الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الإسكواش، مواجهات قوية في ربع نهائي بطولة الجونة

بطولة الجونة للإسكواش،
بطولة الجونة للإسكواش، فيتو

الإسكواش، تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش، المقامة حاليا في مدينة الغردقة.

وتشمل منافسات الدور ربع النهائي المواجهات التالية:

دييجو إلياس البيورفي × إيكير بيرنابيو الإسباني

علي فرج المصري × فيكتور كورين الفرنسي

مصطفى عسل المصري × مازن هشام المصري

بول كول النيوزيلندي × محمد الشوربجي الإنجليزي

وعلى مستوى السيدات تقام أيضا مواجهات قوية في الدور ربع النهائي وهي:

-إعلانات-

نوران جوهر × جورجينا كيندي

هانيا الحمامي × تينسي إيفان

سلمى هاني × نيللي جيليس

نور الشربيني × تيني جيليس

زأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" عن التصنيف العالمى الجديد للاعبات اليوم الإثنين الموافق 29 مايو الجاري.

وشهد التصنيف تصدر نور الشربيني التصنيف العالمي للسيدات للأسبوع الرابع على التوالي وذلك بعد تتويجها  ببطولتي بريطانيا المفتوحة وبطولة العالم وعقب أكثر من عام من سيطرة نوران جوهر على صدارة تصنيف السيدات، والتى وصلت لـ 57  أسبوعًا على التوالى، وذلك بعدما أكملت عامًا فى الصدارة فى الأول من أبريل الماضى.

تصنيف التوب 10 للاعبات الإسكواش

فيما جاءت جاءت التوب 10 بشكل عام كالتالى:
تصدرت نور الشربيني لاعبة سبورتنج التصنيف العالمي للسيدات وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نوران جوهر في المركز الثاني، هانيا الحمامي فى المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج فى المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، الانجليزية جورجينا كيندي في المركز السابع، وتقدمت البلجيكية نيلي جليس إلى المركز الثامن، وتراجعت الأمريكية أوليفيا فيتشر إلى المركز التاسع، واستقرت الانجليزية سارة جان بيري في المركز العاشر

وجاء تصنيف بطلات مصر فى قائمة التوب 10 كالتالى: 
نور الشربيني (المركز الأول)
نوران جوهر (المركز الثاني)
هانيا الحمامي (المركز الثالث)
نور الطيب (المركز السادس)

نور الشربيني تحصد لقب بطولة العالم

وعلى مستوى السيدات، توجت نور الشربيني لاعبة منتخب مصر للإسكواش، بلقب بطولة العالم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصلت نور الشربيني على لقب بطولة العالم بعد الفوز على زميلتها نوران جوهر بنتيجة (3-0)، في المباراة النهائية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، (11-6)، (11-4)، (12-10).

وقالت نور الشربيني أن مواجهة نوران جوهر في المباراة النهائية كانت صعبة، والفوز بثلاثة أشواط نظيفة في نهائي بطولة العالم هو أمر كبير.

وتابعت: “توقعت عودة نوران جوهر إلى المباراة خلال الشوط الثالث، ولكنني نجحت في السيطرة على النتيجة والفوز بثلاثة أشواط نظيفة”.

وأوضحت نور الشربيني: “بدأت البطولة بمستوى أقل من المعتاد، ولكنني نجحت في تدارك الأمر والفوز بالبطولة”.

أفضل 10 لاعبين في تصنيف العالمي 

وتقدم علي فرج لاعب منتخب مصر مركزا في التصنيف العالمي للإسكواش، بعد ختام منافسات بطولة مانشستر التي أقيمت مؤخرا في إنجلترا.

واحتل علي فرج المركز الثالث في التصنيف العالمي، فيما تراجع الإنجليزي محمد الشوربجي للمركز الرابع، وحافظ البيروفي دييجو إلياس على صدارة الترتيب، وفي المركز الثاني جاء مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي.

وشهدت قائمة أفضل 10 لاعبين في التصنيف العالمي لـ الإسكواش تواجد 5 مصريين جاء ترتيبهم كالتالي

مصطفى عسل - المركز الثاني

علي فرج - المركز الثالث

مروان الشوربجي - المركز السادس

طارق مؤمن - المركز السابع

مازن هشام - المركز العاشر

وجاء يوسف سليمان في المركز الـ11، وكريم عبد الجواد في الترتيب الـ12، وفارس الدسوقي في المركز الـ13، ومحمد الشربيني في المركز الـ17.

الإسكواش، نور الشربينى تحافظ على صدارة التصنيف العالمي

الإسكواش، علي فرج يتقدم مركزا في التصنيف العالمي

علي فرج يتوج بلقب بطولة العالم

توج علي فرج لاعب منتخب مصر للإسكواش، بلقب بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصد علي فرج المصنف رقم 4 على العالم لقب بطولة العالم للإسكواش، بعد الفوز على كريم عبد الجواد المصنف رقم 17 على العالم في المباراة النهائية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (12-10)، (11-6)، (11-6).

وحافظ علي فرج على لقب بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعد الفوز بلقبي شيكاغو 2021 والقاهرة 2022.

ويعد هذا اللقب هو الرابع للاعب منتخب مصر علي فرج بعد الفوز بلقب البطولة أعوام 2019 و2021 و2022.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسكواش بطولة الجونة للاسكواش علي فرج نور الشربيني هانيا الحمامي

مواد متعلقة

الإسكواش، نور الشربينى تحافظ على صدارة التصنيف العالمي

الإسكواش، علي فرج يتقدم مركزا في التصنيف العالمي

الإسكواش، علي فرج يتوج ببطولة مانشستر المفتوحة

الإسكواش، نور الطيب تفوز ببطولة مانشستر المفتوحة

الأكثر قراءة

أول تحرك من أيمن أشرف بعد تصريحات كولر ضده

تعرف على أسعار الأضاحي البقري والجاموسي في الأسواق

أسعار الخضراوات، ارتفاع سعر كيلو الثوم بالأسواق اليوم الثلاثاء 30-5-2023

سنوات الضياع في الزمالك وأرقام لاعبي ومدربي أسوأ المواسم، 7 هزائم و8 تعادلات و13 فوزا بالدوري الحالي

ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء، مستجدات تطبيع العلاقات المصرية التركية

أخبار مصر: حريق بماركت شهير بالتجمع، قصة خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس، الحكم على مرتضى منصور، سعر الذهب والدولار اليوم

تدافع وتزاحم في الجمعية العمومية لسحب الثقة من نقيب المهندسين

فخري الفقي: 4 مليارات جنيه حصيلة متوقعة من التعديلات الضريبية الجديدة

Advertisements

منوعات

المزيد

طالبة تقتل 18 من زملائها حرقًا بسبب هاتف محمول في جورج تاون

تحد خطير على تيك توك ينهي حياة مؤثر صيني

حظك اليوم توقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 30-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في بداية التعاملات

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

داعية إسلامي يوضح فضل عبادة جبر خواطر الآخرين

تفسير حلم الحفلة في المنام وعلاقته بعودة الغائب ورزق كثير

تفسير حلم الحجاب في المنام وعلاقته بطهارة الروح ونقاء القلب

المزيد
الجريدة الرسمية