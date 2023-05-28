فخري الفقي: قانون رسم تنمية الموارد الحالي لا يمس البسطاء

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن قانون رسم تنمية الموارد عرض علي البرلمان منذ عام، وتم رفضه لأنه يمس شريحة كبيرة من المصريين البسطاء، بسبب فرض ضرائب علي السلع المعمرة والمياه الغازية.



قانون رسم تنمية الموارد

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: القانون الحالي لـ رسم تنمية الموارد لا يمس الشريحة الكبيرة من البسطاء في مصر لذلك تم الموافقة عليه من مجلس النواب.

-إعلانات-

حقيقة زيادة اسعار المياه الغازية والسلع المعمرة

ولفت إلي أن قانون رسم تنمية الموارد لا يستهدف زيادة اسعار المياه الغازية ولا السلع المعمرة، أما فيما يتعلق برسم المغادرة فزادت من 50 الي 100 جنيها وتم استثناء السائحين حال كانت الزيارة للمدن والمحافظات السياحية.

أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون رسم تنمية الموارد وضريبة الدمغة، أثارت لغطا فى الشارع بسبب عدم توضيحها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

تمس فئة محدودة من المواطنين

وأشار زين الدين، إلى أن ذلك اللغط تم استغلاله من جانب فئات معينة، مع العلم أنها تمس فئة محدودة من المواطنين، وتستهدف تغطية نفقات الموازنة العامة للدولة.

وأكد النائب، أن هناك إجراءات حماية اجتماعية تقوم الدولة بها، ولابد من تغطيتها بالموازنة العامة، وهو ما يعد أمر واجب وحتمي.

تقليل فاتورة الاستيراد

وشدد محمد زين الدين، على ضرورة تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الرقابة على أسعار السلع لحماية المواطن البسيط، لمنع استغلال أي قانون في رفع الأسعار.

وقال عضو مجلس النواب: الضريبة ليست بدعة، وإنما معمول بها فى العالم كله، متابعا: "علينا فى هذه الظروف ألا نزايد على بعض ونثير غضب الناس".

وأعلن النائب، موافقته على مشروع القانون، قائلا: نظرا لأنه يستهدف توفير الخدمات للبسطاء من المواطنين.

أكد عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ممثل حزب مستقبل وطن، أن تعديل قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، سبق وتم إعادتها في ديسمبر 2021، قائلا: وما يتم مناقشته الآن بعد إدخال بعض التعديلات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وأوضح أن التعديلات في القوانين تضمنت على سبيل المثال إلغاء الرسم على السلع المعمرة، مؤكدا أن كافة التعديلات لا تؤثر على المواطن البسيط ومحدودي الدخل.

وأشار إلى أن الرسوم والضرائب تصب في مصلحة الموازنة العامة للدولة وغير مؤثرة على الأفراد، قائلا: كلها سلع استفزازية.

الدولة تواجه ظروف استثنائية



من جانبه أكد اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الدولة تواجه ظروف استثنائية، وحتى الآن تتدخل بإجراءات في صالح المواطن المصري للحد من التأثيرات السلبية.