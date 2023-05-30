عاطف مغاوري: قانون تنمية الموارد "وضع يد في جيب المواطن" بالإجبار

قانون تنمية الموارد، قال النائب عاطف مغاورى نائب رئيس حزب التجمع، إن قانون تنمية الموارد الذى وافقت علية لجنة الخطة والموازنة بمجلس ألنواب تم رفضة من جانب الحزب لاعتبارات أهمها، أنه يمثل مزيد من الأعباء فضلا عن أنه أسوأ أنواع الضرائب، فتنمية الموارد لا تأتي عن طريق الجباية، كاشفًا أن القانون عُرض منذ عام دون مراعاة قرارات الأعلى للاستثمار أثناء اجتماعه الأخير برئاسة الرئيس السيسي.

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قانون تنمية الموارد ،وأكد مغاورى فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الحكومة تسعى لحل المشاكل بطريقة تفكير تقليدية ـوصلت الاقتصاد المصري إلى ما يعانيه من مشاكل، والاعتماد على الرسوم والضرائب كحل لة آثارة السلبية على رأسها إعطاء انطباع غير جيد للاقتصاد المصرى.

لسنا فى حاجة لقوانين جباية لتنمية الموارد

وأشار نائب رئيس حزب التجمع، إلى أننا لسنا فى حاجة لقوانين جباية لتنمية الموارد لأن أسهل طرق الحكومة العاجزة هى فرض رسوم وضرائب.

الحكومة عليها الخروج من الصندوق والاستفادة من علم البدائل

وتابع، إعلان التوقيت عن الموافقة على هذا القانون خطأ لأنه جاء فى وقت تنفتح فية الدولة على الاستثمار وعلم الاقتصاد هو علم البدائل والأخذ بشراء المدارس المختلفة فى معالجة مشاكل الاقتصاد، فهذا القانون بمثابة وضع اليد فى جيب المواطن وبالتالى الأفضل أن نفكر فى تحويل الاقتصاد المصرى من اقتصاد استهلاك إلى اقتصاد منتج للخروج من التفكير العقيم؟

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء أجزاء صناعة المحمول، وذلك في مجموعه.

فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة



يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.

وشهدت اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يستهدف دعم صناعة المحمول في مصر.