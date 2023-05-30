مصرع مجندة إسرائيلية خلال تدريبات في قاعدة عسكرية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن مجندة إسرائيلية في حرس الحدود تُدعى مايا ألوني، لقيت مصرعها، بعد انهيارها أثناء التدريب في قاعدتها العسكرية.

مصرع مجندة إسرائيلية

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن ألوني تبلغ من العمر 18 عامًا، وهي من مستوطنة "شاعر إفرايم".

ومن جانبه وجه قائد حرس الحدود، أمير كوهين بوقف التدريب بأكمله وشكل فريق تحقيق بقيادة ضابط كبير للوقوف على حيثيات الحادثة.

وقالت الصحيفة العبرية إن "المجندة ألوني أنهت اختبار مسار مساء الاثنين، وبعد بضع دقائق انهارت فجأة، وتمت إحالتها إلى العيادة عندما تدهورت حالتها الصحية بسرعة، وهناك أجري لها الإسعافات الطبية في وحدة العناية المركزة، وفي النهاية، تم إخلاء ألوني بواسطة مروحية، لكن محاولات إنقاذ حياتها باءت بالفشل.

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وأضافت الصحيفة العبرية أن "ألوني التحقت بالخدمة في صفوف حرس الحدود منذ نحو شهرين فقط، وتم إرسال إشعار تعزية إلى عائلتها من قِبل وحدتها العسكرية".

ويوم الخميس الماضي، أفادت وسائل إعلام بإلقاء شبان فلسطينيين، قنبلة دخانية باتجاه نقطة لجيش الاحتلال قرب مخيم "العروب" في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وسط حديث عن "إصابة خطيرة بين أحد الجنود".

وفي السياق ذاته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إسقاط مسيرة قادمة من ‎لبنان.فيما لم تعلن أي جهة لبنانية مسؤوليتها عن إطلاق الطائرة المسيرة.

استهداف مسيرة إسرائيلية

ويوم الأربعاء، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مسيرة كانت في مهمة جمع معلومات اعتيادية تعرضت للاستهداف من داخل الأراضي السورية.

وأشار إلي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ردت على النيران باستخدام أسلحة رشاشة باتجاه مصدر النيران.وأضاف أدرعي، أن المسيرة الإسرائيلية لم تتعرض لأي أضرار.

وفي سياق متصل، وجهت حكومة الإمارات، دعوة رسمية طويلة الأمد لـرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لزيارة أبو ظبي.

ونشرت التايمز البريطانية تقريرا لمراسل شؤون الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، قال فيه إن زيارة نتنياهو المتوقعة سيشوبها أمر آخر، وهو أن الرئيس السوري بشار الأسد سيكون هناك أيضا.

ويشير الصحفي إلى أن ذلك يتزامن مع توجه دول الخليج إلى التصالح مع عدوها الرئيسي في المنطقة، وهو إيران، بعد اتفاقية لتطبيع العلاقات بين الرياض وطهران، برعاية الصين، إضافة إلى التوجه لإعادة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الجامعة العربية، والتصالح معه.