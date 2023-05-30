كواليس 7 دقائق في مقتل بائع خضروات بالشرقية، خناقة انتهت بجريمة

في شارع بورسعيد أحد أهم الشوارع الشهيرة بمركز الحسينية محافظة الشرقية يسمع الأهالي صوت صراخ في المنطقة ليتفاجأ الأهالي بسقوط رجل في العقد الرابع من عمره أرضا وسط بركة من الدماء حملوه ولم يمر سوى ثوان معدودة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه الخطيرة وقاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة والتي حضرت على الفور.

فرض كردون أمنى في محيط المكان

سرعان ما كانت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة الحسينية متواجدة فى المكان وجرى فرض كردون أمنى في محيط المكان لمنع اقتراب الأهالي حتى يقوم رجال الأدلة الجنائية بإجراء المعاينة وبعد دقائق قليلة كانت فريق من جهات التحقيق متواجدا في مسرح الجريمة لإجراء المناظرة على جثمان المجنى عليه قبل نقله لاحقا بسيارة إسعاف لمشرحة المستشفى المركزى.

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المجنى عليه،فيتو

ومن خلال المناظرة تبين أن المجنى عليه يعمل بائع خضروات وبه اثار جروح شديدة بالجسد وهو ما تسبب في وفاته كما تبين أنه يرتدى كامل ملابسه وملقى على الأرض وبعد انتهاء المناظرة كان لجهات التحقيق عدة قرارات وهى نقل جثة المجنى عليه إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدا وإعداد تقرير مفصل عنها وسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

كواليس مشاجرة انتهت بجثة



أما عن كواليس الجريمة التي لم تستغرق أكثر من 7 دقائق بحسب شهود العيان فقد تبين وقوع مشاجرة بين نجل المجنى عليه ومجموعة من الشباب والصبية تطورت لمشاجرة واحداث اصابات بالمذكورعلي إثر ذلك توجه الضحية الي عائلاتهم لمعاتبتهم علي ماحدث ليتم التعدى عليه بالضرب المبرح وبالأسلحة والشوم حيث تفاجىء اهالي شارع بورسعيد بسقوط المجنى عليه أرضا وغارقا فى دمائه وأسرعوا ناحيته محاولين انقاذه لكنهم اكتشفوا أنه قد فارق الحياة ولم يتلفظ بكلمة واحدة لتتعالى الصرخات من الأهالي في المنطقة وقاموا بإبلاغ قسم شرطة الحسينية.



فيما انتقلت قوات الأمن إلى محل الواقعة وتم فرض كردون امنى حول المنطقة وجري التحفظ علي عدد من كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وتحررمحضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة امرت بحبس المتهمين وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

عقوبة البلطجة



ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.



وطبقًا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.



بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.