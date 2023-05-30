إيرادات الأفلام، شوجر دادي في المقدمة وهارلي خامسا

واصل فيلم “شوجر دادي” تصدره للقائمة اليومية لإيرادات السينما المصرية، وذلك منذ بداية عرضه في السينمات منذ الأربعاء الماضي.

وتفوق فيلم “شوجر دادي” على ثمانية أفلام أخرى تنافس معه في شباك التذاكر، وكانت المفاجأة في تراجع فيلم “هارلي” للمركز الخامس وهو الأعلى إيرادات إجماليًا في الموسم الحالي.

صراع الكبار

انقسمت القائمة إلى قسمين، الأول يخص الأفلام الأعلى إيرادات والتي جاء في مقدمتها فيلم “شوجر دادي” محققًا بالأمس 239 ألف جنيه في دور العرض.

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“شوجر دادي” يعد التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، الذي حقق نجاحًا في مصر والعالم العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.

جاء في المركز الثاني فيلم “يوم 13” محققًا إيرادات بلغت 174 ألف جنيه، حيث ظل الفيلم في المركز الأول فترات طويلة قبل طرح فيلم “شوجر دادي”.

وفيلم يوم 13 تأليف وإخراج وائل عبد الله، بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، محمود عبد المغني، جومانة مراد، نسرين أمين، مجدي كامل، أحمد زاهر، جيهان خليل، محمد ثروت، نهى عابدين، فيدرا.

وفي المركز الثالث جاء فيلم “رهبة” الذي بدأ عرضه في السينمات يوم الأربعاء الماضي، حيث جمع الفيلم بالأمس إيرادات بلغت 94 ألف جنيه في السينمات.

فيلم “رهبة” من بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين أمين وبيومي فؤاد وثراء جبيل ومحمود البيزاوي وغيرهم من النجوم والفيلم سيناريو وحوار محمد علام ومن إخراج رضا عبد الخالق.

وفي المركز الرابع جاء الفيلم الكوميدي “بعد الشر” الذي كان ثالثًا في الفترات السابقة، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 57 ألف جنيه في دور العرض.

فيلم “بعد الشر” من بطولة علي ربيع، ميرنا نور الدين، رنا رئيس، أوس أوس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، شيرين، هالة فاخر، وغيرهم، ومن إخراج أحمد عبد الوهاب.

وفي مفاجأة كبيرة تراجع فيلم “هارلي” للمركز الخامس بعدما كان يحتل المقدمة في بداية السباق ثم تراجع للمركز الثاني، ليحقق بالأمس إيرادات بلغت 53 ألف جنيه احتل بها المركز الخامس في القائمة.

أما فيلم هارلى بطولة النجم محمد رمضان والنجمة مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال، وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

المؤخرة

أما القسم الثاني من القائمة فضم أربعة أفلام لم تحقق إيرادات تذكر، فقد حقق فيلم “ابن الحاج أحمد”، الذي يقوم ببطولته شيكو، 7 آلاف جنيه فقط، في المركز السادس، وفي المركز السابع جاء فيلم “رمسيس باريس” لهيفاء وهبي محققًا 4 آلاف جنيه.

بعدهم جاي فيلم “مغامرات كوكو” في المركز الثامن محققًا إيرادات بلغت 1800 جنيه، وأخيرًا في المركز التاسع فيلم “ساعة إجابة” محققًا ألف جنية فقط.