الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

إيران كلمة السر، سيناريوهات المواجهة المستقبلية بين أمريكا ودول الأوبك بسبب إنتاج النفط

أوبك، فيتو
أوبك، فيتو

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، لجأت روسيا إلى تقليص صادراتها النفطية إلى دول الغرب وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي، وتوجيهها إلى الأسواق الأسيوية، وهو ما تسبب في موجة ارتفاع كبيرة في أسعار النفط. 

صراع أمريكا والأوبك 

ودفع ذلك الولايات المتحدة الأمريكية إلى مطالبة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بزيادة انتاجها النفطي لتعويض النقص في لمعروض من النفط الروسي. 

إلا ان دول مجموعة الأوبك اتفقت على خفض الانتاج وذلك لضبط الأسواق للحفاظ على أسعار النفط، الأمر الذي تسبب في غضب لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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وأظهرت تقارير عدة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تلجأ إلى سيناريوهات عديدة لمواجهة قرار مجموعة الأوبك، والتي من ضمنها رفع الحظر عن النفط الإيراني.

وتعتبر إيران من أكبر دول العالم في انتاج النفط، لذلك حرصت دول الأوبك على النسيق مع طهران لعدم حدوث اضطرابات في الأسواق العالمية.

وهذا ما ترجمته زيارة الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك، هيثم الغيص، إلى إيران، حيث قال، إن المنظمة سترحب بعودة طهران  الكاملة إلى سوق النفط عندما تُرفع العقوبات عنها.

وأضاف الأمين العام، هيثم الغيص، الذي يزور طهران حاليا "نرى أن إيران عضو مسؤول بين أفراد أسرتها، الدول في مجموعة أوبك".

وتابع: "واثق من أننا سنعمل معا على نحو جيد وبالتنسيق لضمان الحفاظ على التوازن في السوق لتظل أوبك على النهج الذي سلكته على مدار السنوات العديدة الماضية".

وأشارت  تقارير إعلامية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تلجأ إلى رفع الحظر عن فنزويلا من اجل تعويض النقص في المعروض النفطي، ولكن ذلك لن يكون كافيا 

وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط توقعات بأن يزيد اتفاق سقف الديون في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، الطلب على الخام. 

لكن مخاوف من زيادة أسعار الفائدة وأن تترك أوبك+ حصص الإنتاج دون تغيير حدت المكاسب.

سعر برميل النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 77.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 0145 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 12 سنتا أمس الاثنين.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا إلى 73.20 دولار للبرميل، مرتفعا 0.7 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة.

سقف الدين الأمريكي

وفي حين أن اتفاق سقف الديون حفز شراء الأصول عالية المخاطر مثل السلع الأولية، سيجتمع كبار منتجي النفط في الرابع من يونيو دون وضوح الرؤية بشأن ما إذا كانوا سيزيدون تخفيضات الإنتاج وسط الركود العام في الأسعار منذ منتصف أبريل.

أسعار الفائدة الأمريكية

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة الأمريكية أكثر، مما قد يعوق النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط. وقال توشيتاكا تازاوا المحلل في شركة فوجيتومي سيكيوريتيز "حول المستثمرون انتباههم إلى نتائج اجتماع أوبك+ في مطلع الأسبوع المقبل وسط رسائل متضاربة من منتجي النفط الرئيسيين".

وأضاف "اتفاق سقف الديون الأمريكية عزز الرغبة في المخاطرة، لكن المستثمرين مترددون في زيادة الشراء وسط مخاوف بشأن التضخم واحتمال حدوث زيادات أخرى في أسعار الفائدة".

وتوصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في مطلع الأسبوع إلى اتفاق لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار والحد من الإنفاق الحكومي للعامين المقبلين.

كما يراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، سيغيرون حصص إنتاجهم.

وفي أبريل، أعلنت السعودية وأعضاء آخرون في أوبك+ عن مزيد من التخفيضات في إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، ليصل الحجم الإجمالي لتخفيضات التكتل إلى 3.66 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات رويترز.

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ارتفاع أسعار النفط بعد مخاوف تتعلق بالإمدادات، وأمريكا تستغيث لمنظمة الأوبك

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