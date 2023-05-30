ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بزيادة الطلب على الخام

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط توقعات بأن يزيد اتفاق سقف الديون في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، الطلب على الخام.

لكن مخاوف من زيادة أسعار الفائدة وأن تترك أوبك+ حصص الإنتاج دون تغيير حدت المكاسب.

سعر برميل النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 77.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 0145 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 12 سنتا أمس الاثنين.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا إلى 73.20 دولار للبرميل، مرتفعا 0.7 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة.

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سقف الدين الأمريكي

وفي حين أن اتفاق سقف الديون حفز شراء الأصول عالية المخاطر مثل السلع الأولية، سيجتمع كبار منتجي النفط في الرابع من يونيو دون وضوح الرؤية بشأن ما إذا كانوا سيزيدون تخفيضات الإنتاج وسط الركود العام في الأسعار منذ منتصف أبريل.

أسعار الفائدة الأمريكية

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة الأمريكية أكثر، مما قد يعوق النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط. وقال توشيتاكا تازاوا المحلل في شركة فوجيتومي سيكيوريتيز "حول المستثمرون انتباههم إلى نتائج اجتماع أوبك+ في مطلع الأسبوع المقبل وسط رسائل متضاربة من منتجي النفط الرئيسيين".

وأضاف "اتفاق سقف الديون الأمريكية عزز الرغبة في المخاطرة، لكن المستثمرين مترددون في زيادة الشراء وسط مخاوف بشأن التضخم واحتمال حدوث زيادات أخرى في أسعار الفائدة".

وتوصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في مطلع الأسبوع إلى اتفاق لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار والحد من الإنفاق الحكومي للعامين المقبلين.

كما يراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، سيغيرون حصص إنتاجهم.

وفي أبريل، أعلنت السعودية وأعضاء آخرون في أوبك+ عن مزيد من التخفيضات في إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، ليصل الحجم الإجمالي لتخفيضات التكتل إلى 3.66 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات رويترز.