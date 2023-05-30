ترقي المحترفين، دلفي يصطدم براية والمالية يستدرج بلقاس

دورة ترقي المحترفين، تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الخامسة لدورة ترقي المحترفين “ترقي دوري القسم الثالث المؤهل لدوري القسم الثاني ”أ" مجموعة بحري بمواجهتي دلفي ضد راية، ومالية كفر الزيات ضد بلقاس.

وتنطلق مباراتي بلقاس مع راية بملعب الاوليمبي، ومالية كفر الزيات مع بلقاس بملعب المالية في تمام الرابعة والنصف عصرا بدورة ترقي المحترفين.

نتائج مباريات الجولة الرابعة لدورة ترقي المحترفين

وتعادل بلقاس مع راية 1-1، وخسر مالية كفر الزيات أمام دلفي 2-1 في الجولة الرابعة لدورة ترقي المحترفين.

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وتقدم بلقاس بالهدف الأول عن طريق حسام الدين أحمد، وتعادل فتحى سعيد لفريق راية لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وفي مباراة مالية كفرالزيات ضد دلفى، أحرز محمد نبيل هدف مالية كفرالزيات، فيما أحرز زياد الصاعقة وبوبو هدفي دلفى، ليقتنص الأخير نقاط المباراة ويتصدر دورة الترقي.

وبهذه النتيجة يحتل دلفي صدارة دورة ترقي المحترفين برصيد 9 نقاط ويليه راية برصيد 7 نقاط ثم مالية كفر الزيات برصيد 4 نقاط وبلقاس في المركز الأخير برصيد نقطتين.



نتائج الجولة الثالثة لدورة ترقي المحترفين



وأسفرت نتائج الجولة الثالثة لدورة ترقي القسم الثالث مجموعة بحري، المؤهلة لدوري القسم الثاني “أ” عن فوز راية علي بلقاس 4-1، وفوز مالية كفر الزيات علي دلفي 2-1 .

نتائج الجولة الثانية لدورة الترقي

وفاز فريق دلفي علي بلقاس 1-0 في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية في دورة الترقي المؤهلة لدوري القسم الثاني “أ” وأحرز سعد ماردونا هدف دلفي في المباراة.

وفي المباراة الأخرى حقق فريق راية الفوز علي مالية كفر الزيات 2-1، وأحرز ثنائية راية كل من عمرو جمعة وصامولة بينما أحرز هدف المالية اللاعب رضا خليف.

نتائج الجولة الأولى لدورة الترقي

وانتهت مواجهات الجولة الأولي لمباراتي راية مع دلفي، وبلقاس مع مالية كفر الزيات في دورة ترقي دوري القسم الثالث المؤهلة لدوري القسم الثاني “أ”.

وحقق دلفي الفوز علي راية 2-1، وتعادل بلقاس مع مالية كفر الزيات 1-1.

وتضم المجموعة 4 فرق وهي راية ودلفي وبلقاس ومالية كفر الزيات أوائل المجموعات من التاسعة حتى الثانية عشر.

دوري القسم الثاني، يتنافس 8 فرق على تذكرتين للصعود لدوري المحترفين لدوري القسم الثاني الموسم الجديد بعد تأهل مكادي عن المجموعات من الأولى إلى الرابعة.

كما تتنافس 4 فرق وهم راية ودلفي وبلقاس ومالية كفر الزيات أوائل المجموعات من التاسعة حتى الثانية عشر لتأهل فريق من بينهم لدوري المحترفين.

وكان نادي مكادي حسم صعوده لدوري المحترفين الجديد بعد الفوز على القوص بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتصدر نادي مكادي مجموعته بدوري ترقي دوري القسم الثالث برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن القوص ليضمن الصعود بشكل رسمي.

وأصبح مكادي هو أول الصاعدين لدوري المحترفين لدوري القسم الثاني الذي سيبدأ في الموسم المقبل والمكون من 20 فريقًا.

دوري القسم الثاني، وتنشر فيتو نظام الصعود والهبوط من مسابقة دوري القسم الثالث والتي أعلنها اتحاد الكرة في لائحة البطولة الموسم الجاري.

الصعود لدوري القسم الثاني “أ”



وتقام دورة ترقي رباعية بين وائل المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ويصعد صاحب المركز الأول إلى دوري القسم الثاني “أ” موسم 2023-2024.

كما تقام دورة ترقي رباعية بين أوائل المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة ويصعد صاحب المركز الأول إلى دوري القسم الثاني “أ” موسم 2023-2024.

كما تقام دورة ترقي رباعية بين أوائل المجموعات التاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر ويصعد صاحب المركز الأول إلى دوري القسم الثاني “أ” موسم 2023-2024.

الصعود لدوري القسم الثاني “ب”



وتصعد أوائل المجموعات بدوري القسم الثالث التي لم توفق في التأهل لدوري القسم الثاني “أ” إلى دوري القسم الثاني “ب”.

كما يصعد الفريق صاحب المركز الثاني في كل مجموعة من المجموعات الـ 12 بإجمالي 12 فريقًا الي دوري القسم الثاني “ب” موسم 2023-2024.

كما يصعد الفريق صاحب المركز الثالث وعددهم 6 فرق من المجموعات الخامسة والسادسة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر إلي القسم الثاني “ب” الموسم الجديد.