارة GT4 المجهزة بمحرك أساسي سعة 1.5 لتر من 0 إلى 100 كم في الساعة في 8.9 ثانية. إذا كان هذا بطيئًا، فإن الطراز سعة 2.0 لتر يخفض وقت التسارع إلى 7.8 ثانية. بغض النظر عن مجموعة نقل الحركة، تتناسب كاديلاك مع الكروس الفخم مع تعليق خلفي مستقل بخمسة وصلات.

وتبدأ الأسعار سيارات كادي نحو 31000 دولار للإصدار الأساسي وترتفع إلى ما يعادل 43.800 دولار للطراز الأعلى.