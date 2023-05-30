التايكوندو، ميسون إيهاب تتأهل لدور الـ16 في بطولة العالم

التايكوندو، تأهلت ميسون إيهاب لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، لدور الـ16 من منافسات بطولة العالم المقامة حاليا آذربيجان.

ووصلت ميسون إيهاب لدور الـ16 بعد الفوز على لاعبة منتخب هاييتي بنتيجة 2-1، في منافسات دور الـ32 لوزن 73 كجم.

وكان إياد بركات قد احتل المركز الخامس خلال مشاركته في منافسات وزن 68 كجم.

وتشارك مصر في البطولة بـ 12 لاعب ولاعبة هم: يوسف عصام تحت وزن 54 كجم، مصطفى فرج وزن أقل من 58 كجم، اياد بركات وزن تحت 68 كجم، رامي عيسي وزن تحت 74 كجم، سيف عيسي وزن تحت 80 كجم، أحمد الراوي وزن تحت 87 كجم على صعيد الرجال.

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وعلى صعيد السيدات فتشارك كل من حبيبة محمد وزن تحت 46 كجم، جني خطاب وزن تحت 49 كجم، شهد سامي وزن 53 كجم، نادين عمرو وزن تحت 57 كجم، آية شحاته وزن 67 كجم، ميسون ايهاب وزن تحت 73 كجم

المنشطات تضرب منتخب التايكوندو

تعرض اتحاد التايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى لاكتشاف أكثر من حالة تعاطي للمنشطات بين لاعبي المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية.

وعلمت "فيتو"، أن محمد الزيات لاعب المنتخب الوطني للباراتايكوندو، صدرت ضده عقوبة بالإيقاف لمدة 3 سنوات بسبب تعاطيه للمنشطات.

وحصد محمد الزيات خلال مسيرته عدد كبير من البطولات والألقاب أبرزها فضية وزن 61 كجم في بارالمبياد طوكيو 2020، ويعد واحد من العناصر المميزة في صفوف المنتخب الوطني.

وعلمت "فيتو" أيضا أن لاعبة منتخب مصر أشرقت نبيل تعرضت مؤخرا لعقوبة الإيقاف بسبب ثبوت إيجابية عينة المنشطات الخاصة بها.

وأشرقت نبيل هي واحدة من اللاعبات المميزة داخل المنتخب الوطني، وحصدت مؤخرا الميدالية الفضية خلال مشاركتها في دورة ألعاب البحر المتوسط.

استقالة عضو اتحاد التايكوندو

تقدم خالد فوزي عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو، باستقالة مسببة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وجاءت استقالة خالد فوزي من عضوية مجلس إدارة اتحاد التايكوندو لعدة أسباب نسردها خلال السطور التالية:

١ -التجاهل التام لوجودي كعضو مجلس إدارة بالاتحاد وتعمد عدم إشراكي في أي من أنشطة الاتحاد المحلية والدولية وتجاوز كل خبراتي في النواحي الفنية والإدارية فيما يخص برنامج إعداد أبناء التايكوندو من الأبطال للمحافل الدولية.

٢ - إقامة بطولة الجمهورية تحت ١٧ سنة ورجال فوق ١٧ سنة في أوقات امتحانات نهاية العام الدراسي بتاريخ ٤ و٥ و٦ من شهر مايو الأمر الذي يشكل صعوبة على الكثيرين من اللاعبين من المشاركة في هذه البطولات وحرمانهم من المنافسة على درجات الحافز الرياضي.

٣ - تعمد إقامة البطولة في مدينة بورسعيد في هذا التوقيت الحرج من العام الدراسي مما يزيد من صعوبة اشتراك الكثير من اللاعبين نظرا لبعد المسافة وارتفاع تكاليف الإقامة والسفر عليهم مما يثير الكثير من التساؤلات عن سر اختيار التوقيت والمكان لإقامة هذه البطولات الهامة والتي ايضا يتحدد عليها تشكيل الجمعية العمومية للانتخابات القادمة.

4 - تعمد إقصائي من رئاسة البعثات الخارجية وتمثيل مصر في المحافل الدولية وذلك بالتبادل مع جميع السادة أعضاء المجلس والإصرار على سفر أشخاص بذاتهم وذلك لعدم وجود بند في لائحة الاتحاد ينظم ترتيب السفر لرئاسة البعثات الخارجية وهذا على عكس ما جرت عليه العادة على مر السنوات في اتحاد التايكوندو.

وتضمنت الاستقالة أيضا واقعة سقوط بطل المنتخب محمد الزيات في كشف المنشطات، وإيقافه وهو ما يؤكد وجود إهمال على مستوى الاهتمام بالأبطال واللاعبين وحمايتهم من خطر الوقوع في فخ المنشطات.