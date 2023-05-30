تهديدات واشنطن لطرفي الصراع بالسودان في عيون المحللين السياسيين، تخالف القانون الدولي، ومجلس الأمن صاحب الولاية في حل النزاعات

أثارت التهديدات التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية على طرفى الصراع فى السودان وهما الجيش السودانى ومليشيا الدعم السريع بفرض عقوبات فى حالة عدم الالتزام بالهدنة التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية عدد من التساؤلات حول من له الحق فى فرض العقوبات وهل هناك سند قانوني أو دولي لذلك.

وقال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه لا يحق لأي دولة فرض عقوبات على دولة أخرى مثلما هددت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على السودان حال فشل الهدنة، وأضاف: لا توجد سوابق بالقانون الدولي عن قيام دولة بفرض عقوبات للالتزام بتطبيق الهدنة.

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فرض عقوبات يتم خارج مجلس الامن

وأكد فى تصريح خاص لفيتو أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لجات إلى فرض منظومة عقوبات متعددة على روسيا بعد الحرب الروسية الاوكرانية ومن قبل كوريا الشمالية وإيران وغيرها وهذا الأمر يتم خارج التنظيم الدولى ممثلا فى مجلس الأمن والاجتماعات الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة وبالتالى إذا فشلت الهدنة بين قوات الجيش السودانى ومليشيا الدعم السريع ستكون هناك عقوبات أمريكية.

فرض عقوبات مباشرة على رؤوس المعادلة العسكرية بالسودان

وتابع: إذا فشلت مد الهدنة بين طرفى الصراع فى السودان سيكون أمام أمريكا أمرين، الأول فرض عقوبات مباشرة على رؤوس المعادلة العسكرية بقوات الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع ووضعهم على قوائم الترقب والمتابعة بالإضافة إلى مصادرة أموالهم فى الخارج إضافة لوضع لائحة متابعة وتوقيف وهذا الأمر قد يمتد إلى وضع السودان ضمن دول الإرهاب أو الراعية او الداعمة للإرهاب.

الولايات المتحدة الامريكية هددت بفرض على السودان

وأضاف: الحقيقة المعروفة هى أن الولايات المتحدة الأمريكية هددت بفرض عقوبات على السودان خصوصا لجان الاستماع والإنصات بالكونجرس اذا لم يتم التجاوب مع المبادرة السعودية الأمريكية وإطالة أمد الهدنة أو التهدئة وستكون هناك عقوبات فى هذا الإطار لأننا الآن أمام مرحلة غريبة فى النظام الدولى ومجلس الأمن نفسة غائب دوليا وبالتالى الدول الكبرى تستخدم ما لديها من إجراءات ووسائل للضغط فى إطار الإجراءات الخاصة بحماية مصالحها كما أن فرض عقوبات سيكون مطروح وواضح ولن يسقط بمرور الوقت بالعكس ستستخدم أمريكا القوة كما استخدمتها فى حالة الحرب الروسية بدعم أوكرانيا من خلال العقوبات المفروضة على روسيا.

لايوجد فى قواعد القانون الدولى العام ما يقر قيام دولة بفرض عقوبات على دولة أخرى

وواصل فهمى حديثة قائلا: لا يوجد فى قواعد القانون الدولى العام ما يقر قيام دولة بفرض عقوبات على دولة أخرى لكن من الدول التى تتعامل فى هذا الإطار فى ظل غياب الدور الدولى للأمم المتحدة تعطى نفسها هذا الحق.

الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي،يرى إن فرض الجزاءات الدولية من جانب دولة أو دول ضد دولة أخرى يعد انتهاكا للقانون الدولي لأن الهدف هو إذعان الدولة التي يفرض ضدها الجزاءات لرغبة الدولة الفارضة للجزاءات وتصحيح مسارها المعوج والمنحرف عن قواعد القانون الدولي أو تعريض مصالح هذه الدول للضرر من جانب الدولة التي فرضت ضدها الجزاءات وهذا كله يتم خارج مجلس الأمن.

الجزاءات الدولية تفرض على الدول

وأكد سلامة فى تصريح خاص لفيتو، أن الدول الكبرى اعتادت اللجوء إلى هذه الآلية سواء انفراد أو جماعة مثل الاتحاد الأوربى أو الأفريقى أو جامعة الدول العربية عندما علقت عضوية سوريا بالجامعة نتيجة الصراع وهدم الاستقرار السورى وبالتالى الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية الى هذا الأمر قبل إنشاء منظمة الأمم المتحدة وللدول أن تبين البواعث التى جعلتها تلجأ الى هذه الجزاءات.

العقوبات الدولية فهى تفرض على الأشخاص

وتابع:العقوبات تفرض على الأشخاص أما الدول فتفرض عليها الجزاءات الدولية سواء من مجلس الأمن أو الدول ذات السيادة أو خارج مجلس الأمن والعقوبات على الأشخاص مثل الإرهابيين الذين أدرجوا ضمن قوائم الإرهاب أو الأشخاص الذين تفرض عليهم عقوبات دولية سواء بمصادرة أموالهم أو حظر دخولهم أقاليم معينة.

استقالة أول رئيس بعد البشير بسبب العقوبات

وأضاف أن أول رئيس للمجلس السيادة الانتقالى السودانى بعد إقصاء نظام البشير بثورة شعبية فى 2019 قبل الفريق البرهان مازال مفروض عليه عقوبات من جانب الإدارة الأمريكية ومحظور دخولة الولايات المتحدة الأمريكية وهذا هو السبب الذى جعله يستقيل ويتنحى بعد يوم واحد من تولية سدة رئاسة مجلس الرئاسة بالسودان.

ودعت السعودية والولايات المتحدة، الى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي ساهم في تحقيق بعض الهدوء في المواجهات التي اندلعت قبل ستة أسابيع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لكنه لم يسفر عن توصيل الكثير من المساعدات الإنسانية للمدنيين.

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